Радость воображения: Кадоно Эйко, создательница «Ведьминой службы доставки»

«Я верю, что каждый из нас обладает какой-то магической силой», – говорит Кадоно Эйко с озорным огоньком в глазах. Автору огромного количества классических произведений детской литературы, в числе которых «Ведьмина служба доставки», уже за 80, но она сохранила любопытство и привычку удивляться окружающему миру, которые мотивировали и поддерживали её на протяжении полувековой писательской карьеры. Мы приехали в гости к писательнице в Камакуру, чтобы поговорить о её вкусе к жизни и секретах неисчерпаемой креативности.

Кадоно Эйко живёт в историческом городе Камакура (префектура Канагава), в доме на холме с панорамным видом на Атлантический океан. За долгую карьеру она опубликовала более 200 книг, включая иллюстрированные книги, детские книги, переводы и эссе. Среди самых известных произведений – серия «Три маленьких привидения» и детский роман «Ведьмина служба доставки» о начинающей молодой ведьме, вдохновивший Миядзаки Хаяо на создание одного из лучших аниме.

В 2018 году Кадоно удостоилась премии Ганса Христиана Андерсена, самой престижной в мире премии по детской литературе. В 2020 году исполняется 50 лет её первой книге «Бразилия и мой друг Луижино». Последние 4 года она каждый месяц проводит в Камакуре литературные чтения, на которые собирается множество поклонников её творчества от мала до велика. В 2022 году в токийском районе Эдогава откроется музей, посвящённый книгам Кадоно и детской литературе в целом. Мы встретились в лесном кафе на холмах Камакуры, чтобы узнать секреты магической способности Кадоно к созданию новых произведений и неисчерпаемом источнике её творчества.

История появления на свет книги о Кики

«Ведьмина служба доставки» – это серия историй о девочке по имени Кики, единственном ребёнке матери-ведьмы и отца, который был обычным человеком. Когда Кики исполнилось 13 лет, она покинула родной дом и начала обучаться магии.

На написание романа Кадоно вдохновил рисунок 12-летней дочери Рио – ведьма сидит на метле, с метлы свисает радио, из которого раздаются звуки музыки. Рисунок разбудил воображение Кадоно. «Я подумала, что было бы здорово написать рассказ о ведьме, которая летает на метле, слушая радио». Она вспомнила фотографии Нью-Йорка с высоты птичьего полёта в журнале Life, которые видела ещё подростком. «Если написать рассказ о ведьме, то получится, будто я тоже летаю!».



рисунки 12-летней дочери Рио вдохновил Кадоно на создание истории о Кики (фото предоставлено офисом Кадоно Эйко)

У Кадоно было трудное детство. Мать умерла, когда Эйко было пять лет, она очень скучала и часто плакала. Непонимание того, куда ушла мать, подпитывало её интерес к невидимым мирам и предметам. «Я стала придумывать место, куда можно уйти и где будет лучше. Научившись читать, я нашла это место – книжный мир стал моим спасением».

Детские воспоминия послужили почвой для создания истории о Кики, ушедшей из дома и начавшей самостоятельную жизнь. В начале книги 12-летняя Кики стоит на пороге взросления. «Мне подумалось, что это сложный для описания возраст, но очень интересный. В процессе работы по доставке вещей по воздуху на волшебной метле юная Кики испытывает множество трудностей, ей приходится перевозить самые разные вещи – от свадебной фаты до больного бегемота. По мере развития повествования Кики сталкивается с такими чувствами, как зависть и печаль, переживает неудачи. В конце концов она обретает любовь, выходит замуж и обзаводится двойняшками.

Кадоно руководствовалась двуми принципами. «Во-первых, можно владеть только одним видом магии. Магическая способность Кики – это умение летать. Во-вторых, мальчики не могут быть ведьмами. В конце концов я написала шесть книг, доведя Кики до замужества и рождения близнецов – мальчика и девочки.



«Ведьмина служба доставки» переведена на 13 языков, включая таиландский, вьетнамский, французский, шведский, русский и итальянский. В 2020 году планируется выпуск нового английского перевода, а также переводов на испанский и румынский языки (благодарность издательству «Фукуинкан Сётэн»)

Первый том «Ведьминой службы доставки» был издан в 1985 году. Через четыре года Миядзаки Хаяо и Студия Ghibli выпустили полнометражный аниме по мотивам книги. До 2009 года в серии книг о Кики вышло шесть томов и два спин-оффа.

«Каждый из нас обладает магической силой»

«В процессе написания книги я стала думать, что каждый из нас обладает уникальной магией», - вспоминает с улыбкой Кадоно. Писательница считает любопытство незаменимым условием для раскрытия собственных магических способностей. «Когда вы любопытны, вы смотрите на окружающий мир широко открытыми глазами. Вы обнаруживаете в своём окружении множество интересного. Если поддерживать в себе это состояние, ваш мир расширяется. И чем больше смотришь вокруг, тем больше обнаруживаешь, чем глубже погружаешься, тем шире горизонты».

«Начинать нужно с чего-то сокровенного», – продолжает Кадоно. «Можно вести секретный блокнот, записывая собственные ощущения. Можно рисовать. Можно написать что-то ужасное о человеке, который вывел вас из себя. Зачастую это даёт отличные результаты, если вы делаете всё правильно».

Среди произведений Кадоно есть иллюстрированная книга «Уберу ругательства» (Варугути симаимас). После трудного дня в школе девочка приходит домой и выливает своё раздражение на мать. Мать приносит шляпную коробку и предлагает девочке сложить туда все свои претензии. Но у девочки так много накопилось, что им не удаётся закрыть крышку. По словам Кадоно, она волновалась, как воспримут эту историю читатели, однако книга стала одним из лидеров по популярности. Дети изнемогают от смеха, слушая эту историю. «Дети видят, что происходит вокруг, и всё понимают. И им всегда есть что сказать, даже если они не всегда это выражают».



В ответ на нашу просьбу одеться поярче Кадоно появилась в прекрасном малиновом ансамбле

От воображения к креативности

«Магия подпитывается эмоциональным опытом», – говорит Кадоно. – В жизни вы обнаруживаете вещи, к которым пробуждается интерес. Это могут быть цветы, семена, всё что угодно. Важно с уважением относиться к своим интересам и наслаждаться радостью открытий. В любопытстве таятся ростки вашей магической силы. Нужно подпитывать любопытство, беречь его». По мнению Кадоно, магия, рождённая от сочетания любопытства и радости, может стать источником жизненной силы. «Вы овладеваете тем, что вам нравится делать. Вы никогда не сможете увлечься тем, что вам не нравится делать».

Разумеется, в жизни приходится учитывать окружающих и происходящее вокруг, но копировать других не стоит. Важно бережно относиться к себе, чтобы принимать собственные решения и реализовывать их. Кадоно верит, что воображение играет решающую роль в формировании судьбы человека. «Представим, что человек – это дерево. Воображение – это пища, в которой нуждается дерево, чтобы расти. Воображение вдохновляет нас. Воображение и радость приводят в движение ум и сердце. А когда мы переходим к действию, воображение превращается в творчество». Воображение необходимо в процессе коммуникации с людьми с другой культурой или языком.



«Никогда не поздно найти то, чем можно увлечься по-настоящему»

Мы почиваем на лаврах других людей

Некоторые необычные фразы, встречающиеся в диалогах серии книг о Кики – это филосовское послание автора. Однажды мать говорит Кики: «Говорить, будто ты делаешь всё одна – неправильно. Ты ничего не делаешь одна».

«Людям часто кажется, что они всё сделали сами, исключительно собственными силами, но это неправда. В древности люди могли переносить воду только в листьях или в руках. Но если нужно принести воды больному ребёнку, придётся найти более эффективный способ транспортировки, чтобы не расплескать. Эта потребность подстегнула воображение – и люди изобрели разные сосуды и чашки. Современные электронные приборы и информационные технологии – тоже продукт вдохновения, плод невидимого воображения», – объясняет Кадоно. И тут же добавляет: «Я помню времена, когда люди варили рис на печке с дровами, поэтому понимаю, какие мечты послужили толчком к изобретению электрических рисоварок, которыми прочно вошли в современный быт».



«Вы не сможете принести воды больному ребёнку в горстях»

Детские воспоминания

Кадоно родилась в 1935 году в Фукагаве, в сердце старинного квартала ситамати – «нижней части» города для простолюдинов в восточной части Токио. Во время войны её эвакуировали в префектуру Ямагата. Книги помогали ей справиться с одиночеством и болью от потери матери. Она помнит, как сидела на коленях у отца и завороженно слушала его рассказы. «Он с детства обожал книгу «Отверженные». Он сажал меня на руки и рассказывал истории о Жане Вальжане. Он разыгрывал книгу по ролям, использовал яркие ономатопеические (звукоподражающие) выражения, поэтому истории казались реальными. Предполагаю, что они были далеки от оригинала, но я обожала слушать эти рассказы».



