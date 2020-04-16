В допбюджет 2020 года войдёт выплата пособий в 100 тыс. йен ＝ премьер-министр распорядился подготовить бюджет заново

Новости

Токио, 16 апреля (Jiji Press).В качестве ответных мер на распространение коронавирусной инфекции премьер-министр Абэ Синдзо 16 апреля утвердил курс на быструю выплату населению пособий величиной 100 тыс. йен на человека, поручив руководству Либерально-демократической партии рассмотреть вопрос о переформировании дополнительного бюджета на 2020 финансовыый год. От предусмотренной ранее выплаты пособий величиной 300 тыс. йен домохозяйствам, пострадавшим от падения доходов, предполагается отказаться. Правительство и партии правящей коалиции в спешном порядке занимаются выработкой системы выплат, в частности, решают вопрос об ограничении по уровню доходов. Фактически это означает, что в вопросе выплаты пособий в 100 тыс. йен премьер-министр пошёл на компромисс в споре с партией Комэй.

Уже утверждённый решением кабинета министров проект бюджета пересматривается непосредственно перед вынесением на рассмотрение парламента впервые со времени первичного бюджета 2019 финансового года, когда это произошло из-за некорректных статистических расчётов. Однако поскольку полномасштабная смена «вывески» политического курса правительства является явлением крайне редким, есть вероятность, что данным шагом правительство навлечёт на себя критику за неверную оценку перспектив.

Первоначально правительство намеревалось представить дополнительный бюджет на рассмотрение парламента 20 апреля с тем, чтобы он был введён в действие к 24-му, однако теперь этот график сбивается. По словам руководства ЛДП, теперь целью является вновь утвердить пересмотренный проект на заседании кабинета министров 20 апреля, чтобы направить его в парламент уже 27-го и ввести в действие 30 апреля.

Шестнадцатого апреля премьер-министр провёл переговоры по телефону с лидером партии Комэй Ямагути Нацуо. Ямагути вновь предложил скорректировать допбюджет и выдать по 100 тыс. йен всем, без ограничения уровня доходов, на что премьер-министр пообещал «рассмотреть» такую возможность. После последовательного обсуждения вопроса с вице-премьером и министром финансов Асо Таро, а также с руководителем секретариата ЛДП Никаем Тосихиро, премьер-министр сообщил партии Комэй о решении выработать допбюджет заново.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме