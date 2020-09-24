Иностранных спортсменов освободят от двухнедельного карантина
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Токио, 23 сентября (Jiji Press) - 23 сентября японское правительство предложило освободить иностранных спортсменов, въезжающих в Японию для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, перенесенных на лето 2021 года, от двухнедельной самоизоляции, которая в настоящее время требуется для всех прибывающих из-за границы.
На дневном заседании, посвященном обсуждению мер по борьбе с коронавирусом на Играх в Токио летом следующего года, правительство представило проект плана, согласно которому от спортсменов потребуется лишь предоставить рабочий график и письменное обязательство.
Реализация плана, одобренного столичным правительством Токио и оргкомитетом Игр, начнется с международных спортивных мероприятий, которые будут проводиться в стране перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми.
Предусмотренная планом мера, называемая Athlete Track, призвана устранить возможные проблемы, связанные с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, и позволит иностранным спортсменам не только приехать в Японию несмотря на действующий в настоящее время запрет на въезд в страну из-за коронавируса, но и освободит их от необходимости соблюдения двухнедельного карантина и других ограничений.
Согласно плану, въезжающие в Японию иностранные спортсмены должны будут пройти тест на коронавирус в течение 72 часов до вылета и получить справку об отрицательном результате. Им также нужно будет пройти аналогичный тест по прибытии в страну.
На дневном заседании, посвященном обсуждению мер по борьбе с коронавирусом на Играх в Токио летом следующего года, правительство представило проект плана, согласно которому от спортсменов потребуется лишь предоставить рабочий график и письменное обязательство.
Реализация плана, одобренного столичным правительством Токио и оргкомитетом Игр, начнется с международных спортивных мероприятий, которые будут проводиться в стране перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми.
Предусмотренная планом мера, называемая Athlete Track, призвана устранить возможные проблемы, связанные с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, и позволит иностранным спортсменам не только приехать в Японию несмотря на действующий в настоящее время запрет на въезд в страну из-за коронавируса, но и освободит их от необходимости соблюдения двухнедельного карантина и других ограничений.
Согласно плану, въезжающие в Японию иностранные спортсмены должны будут пройти тест на коронавирус в течение 72 часов до вылета и получить справку об отрицательном результате. Им также нужно будет пройти аналогичный тест по прибытии в страну.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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