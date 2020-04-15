Япония планирует раздать по 100 000 йен без учета уровня доходов

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил 15 апреля, что в качестве ответной меры на вспышку коронавируса его правительство рассматривает возможность предоставления по 100 000 йен наличными на человека без учета уровня доходов.

На встрече в офисе премьер-министра лидер партии Комэйто Ямагути Нацуо сказал Абэ, что правительство должно выделить подобное пособие в качестве дополнительной меры для поддержки экономики, страдающей от пандемии коронавируса. Партия Комэйто входит в коалицию с правящей Либерально-демократической партией Абэ на правах младшего участника.

Абэ ответил, что такой шаг будет рассмотрен после принятия дополнительного бюджета на 2020 финансовый год.

После встречи Ямагути сообщил журналистам, что заявление правительства о введении чрезвычайного положения в Токио и других районах в связи с кризисом COVID-19 на прошлой неделе оказало «обширное и глубокое влияние» на общество и экономику.

Правительство «должно продемонстрировать моральную поддержку населения и донести до людей призыв к солидарности», подчеркнул Ямагути.







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