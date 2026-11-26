В Японии, как и в других странах, политика в области национальной безопасности пытается адаптироваться к стремительному развитию искусственного интеллекта и росту связанных с ним рисков и возможностей. В своём эксклюзивном интервью Тайра Масааки, ранее занимавшийся вопросами кибербезопасности на государственном уровне, рассказывает о мерах, которые Япония принимает перед лицом новых угроз, в том числе о новаторском законодательстве.

ИИ как ключевой элемент национальной безопасности

Такэнака: В июне этого года правительство США потрясло весь мир, потребовав от компании Anthropic временно закрыть глобальный доступ к недавно выпущенным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5, сославшись на риски для национальной безопасности. На фоне стремительного развития ИИ кибератаки становятся изощрённее. В то же время искусственный интеллект играет всё более важную роль в обеспечении национальной безопасности – от анализа спутниковых снимков до военных симуляций.

Тайра: Если из-за перекрытия Ормузского пролива поставки нефти через него прекратятся, страны-импортёры смогут продержаться ещё несколько месяцев. Но если правительство США распорядится отключить Fable 5, доступ к ней прекратится немедленно. Передовые модели ИИ становятся жизненно необходимыми для обеспечения национальной безопасности. Таков мир, в котором мы живём сегодня, и в этих условиях нам необходимо найти способы диверсифицировать риски и сохранить стратегическую автономию.

Такэнака: В Японии звучат призывы добиваться «суверенитета в сфере ИИ» и обеспечивать технологическую независимость страны, создавая собственные модели ИИ вместо того, чтобы полагаться на зарубежные. С другой стороны, в «Белой книге по ИИ 2.0» Либерально-демократической партии, опубликованной в мае этого года, говорится, что Японии следует сосредоточиться на своих сильных сторонах, а не пытаться с нуля создать полностью собственную систему искусственного интеллекта. Вы были заместителем руководителя рабочей группы, подготовившей эти рекомендации. Не могли бы вы подробнее рассказать о своей позиции?

Тайра: Идея создания собственного ИИ, разработанного в Японии, весьма привлекательна с политической точки зрения. Но давайте посмотрим, из каких компонентов состоят реально работающие системы ИИ. Для их создания требуются высокотехнологичные полупроводники, в том числе графические процессоры (GPU) и центральные процессоры (CPU), производство которых, в свою очередь, зависит от поставок редких металлов и редкоземельных элементов. Кроме того, необходимы центры обработки данных, облачные вычислительные сервисы, базовые модели ИИ, прикладные решения и многое другое. Поэтому нам нужно объективно оценить, что в действительности потребуется для создания полностью отечественной модели ИИ.

Учитывая это, мы особо подчёркивали необходимость направлять ресурсы на то, чтобы другие страны не могли получить контроль над критически важными звеньями нашей технологической цепочки. Тем, кто призывает всё делать исключительно внутри страны, мы хотели дать понять, что этот вопрос требует более взвешенного подхода. Кроме того, мы указывали, что японским компаниям крайне сложно конкурировать на равных с крупнейшими базовыми моделями вроде Google Gemini.

Однако у Японии есть возможность занять такие ниши, где японские технологии будут незаменимы, и сосредоточиться на разработках, стратегически важных для национальной безопасности. Вместо того чтобы делать упор на большие языковые модели (LLM), мы предлагаем направить наши ресурсы – как государственные, так и частные – на разработку базовых моделей VLA (моделей, объединяющих зрительное восприятие, язык и действия), объединив усилия в рамках тесного партнёрства. Такие модели станут основой для технологий физического ИИ, необходимых для функционирования роботов, дронов и систем автономного вождения. Ещё одно перспективное направление – вертикальный ИИ, то есть модели, специализирующиеся в таких областях, как медицина, и использующие данные, поступающие в режиме реального времени с датчиков, а не информацию, ранее опубликованную в интернете. Это направления, в которых Япония может опираться на свои сильные стороны.

