В целом рождаемость в Японии низкая, однако в восточных префектурах она заметно ниже, чем в западных. Демограф Фудзинами Такуми исследует причины этих различий.

Новое явление

В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Японии, показывающий, сколько детей в среднем приходится на одну женщину за всю жизнь, снизился на 0,01 пункта и достиг нового минимума – 1,14.

Согласно демографической статистике Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, самый низкий суммарный коэффициент рождаемости зафиксирован в Токио – 0,96. Уже третий год подряд он остаётся ниже 1. Считается, что главная причина этого – большое число незамужних женщин, переезжающих в Токио из небольших городов и сельской местности для учёбы или работы.

Если вынести за скобки особенности сильно урбанизированных регионов, становится заметно, что рождаемость в восточных регионах страны ниже. Так, в Мияги и на Хоккайдо суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,00, а в Аките – 1,05. В западных регионах показатели выше: 1,52 на Окинаве, 1,46 в Миядзаки, 1,42 в Нагасаки и 1,40 в Кумамото. Простое среднее значение суммарного коэффициента рождаемости для Хоккайдо и Тохоку составляет 1,08, тогда как для Кюсю – 1,34.

Этот разрыв в уровне рождаемости возник сравнительно недавно. В 1975 году суммарный коэффициент рождаемости на Хоккайдо и в Тохоку составлял 1,98, а на Кюсю – 2,01. В 2000 году разрыв по-прежнему был незначительным: 1,48 на Хоккайдо и в Тохоку против 1,55 на Кюсю. С 2005 года суммарный коэффициент рождаемости в Японии в целом начал восстанавливаться. Однако на Хоккайдо и в Тохоку рост был незначительным, а с 2017 года, когда общенациональный показатель вновь пошёл на спад, рождаемость в этих регионах резко снизилась. В результате разрыв между востоком и западом страны стал отчётливо заметен.

Многие исследователи пытались выяснить причины этого демографического разрыва, однако однозначного объяснения пока не найдено.

В статье анализируются факторы, обусловившие различия в показателях рождаемости между Хоккайдо и Тохоку, где наблюдается значительное снижение, и Кюсю, где сохраняется сравнительно высокий уровень рождаемости. Кроме того, рассматриваются меры, которые могли бы помочь остановить сокращение числа рождений в Японии.

Что стоит за различиями

Используя данные переписей населения и демографическую статистику за 1990–2020 годы, я изучил факторы, повлиявшие на изменение числа рождений в этих двух регионах.

В этом анализе изменение числа рождений рассматривается с учётом трёх факторов: численности женщин репродуктивного возраста, доли замужних женщин среди них и уровня брачной рождаемости.

В Японии доля детей, рождённых вне брака, относительно невелика и составляет около 2,5%. Поскольку подавляющее большинство детей в Японии рождается у замужних женщин, суммарный коэффициент рождаемости приблизительно равен доле замужних женщин, умноженной на коэффициент брачной рождаемости.

На графике выше показано положительное и отрицательное влияние трёх факторов на число рождений. Можно заметить, что в обоих регионах прослеживаются схожие тенденции. До 2005 года основным фактором сокращения числа рождений было снижение доли замужних женщин, однако с 2010 года в обоих регионах главным фактором стало сокращение численности женщин репродуктивного возраста. Изменение брачной рождаемости до 2015 года оказывало положительное влияние, но в 2020 году стало отрицательным фактором.

Однако более подробный анализ показывает, что с 2010 года снижение доли замужних женщин сильнее сказывалось на сокращении числа рождений на Хоккайдо и в Тохоку, чем на Кюсю.

Аналогичным образом, в 2020 году изменение брачной рождаемости стало отрицательным фактором в обоих регионах, однако на Хоккайдо и в Тохоку перемена была более резкой, а её негативное влияние – более значительным. Поскольку доля замужних женщин и брачная рождаемость в совокупности определяют изменения общего показателя рождаемости, резкое падение на севере объясняется одновременным негативным влиянием обоих факторов. На Кюсю, напротив, влияние обоих факторов было менее значительным, и около 80% сокращения числа рождений объясняется уменьшением численности женщин репродуктивного возраста.

Чтобы понять причины этих изменений, я отдельно рассмотрю долю замужних женщин и брачную рождаемость.

Высшее образование и поздние браки

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что рост числа людей, не вступающих в брак, и тенденция к более поздним бракам способствуют сокращению числа рождений. Позднее вступление в брак тесно связано с ростом числа женщин, получающих высшее образование. По мере повышения уровня образования возраст вступления в брак может продолжать увеличиваться.

