Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новости

Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новостиКультура Манга и анимэ
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После четырёх лет молчания «Студия Гибли» выпускает долгожданную новинку – аниме «Ая и ведьма». Продюсер картины – Миядзаки Горо, сын Миядзаки Хаяо. Компьютерная графика, трёхмерное изображение и другие новаторские технологии, а также нетипичная для «Гибли» премьера на телеэкране (30.12.2020 на канале NHK) привлекают к картине всеобщее внимание.
Предыдущая работа «Студии Гибли», «Красная черепаха» (продюсер Михаэль Дюдок де Вит), создавалась совместно с иностранными партнёрами и считалась высокохудожественным произведением. «Красная черепаха» стала первой после «Воспоминаний о Марни» (продюсер Кимура Хиромаса, 2014) классической картиной «Студии Гибли», выходящий в кинопрокат в летние каникулы и собирающий множество зрителей. Многие поклонники с нетерпением ждут новинки, символизирующей возрождение «Студии Гибли».
После ухода на покой Миядзаки Хаяо в 2013 году «Гибли» объявила о временном прекращении работы над созданием новых фильмов. Что происходило в «Студии»? Какая судьба ждёт «Гибли» в будущем? Ответы на эти и другие вопросы, а также новости о создаваемом Миядзаки Хаяо фильме «Как вы будете жить» (Кимитати ва до икиру ка) – в интервью с продюсерами Судзуки Тосио и Миядзаки Горо.
Тематика «Ая и ведьма»
Идея создания картины «Ая и ведьма» зародилась у Миядзаки Хаяо после прочтения одноимённой книги Дианы Уинн Джонс, автора «Ходячего замка Хаула». Девочку Аю, живущую в детском доме, удочеряют приёмные родители и она оказывается в семье ведьмы. Ае надоедает, что её заставляют делать чёрную работу, и вместе с чёрным котом Томасом она восстаёт против ведьмы. Миядзаки Хаяо привлёк образ девочки, способной заставить взрослых плясать под свою дудку, и он предложил продюсеру Судзуки Тосио экранизировать книгу.
«Миядзаки в то время уже обдумывал фильм “Как вы будете жить”, и я оказался перед нелёгким выбором. Миядзаки осведомился о моём решении, и я ответил, что берусь за “Как вы будете жить”. Но у “Аи” очень интересный и актуальный сюжет, и мы разрешили Горо взяться за “Аю”», – вспоминает Судзуки Тосио.
Горо впервые увидел книгу «Ая и ведьма» во время встречи с Судзуки Тосио и Миядзаки Хаяо и почувствовал, что эта книга не просто так лежит на столе во время встречи. Он тайком сам прочитал книгу и заранее начал обдумывать её экранизацию.
Начиная с дебютной работы Горо «Земноморье» (2006), Миядзаки Хаяо всегда участвовал в процессе создания фильмов своего сына. Горо работал в одной с отцом студии и тоже был продюсером. Окружающие считали это протекцией. Легко представить, какому давлению подвергался Горо и как нелегко ему приходилось. Судзуки вспоминает, что Миядзаки Хаяо всегда активно вмешивался в рабочий процесс, часто заходил к сыну и между ними возникали серьёзные споры. Когда Горо приступил к работе над «Ая и ведьма», Миядзаки часто приходил к нему, чтобы обсудить тематику произведения.
«Прежде всего Хаяо отметил неординарность персонажа – Ая превосходит окружающих взрослых. Ей удаётся манипулировать окружающими. Хаяо использовал слово “умасливать”, и говорил, что не понимает, как ей удаётся так умасливать взрослых», – вспоминает Горо. Горо исследовал феномен манипуляций, много раз переделывал наброски, углубляя собственное видение персонажа и темы произведения.
«В английском оригинале используется выражение “управлять действиями человека, чтобы он делал то, что тебе хочется”, но в японском переводе его заменили на слово “манипуляция”, которое воспринимается неоднозначно.
Эта способность Аи кажется мне очень полезной. Если ты оказался в неблагоприятных условиях, стоит ли мириться с этим? Вряд ли. Вопрос в том, как найти выход. Найти, за что зацепиться, ползти выше, рыть землю, раскрывать свой потенциал, чтобы хоть немного подняться вверх, чтобы найти место, где можно перевести дух. Думаю, это самое главное».
