В рамках борьбы с коронавирусом правительство рассматривает вопрос о новой выплате населению по 100 тыс. йен на человека: партия Комэй требует «раздать всем», Либерально-демократическая партия не согласна

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). В качестве дополнительной экономической меры в связи с распространением коронавирусной инфекции правительство Японии 15 апреля приступило к рассмотрению вопроса о выплате населению наличными по 100 тыс. йен на человека. Данный шаг стал ответом на резкую критику со стороны оппозиции о недостаточности объявленной властями ранее выдачи пособия размером 300 тыс. йен. Сразу после введения в силу на будущей неделе дополнительного бюджета на 2020 финансовый год правительство и Либерально-демократическая партия намерены приступить к основной работе по согласованию вторичных поправок. Партия Комэй, которая настаивает, чтобы при выдаче пособий не устанавливать ограничений по уровню доходов, потребовала скорректировать дополнительный бюджет с тем, чтобы быстро произвести выплаты по 100 тыс. йен.

Руководители секретариатов и председатели политсоветов Комэй и ЛДП 15 апреля провели в здании Парламента продолжительное обсуждение новой выплаты в наличной форме. Партия Комэй предложила скорректировать дополнительный бюджет, предусматривающий выплату помощи величиной в 300 тыс. йен тем домохозяйствам, чьи финансы пострадали от сокращения доходов, заменив это пособие выплатой «по 100 тыс. йен поровну всем жителям страны». Либерально-демократическая партия не согласилась с этим предложением, и встреча закончилась безрезультатно.

Перед межпартийными дебатами 15 апреля премьер-министр Абэ Синдзо провёл в своей официальной резиденции переговоры с председателем партии Комэй Ямагути Нацуо, в ходе которых обсуждались дополнительные меры с учётом объявленного правительством чрезвычайного положения. Ямагути предложил выплатить населению страны наличное пособие суммой 100 тыс. йен без ограничений по уровню доходов. Премьер-министр высказал своё позитивное отношение к этой инициативе, выразив желание «как следует изучить её после скорейшего введения в действие проекта дополнительного бюджета на 2020-й финансовый год».

После этого премьер-министр побеседовал с Ямагути по телефону, предложив провести осбуждения на уровне руководителей политсоветов ЛДП и Комэй. В отношении финансирования из дополнительного бюджета Ямагути настаивал на том, что «от пособия в 300 тыс. йен следует отказаться, а вместо него ввести выплаты величиной 100 тыс. йен поровну на каждого жителя страны», на что Абэ выразил желание «провести обсуждения, в том числе и этого (предложения)».

На пресс-конференции 14 апреля глава секретариата ЛДП Никай Тосихиро говорил о намерении предложить правительству выплатить населению страны пособие из расчёта 100 тыс. йен на человека. Хотя при этом Никай высказался в пользу ограничения по величине доходов, в его окружении уточнили: «Это не является непременным условием. Главное – быстро раздать людям».

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ на состоявшейся 15 апреля пресс-конференции заметил: «Правительство, конечно, будет вырабатывать свою политику в тесном взаимодействии, учитывая мнение партий правящей коалиции».

Цель правительства состоит в том, чтобы уже в мае начать выплачивать пособия величиной 300 тыс. йен домохозяйствам, пострадавшим от падения доходов – так называемых «экстренных пособий на поддержание жизни». Но это вызвало бурное недовольство оппозиции в связи с тем, что круг охваченных домохозяйств оказался весьма ограничен.

С другой стороны, раздача всему населению поровну по 100 тыс. йен по самой простой прикидке обойдётся в общей сложности в 12 трлн йен. Вопрос состоит в том, каким образом изыскать источники финансирования и быстро произвести выплату. Определённо вызовет сопротивление и то, что данная мера распространяется и на лиц с высоким уровнем доходов.

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