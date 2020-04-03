Японская правящая коалиция одобрила пакет налоговых льгот для снижения ущерба от коронавируса
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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии и её союзник по коалиции Комейто достигли соглашения о пакете мер по снижению налогов, направленных на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.
Пакет, согласованный на совещании налоговых комиссий обеих сторон, включает в себя смягчение критериев налоговых льгот для заёмщиков по жилищным кредитам и расширение налоговых льгот на автомобили.
В соответствии со схемой налоговых льгот по жилищным кредитам, при которой определенный процент непогашенных кредитов на конец года вычитается из подоходного налога в течение 13 лет, заявители должны переехать в свои новые дома к декабрю этого года. Обе стороны договорились продлить срок въезда на год.
Снижение налога на транспортные средства, связанное с эффективностью использования топлива, срок которого истекает в конце сентября этого года, будет действовать до конца марта 2021 года.
Кроме того, малые и средние предприятий, продажи которых сократились более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, будут полностью освобождены от налога на имуществ. Налог будет сокращён вдвое для тех, у кого продажи снизились на 30%-50%. Если продажи снизились более чем на 20%, основные налоговые платежи, такие как корпоративный налог и налог на имущество, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование могут быть отложены на год.
Кроме того, сфера применения системы возврата корпоративного налога для малых и средних предприятий с дефицитом была расширена до более крупных компаний среднего размера. Налоговой системой будет поддержана удалённая работа для малых и средних предприятий, а сумма корпоративного налога будет вычитаться в зависимости от суммы капиталовложений. Будут введены новые налоговые льготы на городское планирование.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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