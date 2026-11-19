Японское агентство международного сотрудничества (JICA) уже много лет направляет специалистов в Микронезию. На фоне сокращения американской помощи поддержка в сфере образования, здравоохранения и других областях приобретает особое значение. Рассказываем о трёх японских волонтёрах, работающих в этом островном государстве.

Японский язык в школах Чуука

Для Хатаямы Такаси постричься или купить что-нибудь в магазине – целое испытание. Ему приходится идти пешком около 9 километров по дорогам, покрытым глубокими колеями и тянущимся вдоль берега лагуны, до самого большого города на острове. А сделав все дела, он должен пройти тот же путь обратно до школы, где живёт и работает.

Но 64-летний Хатаяма уверяет, что возможность учить детей, за которыми будущее этого отдалённого тихоокеанского атолла, исторически тесно связанного с Японией, с лихвой компенсирует мелкие бытовые неудобства.

Хатаяма Такаси преподаёт японский язык школьникам в штате Чуук, Федеративные Штаты Микронезии (© Джулиан Райолл)

Хатаяма родом из префектуры Аомори. Он преподаёт японский язык в Старшей школе святого Франциска Ксаверия, расположенной на поросшем джунглями холме на крайнем северо-востоке острова Вено – крупнейшего острова штата Чуук, одного из четырёх штатов Федеративных Штатов Микронезии.

Хатаяма – один из трёх волонтёров JICA, которые помогают развивать образование и здравоохранение на Чууке. Ещё 18 волонтёров работают в других частях этой раскинувшейся на просторах Тихого океана страны, а в главном представительстве JICA на острове Понпеи, примерно в 700 километрах к востоку, трудятся четверо японских сотрудников.

Хатаяма приехал на Чуук в декабре 2024 года, имея за плечами долгую преподавательскую карьеру: он работал в старшей школе в Осаке и в двух старших школах в Джакарте.

«Мне хотелось пожить за границей и посмотреть другие страны, а ещё я подумал, что было бы хорошо, если бы мой опыт пригодился другим людям. Поэтому я и записался в программу волонтёров JICA», – рассказывает Хатаяма Nippon.com.

Старшая школа святого Франциска Ксаверия считается одной из лучших школ Микронезии. Сюда приезжают учиться со всей страны и из-за её пределов – из Палау, Филиппин, Фиджи и с Гавайских островов. Школа занимает отреставрированное здание бывшего военного узла связи, построенного в 1930-х годах, когда остров находился под контролем японских военных.

«Ученики Старшей школы святого Франциска Ксаверия смотрят в будущее с надеждой, – говорит Хатаяма. – У них много самых разных мечтаний. Например, они хотят разбогатеть, стать юристами или работать в индустрии развлечений.

Больше всего меня впечатляет, что многие ученики стремятся добиться успеха не только ради себя, но и ради счастья своих семей».

Ученики Старшей школы святого Франциска Ксаверия показывают свои поделки оригами (© Джулиан Райолл)

Хатаяма не просто знакомит своих подопечных с японским языком, обычаями и культурой. По его мнению, он и другие волонтёры JICA выступают в роли неофициальных послов Японии.

«Деятельность JICA и таких волонтёров, как мы, помогает налаживать дружеские связи с людьми из других стран, – говорит он. – Мы также стараемся укреплять доверие к японцам. Благодаря этому растёт доверие между Японией и другими странами и складываются мирные отношения. Надеюсь, что благодаря такой народной дипломатии доверие и мир будут распространяться по всему миру».

Работа Хатаямы на Чууке должна завершиться в январе 2027 года, и он надеется, что сумел внести вклад в будущее своих учеников.

«Самые счастливые воспоминания – это, конечно, улыбки моих учеников и дни, проведённые с ними, – говорит он. – Уроки, игры в софтбол на школьном поле… Эти воспоминания мне очень дороги».

Японская помощь в развитии здравоохранения

Нонака Тосикадзу курировал программы безвозмездной помощи и проекты технического сотрудничества JICA по всей Микронезии с 2022 года до конца марта 2026 года, когда покинул представительство на Понпеи. По его личному мнению, Японию и жителей Чуука, который с 1914 по 1945 год находился под японским управлением, связывает долгая и тесная история. В подтверждение он напоминает, что на островах до сих пор много жителей, носящих японские фамилии.

«Дело не только в семьях Мори и Хасигути, – объясняет он, называя две распространённые здесь фамилии. – У многих других жителей тоже есть родственники японского происхождения. Кроме того, я вижу немало проявлений японского влияния в местном языке, кухне и культуре. Думаю, нас связывают особые узы, и, по-моему, к нам здесь относятся с симпатией».

Нонака тоже бывший учитель: он преподавал в родной префектуре Эхимэ, а по линии JICA – в Замбии. По его словам, агентство тесно сотрудничало с властями Чуука в ряде ключевых проектов. Среди них – расширение в 2002 году гавани Вено, сильно пострадавшей от череды тайфунов, и обучение местных жителей рациональному обращению с твёрдыми отходами.

JICA – государственное агентство, отвечающее за реализацию большей части официальной помощи Японии в целях развития. Сотрудничество с правительством Микронезии началось в 1979 году, когда JICA пригласило в Японию стажёров для изучения рыболовства. С тех пор в проектах JICA в Микронезии приняли участие 480 волонтёров. Эти проекты направлены на обеспечение «безопасности человека и качественного роста».

Один из проектов, которым Нонака уделял особое внимание, – создание системы просвещения в области охраны здоровья на всей территории штата Чуук.

«Этот проект посвящён общественному здравоохранению, прежде всего охране здоровья матери и ребёнка, и предполагает выезды на отдалённые острова, – объясняет он. – В рамках пилотного проекта мы закупаем в Японии портативные аппараты УЗИ и размещаем их на отдалённых островах. Таким образом, мы создаём условия для сбора данных в ходе перинатальных обследований женщин.

Нам не нужны дорогие высокопроизводительные аппараты. Мы закупаем приборы по доступной цене, чтобы расходы на их приобретение можно было включить в бюджет правительства штата. При этом они обладают минимально необходимыми функциями, а при их выборе учитываются местные условия обслуживания и ремонта».

Подготовка местных учителей для будущих поколений

Коикэ Цукаса применяет свой профессиональный опыт в департаменте образования правительства штата, где занимается повышением квалификации учителей математики из местных начальных школ по всему архипелагу.

67-летний Коикэ родом из города Ниигата. Он приехал на Чуук в августе 2024 года, и его цель вполне конкретна: «Я хочу улучшить математическую подготовку школьников всего штата Чуук, повышая квалификацию их учителей».

Коикэ Цукаса у здания департамента образования штата Чуук (© Джулиан Райолл)

Коикэ проводит семинары для учителей, в том числе с самых отдалённых островов архипелага. Он помогает в общей сложности 686 учителям из 60 государственных начальных школ. Отчасти его задача – дать детям знания и навыки, которые помогут им найти хорошо оплачиваемую работу. Для этого им нередко приходится уезжать за границу – на Гуам, Гавайи или в континентальную часть США.

«За то время, что я здесь, люди были ко мне очень добры и приветливы, – говорит он. – Когда в этом году мне придётся уехать, думаю, самыми дорогими воспоминаниями для меня станут слова учителей, участвовавших в моих семинарах, о том, что они узнали что-то новое и хотели бы прийти ещё. Такие отзывы меня очень радуют».