Когда он понял, что именно эта способность является самой важной для современных детей, перед ним предстала тема произведения.
Ая и Миядзаки Горо: общие черты
«Раньше в Японии было больше детей, живущая по соседству ребятня собиралась вместе и создавала свой детский мир. Сейчас детей мало, поэтому они находятся на задворках мира взрослых. Детям приходится иметь дело со взрослыми. В этом и заключается сходство Аи с современными детьми. Чтобы заставить взрослых действовать, иногда приходится прикидываться хорошенькой крошкой, иногда – прибегать к уловкам. Чтобы защитить себя, дети действуют по тщательно продуманному плану. И этот фильм будет посвящён одному из таких детей», – рассказывает Горо.
При этих словах у меня возникает образ Горо, которому пришлось преодолевать влияние авторитета отца – знаменитого продюсера, и его сходство с Аей. Судзуки Тосио, наблюдавший за процессом создания картины, вспоминает, что тоже заметил это сходство.
«Первый рекламный слоган, который я сочинил для фильма – “Я не буду плясать под вашу дудку”. Ая – вредный ребёнок, который вертит взрослыми как хочет. У Миядзаки Хаяо тоже есть эта черта. И я, настоящий сын своего отца, тоже люблю таких персонажей. Я похож на Аю.
Я, пожалуй, бывал недоволен действиями своего отца, ему не нравилось и моё вмешательство. Но в процессе создания этого фильма мне удалось обрести свободу и реализовать свои замыслы. Это картина обо мне самом. Я обрёл уверенность в собственных силах, а картина превзошла предыдущие работы».
Новые вызовы как условие выживания студии
Предыдущие картины Миядзаки Горо – произведения очень высокого уровня. Он работал строительным консультантом, когда его пригласили помогать в создании музея «Гибли». Затем, несмотря на отсутствие опыта в мире кино, его внезапно назначили продюсером картины «Земноморье». Картина стала хитом года среди японских фильмов, а сборы от кинопроката достигли 7,60 миллиардов йен. Второй фильм «Со склонов Кокурико» (2011) тоже оказался лидером проката, собрав 4,46 миллиарда йен.
Подобный успех – следствие широкой известности бренда «Гибли», плод работы талантливого персонала. Однако под гнётом бренда и возлагаемых надежд все предыдущие картины Миядзаки Горо носили налёт кустарности. Он слишком старался создать фильм, достойный великой «Гибли».
Однако в ходе работы над «Аей» ему удалось решить эту проблему. Разница с предыдущими фильмами заметна с первых кадров. По уровню 3D-технологий и компьютерной графики, использованной для создания непринуждённо перемещающихся персонажей, он превзошёл Pixar. В качестве музыки к фильму Горо использовал мотивы своего любимого британского рока 70-х годов и даже вставил сцену концерта.
Картину можно назвать классической, потому что она создавалась на основе детской книги о ведьме. Однако новаторство Горо – тематика произведения, спецэффекты и музыка, обогатили продукцию «Студии Гибли» новыми решениями.
«Я подумал, что “Гибли” нуждается в новаторстве. Студию создал Судзуки Тосио, чтобы Миядзаки Хаяо было где работать. “Гибли” всецело принадлежит им. Однако Хаяо уже почти 80 лет, а Судзуки – 72. Они не могут творить вечно.
Мир, созданный продюсерами Такахато Исао, Миядзаки Хаяо и Судзуки Тосио, живёт в “Студии Гибли”, но мы не можем его законсервировать. Копируя стиль мэтров, мы потеряем публику. Чтобы сохранить “Гибли”, нам нужны новые вызовы», – рассуждает Миядзаки Горо, тщательно подбирая слова. В его заявлении чувствуется решимость стать преемником Хаяо, хотя он не говорит об этом прямо. Горо раскрывает свои планы о новой картине.
«Я хочу, чтобы решения, использованые при создании фильма “Ая”, получили продолжение. Есть немало людей, желающих участвовать в создании полнометражного аниме с компьютерной графикой, у которых не было такой возможности. Если они узнают, что “Гибли” использует компьютерную графику, они придут к нам. А если мы сможем их задействовать, следующая картина будет ещё более совершенной. Поэтому я считаю, что мы должны работать в обоих форматах – рисунки от руки и компьютерная графика».
