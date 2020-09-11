Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады
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Лондон, 9 сентября (Jiji Press) – 9 сентября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК «по-прежнему сосредоточен на успешном проведении безопасных» Олимпийских игр в Токио.
Такой комментарий он дал на телеконференции, состоявшейся после заседания исполнительного комитета МОК. Летние Игры в Токио были перенесены на год, до 2021 года, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Ранее в этом месяце председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс сообщил, что игры начнутся 23 июля следующего года, независимо от ситуации с коронавирусом. Бах отметил, что эти слова необходимо рассматривать в контексте ситуации, и и добавил, что Коутс, как и весь состав МОК, полностью привержен принципу безопасности всех участников Олимпийских игр, который всегда неукоснительно соблюдался МОК.
В ближайшие несколько недель целевая группа МОК проведет переговоры с японской стороной о мерах противодействии распространению нового коронавируса, которые планируется реализовать во время Игр в Токио. Возможно, помимо прочего, они будут включать ограничение количества зрителей.
Однако Бах воздержался от подробностей: «Мы не знаем, как будет выглядеть мир завтра. Можно ли говорить о том, что будет через 320 дней?»
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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