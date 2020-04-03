При снижении доходов Япония компенсирует семьям по 300 000 йен
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо и глава правящей партии по политическим вопросам Кисида Фумио договорились в пятницу о плане предоставления выплат в размере 300 000 йен каждой семье, столкнувшейся с падением доходов из-за пандемии коронавируса.
Раздача наличных средств станет ключевым элементом пакета мер по экстренному экономическому стимулированию в рамках борьбы с коронавирусом, который правительство планирует завершить уже 31 марта.
Правительство планирует принимать заявки на денежные пособия на основе форм самосертификации и, в качестве исключения, сделать эти пособия необлагаемыми налогами. Заявителей попросят предоставить документы, подтверждающие падение доходов.
Денежные пособия будут выдаваться семьям, чьи доходы упали до «определенных уровней», заявил журналистам председатель Совета политических исследований ЛДП Кисида после встречи с Абэ.
Правительство ускорит работу над содержательной частью плана, где, в частности, будут определены условия для семей, имеющих право на денежные пособия, таких как размер дохода и его предел.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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