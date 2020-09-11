Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады　

Общество

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Лондон, 9 сентября (Jiji Press) – 9 сентября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК «по-прежнему сосредоточен на успешном проведении безопасных» Олимпийских игр в Токио.

Такой комментарий он дал на телеконференции, состоявшейся после заседания исполнительного комитета МОК. Летние Игры в Токио были перенесены на год, до 2021 года, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этом месяце председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс сообщил, что игры начнутся 23 июля следующего года, независимо от ситуации с коронавирусом. Бах отметил, что эти слова необходимо рассматривать в контексте ситуации, и и добавил, что Коутс, как и весь состав МОК, полностью привержен принципу безопасности всех участников Олимпийских игр, который всегда неукоснительно соблюдался МОК.

В ближайшие несколько недель целевая группа МОК проведет переговоры с японской стороной о мерах противодействии распространению нового коронавируса, которые планируется реализовать во время Игр в Токио. Возможно, помимо прочего, они будут включать ограничение количества зрителей.

Однако Бах воздержался от подробностей: «Мы не знаем, как будет выглядеть мир завтра. Можно ли говорить о том, что будет через 320 дней?»

オンラインでの理事会後に記者会見する国際オリンピック委員会のバッハ会長＝９日

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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