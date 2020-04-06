Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом

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В связи с распространением коронавируса нового типа, правительственный Совет по инвестициям в будущее (под председательством премьер-министра Абэ Синдзо) 3 апреля принял решение о реализации беспроцентного беззалогового финансирования предприятий малого и среднего бизнеса, внушающих опасения об ухудшении денежного оборота, через частные финансовые институты - региональные банки, кредитные общества и др. Также было решено сформировать фонд выплат на продолжение бизнеса.

Совет обсудил меры финансовой и другой поддержки малых и средних предприятий. Премьер-министр Абэ заявил о намерении «позволить им получать средства фактически по нулевой ставке и без залога с отсрочкой возрата основной суммы максимум на пять лет» через региональные банки, кредитные общества и кредитные кооперативы, которые в своей работе наиболее близки к малому и среднему бизнесу. Правительство намерено включить эти решения в пакет экстренных экономических мер, который оно намеревается принять уже 7 апреля.

Участники совета выразили опасения по поводу резкого ухудшения результатов работы малых и средних предприятий и призвали принять для них крупномасштабные меры помощи в обеспечении оборотных средств.

Предоставление средств по нулевой ставке и без залога в марте уже началось через финансовые учреждения, аффилированные с правительством, однако из-за большого количества обращений получение средств отнимает много времени. Помимо предложения для скорейшего предоставления средств аналогичным образом реализовать ссуды и через частные финансовые институты, совет подтвердил, что будет также задействована используемая властями префектур система выделения средств под залог, причём правительство возьмёт на себя бремя выплат фиксированных процентных ставок.

В 2008 году, когда произошел резкий спад экономической конъюнктуры, спровоцированный крахом банка Lehman Brothers, данная мера не была задействована из опасений о том, что выдача беспроцентных ссуд через частные финансовые институты повлечёт слишком мягкий подход к рассмотрению заявок. Совет склонился к учреждению мер льготного предоставления средств, указав на необходимость выделить деньги предпринимателям малого и среднего бизнеса, стоящим на грани разорения. Теперь правительство переходит к детальному планированию системы.



Премьер-министр Абэ Синдзо (второй справа) выступает на заседании Совета по инвестициям в будущее, вторая половина дня 3 апреля, резиденция премьер-министра

[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]

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