Новый формат премьеры
Необычным оказался и способ презентации новинки. «Гибли», создающая полнометражные картины для проката в кинотеатре, впервые решилась на теледебют. Судзуки Тосио объясняет причины этого решения.
«За последние годы мир кино сильно изменился. Фильмов мало, они похожи друг на друга, отрасль утрачивает прежний масштаб. Люди могли встретить выход “Аи” без прежнего энтузиазма».
«Люди привыкли смотреть фильмы в кинотеатрах, но сейчас есть много других способов. Есть телевизор, ДВД, платный показ. Способов стало больше, и я не думаю, что это плохо. Проанализировав ситуацию, мы решили сделать премьеру на телевидении и понаблюдать за реакцией публики. Мы подумали, что стоит пойти на эксперимент».
Режиссёр Миядзаки Горо положительно отнёсся к этой идее.
«Для автора картины это возможность показать свою работу большему числу зрителей. Работа над фильмом не заканчивается на его созданиии. Мы делаем фильм, чтобы люди смотрели его, чтобы им было интересно. С этой точки зрения премьера на телеэкране стала отличным вариантом».
Работа над фильмом в условиях пандемии: «Как будете жить вы?»
Пока Горо открывает новые горизонты с помощью трёхмерного изображения и компьютерной графики, Хаяо вручную рисует фильм «Как будете жить вы?». Поклонникам «Гибли» уже не терпится узнать дату премьеры. На создание многих фильмов у Миядзаки Хаяо уходило около двух лет, но на этот он потратил уже более трёх. С учётом того, что фильм может оказаться последней работой мэтра, Судзуки Тосио решил не определять заранее дату премьеры: «Я хочу, чтобы Хаяо работал над фильмом до тех пор, пока считает нужным, без временного лимита». На создание последнего фильма «Сказание о принцессе Кагуя» у Такахаты Исао ушло 8 лет. Не исключено, что Хаяо потребуется столько же.
«Он уже дошёл до середины. Продолжительность картины со вступлением и заключением – 125 минут. Сначала я подумал, что если делать в месяц по минуте, потребуется 10 лет, но в последнее время он работает быстрее. Думаю, что на оставшуюся половину у него уйдёт около трёх лет», – говорит Судзуки Тосио.
Не повлияет ли на дату премьеры нынешняя пандемия? Создатели аниме тоже переходят на удалённую работу, но не скажется ли новый формат на сроках?
«Это настоящие японцы. Я думал, что на удалённой работе производительность снизится, но темпы ускорились. Когда работаешь в студии, невольно подстраиваешься под окружающих. Это снижает производительность труда. А когда ставишь себе цель и работаешь один, срабатывает стремление не оказаться последним, и производительность труда повышается. Я понял, что это проявление серьёзности и трудолюбия японцев», – смеётся Судзуки.
Будущее «Гибли»
Инновационная «Ая и ведьма» станет символом перезагрузки «Студии Гибли». А «Как будете жить вы?» – квинтэссенцией фантазийного мира Миядзаки Хаяо. Говорят, что в работе есть ещё один фильм, но его содержание и продюсер пока неизвестны.
В префектуре Айти на территории парка, где проводилась ЭКСПО-2005, ведётся строительство «Парка Гибли». Открытие парка запланировано на осень 2022 года. В отличие от переполненных механическими аттракционами тематических парков, это будет зелёный оазис, где можно погрузиться в мир произведений «Гибли». Проект возглавил Миядзаки Горо, но по словам Судзуки Тосио, Хаяо не смог оставаться безучастным и тоже вносит различные предложения.
Несколько лет назад «Студия Гибли» распустила отдел по производству фильмов, но сейчас она уже работает на полную мощность и выходит на новую орбиту. Выпуская хиты на протяжении 35 лет, «Гибли» создала целую эпоху в истории японского кино, и продолжает идти навстречу новым вызовам. Не исключено, что нам суждено стать свидетелями второй золотой эпохи уникальной студии аниме, не имеющей аналогов в мире.
Фотография к заголовку: продюсер Миядзаки Горо рядом с плакатом «Ая и ведьма» (фото автора).
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