Тайра Масааки, бывший министр кибербезопасности (© Nippon.com)

Япония на пути к созданию собственного Palantir

Тайра: С точки зрения оборонной политики нам необходимо решить, как использовать Palantir (Palantir Technologies – крупный поставщик платформ для анализа данных и искусственного интеллекта, используемых вооружёнными силами США. – Прим. ред.). Мы считаем, что Японии не остаётся ничего другого, кроме как использовать эту систему, поскольку механизмы сотрудничества с США в сфере безопасности предполагают совместные военные операции. Однако полагаться исключительно на Palantir было бы неразумно. Именно поэтому мы рекомендовали разработать японский аналог Palantir, максимально приближенный к концепции суверенного ИИ. Речь идёт об ИИ, созданном специально для нужд сектора безопасности, поэтому его разработку не следует путать с созданием масштабной универсальной большой языковой модели (LLM).

В сфере национальной безопасности и разведки мы по-прежнему намерены развивать собственные технологии ИИ. Здесь мы проводим чёткое разграничение. Мы не собираемся конкурировать в областях, где у нас нет шансов на успех. Вместо этого мы хотим сосредоточить усилия на тех направлениях, где можем стать лидерами в узкоспециализированных нишах.

В последнее время большое внимание привлекает дилемма «обратного информационного парадокса». Суть парадокса в том, что, хотя пользователи платят немалые деньги за доступ к универсальным генеративным моделям ИИ, они ограничены в том, какую информацию могут вводить в такие системы из соображений безопасности. В то же время каждый раз, когда клиенты пользуются такой моделью, они передают ей собственные данные. Похоже, такая ситуация не может сохраняться долго. Поэтому вместо того, чтобы использовать передовые универсальные модели ИИ для решения любых задач, мы, вероятно, увидим разделение функций между большими языковыми моделями общего назначения и более специализированными решениями – например, моделями, адаптированными под национальные потребности, или моделями, которые можно использовать в закрытой среде. Если спрос на вертикальный ИИ, предназначенный для специализированных областей, будет расти, Япония сможет рассчитывать на успех в этом направлении.

Что касается обороны, недавно Австралия заказала у Японии несколько военных кораблей; Новая Зеландия и Филиппины также проявили интерес. Учитывая эту тенденцию, я полагаю, что на мировом рынке непременно найдётся спрос на японский аналог Palantir, который обеспечивал бы надёжную защиту данных от утечек, даже если по некоторым передовым техническим характеристикам он будет немного уступать зарубежным аналогам.

Сотрудничество со стартапами

Такэнака: В таких горячих точках, как Украина и Иран, беспилотники играют ключевую роль в боевых действиях. Оснащённые системами ИИ, в том числе технологиями распознавания изображений, они способны самостоятельно управлять полётом и атаковать цели даже в условиях подавления радиосигналов. Как Япония могла бы использовать ИИ для разработки собственных инновационных видов вооружения?

Тайра: Я недостаточно хорошо разбираюсь в технологиях вооружений, чтобы подробно ответить на этот вопрос. Однако могу сказать, что министр обороны Коидзуми Синдзиро активно продвигает внедрение автономных беспилотников и роботов и развивает сотрудничество с частными стартапами в сфере ИИ.

До сих пор напрямую с Министерством обороны работали только крупные корпорации, а небольшие компании и стартапы участвовали в таких проектах исключительно в качестве субподрядчиков. Однако, насколько я понимаю, министр обороны Коидзуми Синдзиро активно формирует систему, в которой небольшие компании и стартапы смогут напрямую обсуждать свои инновационные идеи с Министерством обороны.

Тайра Масааки (слева) и Такэнака Харуката, председатель редакционного совета Nippon.com (© Nippon.com)

Радикальный поворот в киберзащите

Такэнака: В мае 2025 года, занимая пост министра по вопросам кибербезопасности, вы добились принятия Закона об усилении потенциала реагирования на киберугрозы, закрепившего стратегический переход к активной киберзащите. Не могли бы вы рассказать, что послужило предпосылкой для принятия этого закона?

