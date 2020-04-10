Инициатива по отсрочке региональных выборов в зоне чрезвычайного положения: партия Комэй изучает возможности, премьер-министр против

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Партия Комэй приступила к рассмотрению вопроса о парламентской законодательной инициативе, позволяющей отсрочить регионалные выборы, запланированные в тех семи префектурах, включая столичную, где объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Партия призывает другие политические силы к сотрудничеству с тем, чтобы принять и ввести соответствующий законодательный акт в силу уже в текущем месяце. Однако премьер-министр Абэ Синдзо настроен неодобрительно, и перспективы реализации инициативы неясны.

На пресс-конференции 9 апреля председатель Центрального секретариата партии Комэй Китагава Кадзуо объявил: «Мы хотим выработать закон об особых мерах, подобно тому, как это делалось во время Великого восточно-японского стихийного бедствия и Большого землетрясения Хансин». Эта партия, которая уделяет большое внимание региональным выборам, очевидно хочет избежать их проведения в условиях, когда невозможно развернуть тщательно организованную борьбу.

В ответ премьер-министр 7 апреля на заседании процедурного комитета Палаты советников заявил: «Выборы являются самой сутью демократии. Участие в них не может считаться выходом из дома в отсутствие срочной надобности». Руководство Либерально-демократической партии решительно отвергло предложение об отсрочке: «Ситуация совершенно отличается от той, что была во время стихийных бедствий, когда невозможно было организовать избирательные участки, избиратели были рассеяны, и провести голосование было физически невозможно».

Оппозиция тоже настроена отрицательно. Член комитета по парламентским делам Конституционно-демократической партии Адзуми Дзюн 9 апреля, выступая перед корреспондентами, заметил: «Физических препятствий для проведения не имеется». В свою очередь председатель Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо подчеркнул: «В настоящей обстановке необходимо приложить максимальные усилия, чтобы дать судить избирателям».

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