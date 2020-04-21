Всем жителям Японии выплатят по 100 000 йен для смягчения последствий кризиса, связанного с новым коронавирусом

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Министерство внутренних дел Японии обнародовало план правительственной программы раздачи 100 000 йен на человека для смягчения экономических последствий пандемии нового коронавируса. Выплаты начнут примерно с мая.

Каждый человек, зарегистрированный в основном реестре резидентов страны на 27 апреля, включая лиц с иностранным гражданством, будет иметь право на получение денег. Для предотвращения распространения инфекции заявки на получение пособия должны подаваться в основном по почте или через Интернет с использованием идентификационных карточек социального страхования и налогообложения My Number.

Сроки выплат зависят от конкретного муниципалитета; относительно небольшие города, поселки и деревни, которые хорошо подготовлены к программе, скорее всего, смогут начать распределять деньги уже в мае, заявила на пресс-конференции министр внутренних дел Такаити Санаэ.

В соответствии с программой глава семьи подаёт заявление от имени всей семьи.

Те, кто подает заявку по почте, должны будут указать свой банковский счет и другую информацию в бланке, который они получат от муниципальной администрации, и отправить его по почте с копиями документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих принадлежность банковского счёта. Почтовые услуги в этом случае предоставляются бесплатно.

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