В кафе «Дом ароматов» на холмах Камакуры

Частое использование ономатопоэтических выражений – одна из отличительных особенностей авторского стиля Кадоно. Она считает, что богатство ономатопоэтических выражений обусловлено открытостью японского языка к звукам природы и повседневной жизни. «До недавнего времени традиционные японские дома представляли собой коробку вокруг свай. У вас есть крыша, главный вход, окна и раздвижные двери между комнатами. Утром вы просыпаетесь, раздвигаете все двери и внезапно барьер между домом и природой исчезает. Возможно, именно поэтому японский язык настолько чувствителен к пению птиц, дождю и прочим звукам повседневной жизни».

Расширяя горизонты

Кадоно училась в пятом классе, когда закончилась Вторая мировая война. В школе средней ступени она впервые столкнулась с английским языком, который считали языком врага. Кадоно до сих помнит своё удивление, когда узнала о существовании в английском языке понятия длительного времени. «Мне показалось, что это отличный подход к жизни. Я решила, что хочу жить в состоянии настоящего длительного времени и брать всё от каждого момента».



Кадоно в кафе в Камакуре: «Похоже на космический корабль»

Кадоно изучала английскую литературу в университете. После окончания университета она поступила на работу в издательство, а в 23 года вышла замуж. На следующий год она вместе с мужем-дизайнером переезжает в Бразилию. В то время путешествие по морю длилось два месяца. Она помнит, как изо дня в день смотрела на бескрайние морские просторы, небо и разделявшую их тонкую линию горизонта. «Я находилась в радостном предвкушении. Такое состояние, когда собираешься открыть подарок».



В 1959 году Кадоно вместе с мужем переезжает в Бразилию. Фото в квартире в Сан-Пауло, округ Гуянасис, дом 609

По прибытии в Бразилию Кадоно с разочарованием обнаружила, что её английский язык здесь бесполезен. Не падая духом, она стала учиться португальскому у 12-летнего соседа, пыталась овладеть ритмом языка, когда они танцевали самбу и бродили по городу. Впоследствии Кадоно нашла работу и прожила в Сан-Паулу около двух лет до возвращения в Японию через Европу в 1961 году.

Любовь к литературному творчеству

После возвращения в Японию один из наставников Кадоно в университете, исследователь английской литературы Тацунокути Наотаро, предложил ей описать свою жизнь в Бразилии в форме детской книги. После нескольких правок через год появилась книга под названием «Бразилия и мой друг Луижино». Это был авторский дебют Кадоно.

Публикация книги открыла новые горизонты. Кадоно впервые осознала, насколько ей нравится писать. «Я никогда не увлекалась чем-то надолго, но обнаружила, что могу писать изо дня в день без устали. Даже сейчас я сажусь за стол каждый день без исключения, даже если неважно себя чувствую».

Сейчас нас окружает огромное количество информации, мы живём в мире, где всё доступно на кончике пальцев. У нас стало меньше возможностей представлять то, что мы не можем видеть. Как помочь детям найти то, что они полюбят от всей души, в мире цифровых дивайсов и онлайн-развлечений?

«Очень важно давать детям возможность находить то, что им интересно, с самого раннего возраста. Первые ростки любопытства имеют огромное значение. Родители должны поощрять интересы детей и вдохновлять их на дальнейшие исследования. Даже если вы очень заняты и устаёте на работе, вы всё равно можете показывать своим детям мир в позитивном ключе. Вам следует направлять их любопытство на интересные и захватывающие дела, которыми занимаются взрослые»



«Дети редко видят, как взрослые читают для себя»

«Родители всегда хотят, чтобы дети читали книги. Но чаще всего родители не читают сами. Они могут говорить «Наша дочь любит книги», но в большинстве случаев родители читают ребёнку книги, а это не одно и то же. Слушать, когда тебе читают и читать самому – большая разница. В детстве очень важно совершить переход от слушателя к самостоятельному чтению. Это важно для развития врождённого любопытства».

На пути к новым горизонтам



Разноцветные шлёпанцы привлекли внимание Кадоно, когда мы спускались по лестнице на пляж. «Подожди минутку. Я хочу сделать фото для своего аккаунта в Инстаграме».

День близился к концу, и мы любовались горизонтом на пляже в Камакуре. Для Кадоно горизонт – это место, где начинается всё новое. Воображение и любопытство – это питательная среда для развития внутренних талантов. Кадоно стимулирует своих читателей доверять своим суждениям и ощущениям. Радость развивает воображение и творчество, придающие ценность жизни. Неподвластное возрасту любопытство – бессменный источник литературного творчества.



На пляже Юигахама неподалёку от дома Кадоно в Камакуре

Фотография к заголовку: Кадоно Эйко на входе в кафе «Дом ароматов», Камакура. Фотографии © Кавамото Сэйя предоставлены офисом Кадоно Эйко. Выражаем благодарность кафе «Дом ароматов» в Камакуре