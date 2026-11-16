В июле 2026 года на внеочередной сессии парламента впервые за шесть лет был пересмотрен Закон об охране новых сортов растений и семеноводстве. Поводом стали массовый незаконный вывоз новых сортов японской селекции и широкое выращивание за рубежом культур, которые прежде считались достоянием исключительно японского рынка.

Японские мандарины на китайских плантациях

Поводом для пересмотра закона стала история нового сорта мандаринов микан «Асуки», выведенного Национальной организацией сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии (NARO) (на английском языке). Заявку на регистрацию этого сладкого и ароматного цитруса NARO подала в 2017 году, а в 2022 году государство одобрило регистрацию. В Японии саженцы поступили в продажу в декабре 2020 года.

Однако уже в апреле 2020 года, то есть ещё до официальной регистрации и начала продаж в самой Японии, саженцы «Асуки» с плодами появились на китайских торговых площадках. В объявлениях встречались даже положительные отзывы покупателей о сладости плодов. Как новый сорт оказался за пределами Японии раньше, чем его успели официально зарегистрировать, остаётся загадкой.

В Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии поясняют, что государственная регистрация нового сорта предоставляет заявителю право селекционера — одну из форм интеллектуальной собственности. Оно позволяет правообладателю осуществлять исключительный контроль над коммерческим использованием семян и саженцев зарегистрированного сорта, собранного урожая и определённых продуктов его переработки. Срок охраны составляет 30 лет для плодовых деревьев и 25 лет для остальных культур. Однако до официальной регистрации право селекционера ещё не возникает, и в этот период сорт остаётся юридически уязвимым.

Нынешняя поправка была принята с учётом ситуации с «Асуки». Она предусматривает механизм предотвращения вывоза сортов, заявки на регистрацию которых ещё находятся на рассмотрении, то есть до предоставления прав селекционера. Кроме того, срок действия этих прав продлён на десять лет.

Основные сорта, попавшие за рубеж или подозреваемые в нелегальном вывозе

Цитрусовые «Дэкопон/Сирануи», «Асуки», «Бэни Принцесс» Клубника «Акихимэ», «Рэд Пёрл», «Тотиотомэ» «Бэнихоппэ», «Скайбэрри», «Котока» Виноград «Шайн Мускат» Яблоки «Мори-но кагаяки», «Фудзи» Черешня «Бэнисюхо» Батат «Бэнихарука»

Источник: составлено автором по материалам Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии

Контрабанда «Шайн Муската» стоит 20 млрд йен в год

Проверка Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства показала, что самые разные сорта винограда, клубники, яблок и цитрусовых японской селекции уже давно выращивают в Китае и Южной Корее, а их плоды продаются по всей Азии. По данным на 2020 год, виноградники сорта «Шайн Мускат» занимали в Китае 53 000 гектаров – почти в 30 раз больше, чем в Японии. В Южной Корее площади, занятые этим сортом, сравнялись с японскими ещё в 2019 году.

По оценкам Министерства, потери по лицензионным сборам из-за незаконно вывезенного за рубеж в 2016 году элитного сорта винограда «Шайн Мускат», обходятся Японии примерно в 20 млрд йен в год недополученных лицензионных отчислений. А если считать и зарубежный рынок, который вместо японских ягод заполнила продукция местных хозяйств, потери и вовсе не поддаются подсчёту.

Виноград сорта «Шайн Мускат», выращенный в Китае. Фотография предоставлена Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (© Jiji)

И «Шайн Мускат» далеко не единственная потеря. Площади плантаций клубники сорта «Бэнихоппэ» в Китае уже в 2018–2019 годах достигли 44 000 гектаров, что более чем в восемь раз превышало площади, занятые этим сортом в Японии. В Южной Корее сорта клубники «Акихимэ» и «Рэд Пёрл» передали третьим лицам сами фермеры, работавшие по договорам с японскими правообладателями. Впоследствии эти фермеры совместно со сторонними селекционерами вывели сорт «Сольхян», на который сегодня приходится 90% выращиваемой в Южной Корее клубники.

Клубника сорта «Бэнихоппэ» (© Pixta)

Сорт «Скайбэрри», выведенный в префектуре Тотиги, китайская компания зарегистрировала в качестве товарного знака на внутреннем рынке Китая. Причём регистрация была проведена как под названием «Скайбэрри», так и под китайским наименованием, которое первоначально выбрала для этого сорта сама префектура.

Подозрения не исчезли и после введения поправки

До внесения поправок в 2020 году такие селекционеры, как NARO, практически не могли воспрепятствовать покупке саженцев в обычных садовых центрах и их последующей перепродаже за границу. В сфере интеллектуальной собственности действует принцип «исчерпания прав»: после первой правомерной продажи товара правообладатель, как правило, уже не может контролировать его дальнейшую перепродажу на основании исключительного права на этот товар.

Однако саженцы представляют собой продукцию с высокой добавленной стоимостью, и их свободный вывоз из страны повышает риск распространения выращивания японских сортов за рубежом. Поправка 2020 года позволила селекционерам устанавливать ограничения, направленные на предотвращение выращивания сортов в странах и регионах, не предусмотренных правообладателями, даже после передачи семян или саженцев. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы или штраф в размере до 10 млн йен.

Тем не менее даже эти меры не остановили незаконный вывоз японских сортов. В прошлом году Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства провело проверку китайских и южнокорейских торговых площадок и обнаружило около 50 наименований семян и саженцев, продававшихся под названиями, совпадающими или схожими с названиями сортов японской селекции. Хотя методика исследования отличалась от прежней, это на 36 позиций больше, чем было выявлено в ходе предыдущей проверки в 2020 году. На этот раз среди обнаруженных сортов оказались не только «Шайн Мускат», но и фирменный цитрус префектуры Эхимэ «Бэни Принцесс», а также один из ведущих сортов клубники префектуры Нара — «Котока».

