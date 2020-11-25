«Горы Фудзи» по всей Японии: сотни вершин в разных уголках страны

Гора Фудзи, величественная и самая высокая в Японии вершина, занимает особое место в японской культуре. Восхищение горой и связанные с ней верования стали причиной того, что название «Фудзи» стали употреблять к разным горам по всей стране, и существует от 300 до 400 таких гор. Здесь мы расскажем о нескольких самых знаменитых вершинах.

Рисири Фудзи (гора Рисири), 1721 м, Хоккайдо

Эта одинокая гора находится на острове Рисири в Японском море, в Нисиката, части региона Вакканай на севере Хоккайдо. Весь остров представляет собой вулкан, основание которого уходит в море. Название Рисири происходит от айнского слова ри-сир, «высокий остров». Это самая северная из 100 знаменитых гор Японии.



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Эдзо Фудзи (гора Ютэй), 1898 м, Хоккайдо

Расположена на западном краю национального парка Сикоцу-Тоя. Айны из-за почти идеальной конической формы называли её матнэ-сир, «женской горой». Это символ региона Нисэко.



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Цугару Фудзи (гора Иваки), 1625 м, префектура Аомори

Этот двойной вулкан, расположенный на юго-западе равнины Цугару, является самой высокой вершиной префектуры Аомори. С давних времен она почиталась как священная гора, и местные жители иногда называют её «Благородная гора Иваки» или «Почитаемая гора Иваки».



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Намбу Фудзи / Намбу Ката Фудзи (гора Иватэ), 2038 м, пос. Сидзукуиси, г. Хатимантай, префектура Иватэ

За историческое время на горе произошло пять извержений, в результате которых конус горы сколот с одной стороны, отсюда и одно из названий горы – Ката Фудзи, «Однобокая Фудзи». Мощный силуэт горы с изящными изгибами широко используется в качестве местного символа.



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Дэва Фудзи (гора Тёкай), 2236 м, префектуры Ямагата и Акита

Это одинокий пик, расположенный на границе между префектурами Ямагата и Акита. Склоны горы простираются до самого моря, тогда как вершина расположена в 16 километрах от моря.



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Айдзу Фудзи (гора Бандай), 1816 м, префектура Фукусима

Это одиноко стоящий вулкан с несколькими вершинами в префектуре Фукусима, одна из 100 знаменитых гор Японии. Скопление гор Бандай, Акахани и Кусигаминэ носит общее название гора Бандай. Название Бандай появилось из игры слов и означает, что эта священная гора является скалистой лестницей, ведущей в небеса.



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Харуна Фудзи (гора Харуна), 1391 м, префектура Гумма

Центральный конус на вершине горы Харуна. Согласно преданию, местный леший тэнгу заявил, что сможет построить гору выше горы Фудзи за одну ночь, но к рассвету работа была далека от завершения, и поэтому форма горы очень похожа на Фудзи, но не сравнится с ней по высоте.



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Никко Фудзи (гора Нантай), 2486 м, префектура Тотиги

Гора является важной деталью пейзажа Никко вместе с озером Тюдзэндзи, которое образовалось в результате извержения, перекрывшего течение реки. Это наиболее почитаемая гора в регионе Канто и центр связанных с культом гор верований.



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Хатидзё Фудзи (Нисияма), 854 м, Токио

Это молодая гора, образовавшаяся как стратовулкан всего около 10 000 лет назад, и самая высокая вершина на островах Идзу. Пройдя по стене кратера, вы можете полюбоваться вулканическими формами рельефа.



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Оми Фудзи (гора Миками), 432 м, префектура Сига

Эта невысокая гора, склоны которой спускаются к озеру Бива, обладает изящным силуэтом и является местной достопримечательностью. Гора Миками воспета в стихах, написанных Мурасаки Сикибу и Мацуо Басё.



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Хоки Фудзи / Идзумо Фудзи (гора Дайсэн), 1709 м, префектура Тоттори

С разных сторон гора выглядит по-разному. При взгляде с западной стороны гора кажется огромной, а её правильная коническая форма очень напоминает гору Фудзи. С древних времён он был центром культа гор и считается священной вершиной.



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Суо Фудзи (гора Химуро), 563 м, префектура Ямагути

Это знаменитая священная гора и место религиозной практики ямабуси со времён Хэйан (794-1192).



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Сацума Фудзи (гора Каймон), 924 м, префектура Кагосима

Это действующий вулкан конической формы, который выступает Восточно-Китайское море в национальном парке Кирисима-Кинкуван, расположенном на южной оконечности полуострова Сацума.



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(Статья была написана на основе статьи о «местных Фудзи» по всей Японии, опубликованной на вебсайте префектуры Сидзуока, а также на сайтах регионального туризма)

Фотография к заголовку: Гора Фудзи в море облаков (©PIXTA)

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