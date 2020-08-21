Лесные ресурсы Японии выросли втрое за 50 лет

Япония известна обилием лесов – две трети сухопутной территории покрыты лесом. За последние пятьдесят лет в стране утроилось количество искусственных лесных насаждений.

Согласно обзору «Текущее состояние лесных ресурсов», которое публикует Агентство лесного хозяйства примерно раз в пять лет, площадь лесов Японии в 2017 году (на конец марта) составляла 25,05 миллиона гектаров, или две трети общей площади сухопутной территории. Он несколько снизился по сравнению с 2012 годом, когда он составлял 25,08 млн га. Лесонакопление (объём стволов деревьев, из которых состоит лес), являющееся показателем количества лесных ресурсов, составляет 5 млрд 242 млн кубических метров. Это примерно в три раза больше, чем в 1966 году (1,887 млрд кубических метров). Площадь лесов на протяжении почти 50 лет остаётся на уровне более 25 миллионов гектаров.

Если посмотреть на различные категории леса, то в 1966 году количество естественных лесов составляло 15,51 миллиона гектаров, но в 2017 году оно сократилось до 13,48 миллиона гектаров. Напротив, количество искусственных лесонасаждений увеличилось с 7,93 млн га в 1966 году до 10,2 млн га в 2017 году. Такие леса в настоящее время составляют около 40% площади лесов Японии.

С другой стороны, лесонакопление постоянно увеличивается – в 1981 году оно составляло 2 млрд 484 млн кубических метров, в 1990 году – 3 млрд 138 млн, , 4 млрд 40 млн в 2002 году и 4 млрд 911 млн в 2012 году.

Лесонакопление природных лесов выросло с 1 млрд 329 млн кубических метров в 1966 году до 1 млрд 933 млн кубических метров в 2017 году, в то время как этот показатель искусственных лесонасаждений увеличился с 588 млн кубических метров в 1966 году до 3 млрд 308 млн к 2017 году. Заметен прирост искусственного леса, который сильно разросся после посадки.

Согласно данным Глобальной оценки лесных ресурсов за 2015 год, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, доля лесов в Японии (отношение площади лесов к площади суши) составляет 68,5%, это второе место после Финляндии среди 34 стран ОЭСР. Япония занимает седьмое место в мире по площади лесонасаждений – первые места занимают Китай, США и Россия.

Фотография к заголовку: Зелёные горы Амами Осима, поданные на включение в список Всемирного природного наследия «Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ», 15 марта 2020 г., деревня Укэн, префектура Кагосима (Jiji Press)

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