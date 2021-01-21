Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новости

После четырёх лет молчания «Студия Гибли» выпускает долгожданную новинку – аниме «Ая и ведьма». Продюсер картины – Миядзаки Горо, сын Миядзаки Хаяо. Компьютерная графика, трёхмерное изображение и другие новаторские технологии, а также нетипичная для «Гибли» премьера на телеэкране (30.12.2020 на канале NHK) привлекают к картине всеобщее внимание.

Предыдущая работа «Студии Гибли», «Красная черепаха» (продюсер Михаэль Дюдок де Вит), создавалась совместно с иностранными партнёрами и считалась высокохудожественным произведением. «Красная черепаха» стала первой после «Воспоминаний о Марни» (продюсер Кимура Хиромаса, 2014) классической картиной «Студии Гибли», выходящий в кинопрокат в летние каникулы и собирающий множество зрителей. Многие поклонники с нетерпением ждут новинки, символизирующей возрождение «Студии Гибли».





После ухода на покой Миядзаки Хаяо в 2013 году «Гибли» объявила о временном прекращении работы над созданием новых фильмов. Что происходило в «Студии»? Какая судьба ждёт «Гибли» в будущем? Ответы на эти и другие вопросы, а также новости о создаваемом Миядзаки Хаяо фильме «Как вы будете жить» (Кимитати ва до икиру ка) – в интервью с продюсерами Судзуки Тосио и Миядзаки Горо.

Тематика «Ая и ведьма»

Идея создания картины «Ая и ведьма» зародилась у Миядзаки Хаяо после прочтения одноимённой книги Дианы Уинн Джонс, автора «Ходячего замка Хаула». Девочку Аю, живущую в детском доме, удочеряют приёмные родители и она оказывается в семье ведьмы. Ае надоедает, что её заставляют делать чёрную работу, и вместе с чёрным котом Томасом она восстаёт против ведьмы. Миядзаки Хаяо привлёк образ девочки, способной заставить взрослых плясать под свою дудку, и он предложил продюсеру Судзуки Тосио экранизировать книгу.

«Миядзаки в то время уже обдумывал фильм “Как вы будете жить”, и я оказался перед нелёгким выбором. Миядзаки осведомился о моём решении, и я ответил, что берусь за “Как вы будете жить”. Но у “Аи” очень интересный и актуальный сюжет, и мы разрешили Горо взяться за “Аю”», – вспоминает Судзуки Тосио.

Горо впервые увидел книгу «Ая и ведьма» во время встречи с Судзуки Тосио и Миядзаки Хаяо и почувствовал, что эта книга не просто так лежит на столе во время встречи. Он тайком сам прочитал книгу и заранее начал обдумывать её экранизацию.

Начиная с дебютной работы Горо «Земноморье» (2006), Миядзаки Хаяо всегда участвовал в процессе создания фильмов своего сына. Горо работал в одной с отцом студии и тоже был продюсером. Окружающие считали это протекцией. Легко представить, какому давлению подвергался Горо и как нелегко ему приходилось. Судзуки вспоминает, что Миядзаки Хаяо всегда активно вмешивался в рабочий процесс, часто заходил к сыну и между ними возникали серьёзные споры. Когда Горо приступил к работе над «Ая и ведьма», Миядзаки часто приходил к нему, чтобы обсудить тематику произведения.

«Прежде всего Хаяо отметил неординарность персонажа – Ая превосходит окружающих взрослых. Ей удаётся манипулировать окружающими. Хаяо использовал слово “умасливать”, и говорил, что не понимает, как ей удаётся так умасливать взрослых», – вспоминает Горо. Горо исследовал феномен манипуляций, много раз переделывал наброски, углубляя собственное видение персонажа и темы произведения.





«В английском оригинале используется выражение “управлять действиями человека, чтобы он делал то, что тебе хочется”, но в японском переводе его заменили на слово “манипуляция”, которое воспринимается неоднозначно.

Эта способность Аи кажется мне очень полезной. Если ты оказался в неблагоприятных условиях, стоит ли мириться с этим? Вряд ли. Вопрос в том, как найти выход. Найти, за что зацепиться, ползти выше, рыть землю, раскрывать свой потенциал, чтобы хоть немного подняться вверх, чтобы найти место, где можно перевести дух. Думаю, это самое главное».

Когда он понял, что именно эта способность является самой важной для современных детей, перед ним предстала тема произведения.

Ая и Миядзаки Горо: общие черты

«Раньше в Японии было больше детей, живущая по соседству ребятня собиралась вместе и создавала свой детский мир. Сейчас детей мало, поэтому они находятся на задворках мира взрослых. Детям приходится иметь дело со взрослыми. В этом и заключается сходство Аи с современными детьми. Чтобы заставить взрослых действовать, иногда приходится прикидываться хорошенькой крошкой, иногда – прибегать к уловкам. Чтобы защитить себя, дети действуют по тщательно продуманному плану. И этот фильм будет посвящён одному из таких детей», – рассказывает Горо.

При этих словах у меня возникает образ Горо, которому пришлось преодолевать влияние авторитета отца – знаменитого продюсера, и его сходство с Аей. Судзуки Тосио, наблюдавший за процессом создания картины, вспоминает, что тоже заметил это сходство.





«Первый рекламный слоган, который я сочинил для фильма – “Я не буду плясать под вашу дудку”. Ая – вредный ребёнок, который вертит взрослыми как хочет. У Миядзаки Хаяо тоже есть эта черта. И я, настоящий сын своего отца, тоже люблю таких персонажей. Я похож на Аю.

Я, пожалуй, бывал недоволен действиями своего отца, ему не нравилось и моё вмешательство. Но в процессе создания этого фильма мне удалось обрести свободу и реализовать свои замыслы. Это картина обо мне самом. Я обрёл уверенность в собственных силах, а картина превзошла предыдущие работы».