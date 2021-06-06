Древние названия провинций Японии на карте железнодорожных станций

В Японии сейчас насчитывается 47 основных административных региона – 43 префектуры, столичный округ, округа Осака и Киото, и губернаторство Хоккайдо. Учреждение административного деления, близкого к нынешнему, завершилось в 1888 году. До этого Японский архипелаг, за исключением Хоккайдо и Окинавы, был разделён на 68 земель (провинций) в соответствии с системой указов периода Асука (593-710). Не стоит думать, что старые административные регионы не имеет ничего общего с современностью – и сейчас старые названия земель присутствуют в географических названиях, названиях станций, гор и других топонимах, их интересно изучать и их знание иногда может быть полезно. Здесь мы расскажем о старых названиях земель региона Канто, в котором находятся столичный округ и шесть префектур.

На линии JR Намбу, соединяющей станции Кавасаки и Татикава, есть четыре станции с топонимом «Мусаси» (武蔵) в названиях: Мусаси-Косуги (武蔵小杉), Мусаси-Накахара (武蔵中原), Мусаси-Синдзё (武蔵新城) и Мусаси-Мидзонокути (武蔵溝ノ口, все расположены в городе Кавасаки). Такие станции есть не только на этой линии, всего в префектурах Канагава, Токио и Сайтама есть 21 станция, название которой начинается со слова «Мусаси». Самая западная – Мусаси-Ицукаити (武蔵五日市, город Акируно, Токио) на линии JR Ицукаити, а самая северная – Мусаси-Рандзан (武蔵嵐山, пос. Рандзан уезда Хики преф. Сайтама) на линии Тобу-Тодзё.

Мусаси – старое название земли, существовавшей до завершения близкого к нынешнему административного деления в эпоху Мэйдзи (1868-1912), она охватывала почти всю территорию Токио и Сайтамы, города Кавасаки, города Йокогама (районы Тоцука, Сэя и другие находились в земле Сагами). Кстати, если высоту Небесного дерева Токио, Tokyo Sky Tree (634 м) прочитать по правилам гороавасэ, когда цифре соответствует буква слоговой азбуки, то мы получим «Мусаси». В солнечные дни при хорошей видимости c обзорной площадки башни открывается вид на землю Мусаси.

Земля Сагами (相模) охватывала территорию префектуры Канагава, за исключением города Кавасаки и части Йокогамы. Может показаться, что большие города оказались в ведении Мусаси, однако Йокогама в истории страны начинает играть свою роль только после открытия порта в конце периода Эдо (1603-1868). В земле Сагами в средние века находился Камакурский сёгунат, а в период Сражающихся провинций (1467-1568) Одавара процветал как призамковый город рода Го-Ходзё.

Старые названия земель и нынешнее административное деление региона Канто

Мусаси (武蔵) Префектура Сайтама, округ Токио, г. Кавасаки и часть г. Йокогама. Сагами (相模) Префектура Канагава (кроме территорий земли Мусаси) Симоса (下総) Северная часть преф. Тиба и юго-западная часть префектуры Ибараки Кадзуса (上総) Центр префектуры Тиба Ава (安房) Юг префектуры Тиба Хитати (常陸) Префектура Ибараки Симоцукэ (下野) Префектура Тотиги Кодзукэ (上野) Префектура Гумма

Полуостров Босо (房総), на котором расположена префектура Тиба, получил своё название по названиям находившихся там земель Ава, Кадзуса и Симоса. Фуса (房) – старинное слово со значением «конопля», и земля Ава называлась так потому, что приплывший по морскому течению Куросио род переселенцев из земли Ава (阿波, нынешняя преф. Токусима) разводил коноплю; землю также называли Фуса-но-куни, «земля Фуса».

Если посмотреть на карту, мы увидим, что земля Кадзуса (上総), в названии которой использован иероглиф «верх» (上), находится южнее, или «ниже» земли Симоса (下総) с иероглифом «низ» (下) – на самом деле названия были связаны не с расположением севернее или южнее, а с близостью к столице, то есть Киото – чем ближе, тем «выше». Раньше до полуострова Босо добирались морем из земли Сагами, поэтому южная часть полуострова, то есть земля Кадзуса, считалась находившейся ближе к столице.

То же правило относится и к названиям земель Кодзукэ и Симоцукэ (上野,下野). Первоначально эта область была одной «землёй Кэ» (毛野国, Кэну-но куни, Кэ-но куни), но впоследствии была разделена на Кодзукэ (上毛野国, Камицукэ-но куни) и Симоцукэ (下毛野国, Симоцукэ-но куни). Позднее названия стали писать без иероглифа кэ (毛, «волосы»), но он сохранился в названии Дзёмо-сандзан (上毛三山), как называют три горы – Акаги, Харуна и Мёги, железнодорожной линии Рёмосэн (両毛線), соединяющей Такасаки в префектуре Гумма и Ояма в префектуре Тотиги, и других топонимах, сохранивших связь с древней землёй Кэ.

В землеописании «Хитати фудоки» периода Нара земля Хитати (常陸) описывается как плодородная территория, богатая дарами моря и гор, напоминающая райскую землю Тоё-но куни (常世の国). Район Дзёбан (常磐), который включает земли Хитати и Иваки (磐城, район Хамадори, юг района Накадори преф. Фукусима), развивался как близкая к столичному району Токио зона добычи угля с эпохи Мэйдзи до времён Тихоокеанской войны.

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