Я построил график, показывающий связь между долей женщин, поступающих в университеты с четырёхлетней программой обучения, и долей замужних женщин в возрасте 25 лет в каждой префектуре в 2000 и 2020 годах. Результаты показывают, что то, выходят ли женщины замуж в молодом возрасте, почти полностью объясняется долей поступающих в университеты. С 2000 по 2020 год данные по всем префектурам сместились вниз и вправо практически вдоль одной прямой линии. Это означает, что по мере роста доли женщин, поступающих в университеты, доля замужних женщин в возрасте 25 лет соответственно снижалась.

Сравнение средневзвешенных показателей поступления женщин в университеты за каждый год показывает, что в 2000 году Хоккайдо и Тохоку значительно отставали от Кюсю, однако сегодня разрыв между регионами практически исчез.

Иными словами, в последние годы стремительный рост доли женщин, поступающих в университеты на Хоккайдо и в Тохоку, привёл к снижению доли замужних женщин среди молодого поколения. Учитывая, что в регионах Японии, расположенных вдали от крупных городов, доля женщин, поступающих в университеты, по прогнозам, продолжит расти, крайне важно разрабатывать меры по повышению рождаемости с учётом этих меняющихся социальных реалий.

От чего зависит брачная рождаемость?

Сравнение брачной рождаемости в двух регионах за 2000 и 2020 годы показало, что во всех возрастных группах этот показатель на Хоккайдо и в Тохоку составлял 80–90% от уровня Кюсю. За два десятилетия соотношение практически не изменилось.

Это позволяет предположить, что ранее более низкая брачная рождаемость на Хоккайдо и в Тохоку оставалась незаметной: благодаря более низкой доле женщин, поступавших в университеты, и более ранним бракам число рождений не сокращалось так сильно. Однако по мере роста доли женщин, поступающих в университеты, и увеличения возраста вступления в брак проблема низкой брачной рождаемости стала проявляться всё отчётливее.

Почему на Хоккайдо и в Тохоку брачная рождаемость остаётся низкой? Я проанализировал корреляции между показателями брачной рождаемости в разных префектурах и возможными объясняющими факторами: уровнем доходов и другими экономическими показателями, уровнем занятости женщин, уровнем образования, составом семей и домохозяйств, уровнем стресса и доступностью детских садов. Ни по одному из этих факторов не удалось выявить однозначной связи.

Однако одной из причин низкой брачной рождаемости на Хоккайдо и в Тохоку может быть разрыв во взглядах мужчин и женщин на традиционные гендерные роли. Я исследую эту гипотезу на основе данных проведённого в 2024 году Канцелярией Кабинета министров Японии опроса «Участие женщин в жизни региональных сообществ и гендерное равенство».

В ходе опроса респондентов спрашивали, существуют ли в местах, откуда они родом, или там, где они живут сейчас, девять конкретных стереотипов о гендерных ролях. Результаты были представлены с разбивкой по полу и регионам. Что касается стереотипа «ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, пожилыми и больными членами семьи – женские обязанности», около 30% женщин во всех регионах подтвердили, что такие представления существуют. Региональные различия при этом были минимальными. Мужчины во всех регионах реже отмечали существование такого стереотипа, однако различия между регионами были значительными. Особенно низкой эта доля была среди мужчин на Хоккайдо и в Тохоку, что указывает на существенный разрыв в восприятии гендерных стереотипов мужчинами и женщинами.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении представления о том, что «после рождения ребёнка женщины должны уделять работе меньше времени». В регионах, где разрыв в восприятии этого стереотипа между мужчинами и женщинами больше, брачная рождаемость, как правило, ниже.

Эти результаты позволяют предположить, что в регионах, где мужчины не осознают, насколько глубоко укоренились традиционные представления о гендерных ролях, супругам сложнее прийти к согласию относительно рождения первого или последующих детей. Это, в свою очередь, может приводить к снижению брачной рождаемости.

Однако данные этого опроса не представлены по отдельным префектурам и не позволяют проследить изменения во времени. Поэтому связь между разрывом в восприятии гендерных стереотипов и брачной рождаемостью пока остаётся гипотезой, требующей дальнейшего изучения.

Тем не менее устойчивые гендерные стереотипы влияют не только на рождаемость. Они также побуждают женщин покидать небольшие населённые пункты и переезжать в крупные города. Чтобы женщины оставались в своих регионах, необходимо преодолевать эти стереотипы, прежде всего помогая мужчинам осознать их существование.