Тайра: В ходе войны в Украине ожесточённые сражения разворачивались и в киберпространстве. Судя по всему, ещё до начала вторжения в 2022 году Россия скрытно проникла на сервер украинской железнодорожной компании, чтобы в выбранный момент получить возможность взять систему под контроль. При технической поддержке Великобритании и США эту кибероперацию удалось обнаружить и заранее нейтрализовать. Благодаря этим превентивным мерам после начала боевых действий украинские беженцы смогли покинуть страну по железной дороге и выехать в соседние государства.

В 2023 году Япония подверглась кибератаке, парализовавшей логистические операции в порту Нагоя. Сначала мы предположили, что речь идёт об атаке с использованием программ-вымогателей, однако дальнейшее расследование показало, что за ней стояли хакеры, работавшие на иностранное государство. С тех пор было совершено множество других кибератак, в том числе на авиакомпании, финансовые учреждения и другие организации. Новый закон позволяет полиции и Силам самообороны выявлять серверы, представляющие угрозу, и нейтрализовать их ещё до совершения атаки.

Разработать такой закон было непросто из-за действующих в Японии правовых норм, защищающих частную жизнь. Содержание самих сообщений по-прежнему остаётся неприкосновенным. Вместо этого система киберзащиты анализирует машинные команды и другие метаданные, чтобы получить представление о том, кто стоит за отправителем и сервером. Сопоставление этих метаданных с фрагментами коммуникаций известных хакерских группировок, а также с информацией, предоставленной странами-партнёрами, позволяет установить, носит ли выявленная активность подозрительный характер.

Предположим, что мы пытаемся защитить критически важный сервер энергетической компании от кибератак. Если на нём обнаружатся подозрительные машинные данные и мы выявим признаки вмешательства в его работу, полиция или Силы самообороны смогут получить доступ к вредоносному серверу, где бы в мире он ни находился, и изменить его настройки или удалить программное обеспечение, чтобы лишить его возможности совершать кибератаки.

Правомерность действий полиции

Такэнака: Правильно ли я понимаю, что новый закон фактически позволяет Японии наносить превентивные киберудары при возникновении непосредственной угрозы критически важным объектам инфраструктуры, таким как электростанции, аэропорты или железные дороги? Можно ли считать такие действия правомерным осуществлением полицейских полномочий в соответствии с действующим законодательством?

Тайра: Мы не считаем такую реакцию превентивным нападением. Кроме того, такие действия не предполагают применения силы.

Метод скрытного проникновения в систему критически важной инфраструктуры с целью установить над ней контроль в нужный момент называется атакой типа living off the land, при которой злоумышленники используют уже имеющиеся в системе легитимные инструменты, и постепенно становится распространённой тактикой. Если мы продолжим действовать по старой схеме – реагировать только после того, как инцидент уже произошёл, – то столкнёмся с киберкризисом, который не сможем взять под контроль. Если не нейтрализовать источник угрозы сразу после обнаружения её признаков, последствия могут оказаться катастрофическими. Поэтому мы считаем такие действия правомерным осуществлением полицейских полномочий.

Такэнака: Полагаю, для таких действий необходимы передовые технологии и серьёзные технические знания. Насколько хорошо полиция и Силы самообороны Японии оснащены для выполнения подобных задач на сегодняшний день?

Тайра: Мы всё ещё находимся на этапе наращивания собственных возможностей, поэтому будем тесно сотрудничать с партнёрами в сфере безопасности, другими странами-единомышленниками и частными технологическими компаниями.

Важно отметить, что мы уже способны самостоятельно выявлять и анализировать машинные данные в коммуникационном трафике, проходящем через Японию по пути из одной зарубежной страны в другую. Это имеет большое значение для наших партнёров в сфере безопасности. Япония – ключевой коммуникационный узел Восточной Азии, что делает её важным центром сбора разведывательной информации в регионе. Разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) использует именно такие виды цифровых коммуникаций, а географическое положение Японии позволяет ей эффективно дополнять возможности этих стран по сбору разведывательной информации. В этом контексте переход Японии к активной киберзащите также имеет серьёзные последствия для глобальной безопасности.

Статья создана по материалам интервью, которое провёл Такэнака Харуката 3 августа 2026 г.