Правительство Японии поставило цель довести экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции до 5 трлн иен к 2030 году. В 2025 году объём экспорта составлял 1,7 трлн иен. Если азиатский рынок будет заполнен конкурентоспособной продукцией японской селекции, выращенной в Китае и Южной Корее, Япония потеряет не только экспортные возможности, но и лицензионные доходы, которые могла бы получать по законным договорам с зарубежными производителями.

В июне губернатор префектуры Эхимэ Накамура Токихиро обратился к министру сельского, лесного и рыбного хозяйства Судзуки Норикадзу с просьбой привлечь внимание к проблеме и принять меры в связи с предполагаемым незаконным вывозом цитруса «Бэни Принцесс». Судзуки ответил, что министерство окажет префектуре поддержку в любых юридических действиях на территории Китая, включая сбор доказательств, направление требований о прекращении нарушений и возможное обращение в суд.

Саженцы, изъятые в июне 2021 года у нелицензированного хозяйства в Токио, где выращивали виноград сорта «Шайн Мускат» (© Jiji)

Почему трудно защитить сорта за рубежом

Международные правила охраны новых сортов растений закреплены в Конвенции Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) в редакции 1991 года. Япония является участницей этой организации. Согласно конвенции, для получения правовой охраны сорта за рубежом селекционеру необходимо зарегистрировать его в соответствующей стране в установленные сроки. Для сорта «Шайн Мускат» этот срок давно истёк, поэтому обеспечить его защиту таким способом уже невозможно.

Чтобы подобная ситуация не повторилась, японское правительство запустило программы поддержки, направленные на защиту интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве.

Размножить плодовое дерево относительно просто: достаточно срезать ветку и поместить её в почву или воду. Кроме того, сельскохозяйственные угодья обычно занимают большие площади, и доступ посторонних на них не всегда сложно получить. В отделе интеллектуальной собственности Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства считают, что сами правообладатели должны принимать надлежащие меры по контролю за семенами и саженцами.

Префектура Эхимэ подала заявку на регистрацию сорта «Бэни Принцесс» в Китае ещё в 2019 году, однако она до сих пор находится на рассмотрении. Таким образом, сорт пока не зарегистрирован и не получил правовой охраны. Между тем его саженцы продолжают распространяться по территории Китая. Несмотря на существование международных правил, создание необходимых механизмов защиты и обеспечение их исполнения остаются задачей каждой отдельной страны.

Префектура Эхимэ строго контролирует оборот саженцев и не допускает иностранных посетителей к местам их выращивания. Продавать саженцы разрешается только лицензированным компаниям, а их реализация через обычные розничные торговые точки запрещена. Тем не менее возникают сомнения в том, что саженцы, направленные зарубежным ведомствам для прохождения процедуры регистрации, находились под столь же строгим контролем.

Саженцы, продаваемые на китайском сайте под видом сорта «Бэни Принцесс» (© Kyodo)

На пресс-конференции в июне 2026 года губернатор Накамура отметил: «В некоторых странах для регистрации сорта необходимо провести опытное выращивание на месте. Известно несколько случаев, когда для прохождения этих процедур нам приходилось отправлять саженцы в такие страны».

По словам Судзуки, заключение договоров и подача судебных исков за границей требуют знания иностранных языков и юридической подготовки, что создаёт дополнительные сложности. «Не позднее середины августа мы хотим создать специализированный орган по управлению правами селекционеров, который будет профессионально заниматься реализацией и защитой этих прав», — заявил министр.

Вагю против «вагью»: борьба за бренд

Знаменитая японская говядина вагю также привлекла внимание зарубежных предпринимателей. В 2019 году к уголовной ответственности за нарушение Закона о профилактике инфекционных болезней животных привлекли человека, который вывез в Китай сперму и оплодотворённые яйцеклетки скота вагю, не пройдя обязательные экспортные проверки.

Слово «вагю» буквально означает «японский скот» и объединяет четыре породы крупного рогатого скота мясного направления, выведенные в Японии: японскую чёрную, японскую бурую, японскую короткорогую и японскую комолую. Говядина, получаемая от животных этих пород, продаётся под многочисленными региональными брендами, такими как «мацусака», «оми» и «кобэ». В прошлом сперму и живой скот вагю активно вывозили за рубеж, в результате чего в США и Австралии появились стада так называемого «вагью». Сегодня австралийская говядина «вагью» успешно продаётся в Южной Корее и Гонконге.

В отличие от растений, в отношении сельскохозяйственных животных не существует аналогичной международной системы охраны селекционных достижений, подобной конвенциям UPOV. Поэтому в 2020 году японское правительство приняло законы, направленные на предотвращение незаконного вывоза селекционного материала животного происхождения. Они запретили экспорт в нарушение условий договоров и лицензий, а также обязали участников рынка регистрировать операции по передаче такого материала, в частности каждую передачу спермы племенных животных.

Отдел интеллектуальной собственности был создан в Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии ещё в 2008 году. Тем не менее даже сами производители, по-видимому, не до конца осознают, что местные бренды и уникальные методы разведения представляют собой столь же важные объекты интеллектуальной собственности, как новые сорта растений или географические указания.

Высокая добавленная стоимость и уязвимость перед незаконным присвоением — обратная сторона доходности и конкурентных преимуществ, привлекающих соперников. Эти особенности характерны для сельского хозяйства ничуть не меньше, чем для высокотехнологичных отраслей. И в том и в другом случае устойчивое развитие невозможно без продуманной стратегии защиты интеллектуальной собственности.