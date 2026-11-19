Международное сообщество охватила тревога о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, правящая Республиканская партия которого потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах, станет вести себя еще более своевольно. В условиях, когда остается еще немногим более двух лет президентских полномочий, Трамп неизбежно превратится в «хромую утку», но при этом будет вести себя все более беспорядочно в дипломатии и политике обеспечения безопасности из стремления выстроить наследие, которое он оставит после себя.

Причина того, что именуют «поражением исторических масштабов» – удары по Ирану

На состоявшихся 3 ноября промежуточных выборах Демократическая партия не только вернула себе большинство в Палате представителей и Сенате США – не менее достойна внимания и победа демократов на одновременно проходивших выборах губернаторов и мэров в крупных городах. Причиной называют общий рост потребительских цен и подорожание нефти в связи с блокадой Ормузского пролива, которые вызвали смятение в администрации и в рядах Республиканской партии.

Уже на следующий день, 4 ноября, ключевая фигура в правительстве – вице-президент Джей Ди Вэнс первым написал в социальных сетях: «Причина нашего поражения – (иранская) война» и отметил: «Именно с нее (войны) надо начинать, если мы хотим прямо и искренне обсуждать, как нам двигаться дальше», тем самым явно обозначив дистанцирование от Трампа. В отношении министра обороны Пита Хегсета, возглавлявшего руководство военными действиями, в рядах Республиканской партии тоже раздаются призывы к импичменту.

Два года назад во время предвыборной кампании в борьбе за пост президента Трамп особенно напирал на два обещания: «не воевать воевать с другими странами» и «сдержать рост цен из-за действий администрации Байдена» – именно под этими лозунгами он обеспечил себе второй срок. Однако в конечном счете оба этих обещания оказались нарушены, что и стало причиной нынешнего сурового вердикта избирателей, в том числе сторонников Трампа.

Безоглядное следование своим курсом

Тем не менее рассчитывать на то, что Трамп всерьез пересмотрит свою внутреннюю или внешнюю политику, не приходится. С началом 3 января следующего года полномочий нового состава Конгресса США возникнет ситуация «раздвоения власти». Демократическая партия будет наступать с законодательными инициативами, а президент – пользоваться в ответ своим правом вето. К тому же повышение замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера – преданного сторонника Трампа еще с первого президентского срока – на должность главы аппарата служит демонстративным заявлением, что президент настроен неуклонно идти прежним курсом.

Миллер считается застрельщиком военной операции в Венесуэле (в январе текущего года), а также массовых облав и задержаний нелегальных мигрантов, что повлекло многочисленные жертвы в Соединенных Штатах. Сообщают, что Миллер, будучи твердокаменным ультраконсерватором, «ясно дает понять, что Трамп не намерен смягчать или пересматривать свою политику»(*1). Внутри Республиканской партии звучат призывы умерить политическую линию, пересмотреть структуру и навести порядок в партийном руководстве, которым заправляет клан Трампа, но Трамп не выказывает намерения прислушиваться к этим голосам.

Дипломатия, порождающая тревогу

Особенно беспокоит дипломатический курс Трампа. Внешнеполитические полномочия президента велики в сравнении с внутренней политикой, где легко натолкнуться на ограничения со стороны конгресса. Как сообщается, в Европе один из дипломатов ЕС уже заявил, что Трамп «может оказаться скорее не хромой уткой, а бешеным псом»(*2). Высказывают тревогу по поводу того, что в дипломатии ради собственного политического наследия он может пойти на все, что угодно.

В этом отношении наиболее тревожной считают возможность ускорения мер по сокращению численности американских вооруженных сил, дислоцированных в Германии и других европейских странах. Тревожит и возможность примирительной позиции к России по вопросу о достижении мира в Украине, а также перспективы развития событий на торговых переговорах с Европейским Союзом, сопротивляющимся политике высоких таможенных пошлин администрации Трампа.

Кроме того, на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который будет проходить 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне с участием Трампа, ожидается проведение первого трехстороннего саммита США, Китая и России. Главной темой предположительно станет ядерное разоружение, и вполне возможно, что исход этих переговоров повлияет на ситуацию с обеспечением безопасности всего мира, в том числе Японии, Европы, а также Индо-Тихоокеанского региона.

Утверждают, что идею о проведении первого трехстороннего саммита Трампу предложил российский президент Владимир Путин, стратегический замысел которого, судя по всему, состоит в том, чтобы воспользоваться ядерной тематикой как предлогом, склонить в свою пользу ситуацию с Украиной и восстановить державный престиж России, упавший из-за агрессивной войны и антироссийских санкций(*3).

Как реагировать Японии?

Особого внимания требуют и дальнейшие внешнеполитические шаги Трампа на северокорейском и тайваньском направлениях. Еще до промежуточных выборов Трамп подчеркивал свои личные отношения с северокорейским генеральным секретарем Ким Чен Ыном, проявляя желание провести с ним новую встречу. Но Пхеньян, усиливая военное сотрудничество с Россией, угрожает миру и стабильности как в Европе, так и в Восточной Азии. В отсутствие перспектив полной денуклеаризации Северной Кореи проведение американо-северокорейской встречи на высшем уровне не назовешь иначе, как опасным путем.

К тому же, об экспорте американского оружия, которого добивается Тайвань, Трамп заявляет: «Эту карту можно разыграть на переговорах с Китаем» (сказано в августе). В памяти еще совсем свежо, как слова о возможной отсрочке продажи оружия в зависимости от действий Китая пошатнули веру в Соединенные Штаты у тайваньской стороны.

Нет необходимости говорить о том, как критически важны вопросы Северной Кореи и Тайваня ввиду непосредственной связи с миром и безопасностью Японии. Теперь премьер-министру Такаити Санаэ, которую считают наиболее близкой к Трампу среди лидеров ведущих стран, необходимо вместе с другими союзниками и партнерами проявить максимум изобретательности и усилий для того, чтобы сдержать безрассудность и хаотичность дипломатических действий Трампа.