Древние названия провинций Японии на карте железнодорожных станций

Древние названия провинций Японии на карте железнодорожных станцийИстория
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
На линии JR Намбу, соединяющей станции Кавасаки и Татикава, есть четыре станции с топонимом «Мусаси» (武蔵) в названиях: Мусаси-Косуги (武蔵小杉), Мусаси-Накахара (武蔵中原), Мусаси-Синдзё (武蔵新城) и Мусаси-Мидзонокути (武蔵溝ノ口, все расположены в городе Кавасаки). Такие станции есть не только на этой линии, всего в префектурах Канагава, Токио и Сайтама есть 21 станция, название которой начинается со слова «Мусаси». Самая западная – Мусаси-Ицукаити (武蔵五日市, город Акируно, Токио) на линии JR Ицукаити, а самая северная – Мусаси-Рандзан (武蔵嵐山, пос. Рандзан уезда Хики преф. Сайтама) на линии Тобу-Тодзё.
Мусаси – старое название земли, существовавшей до завершения близкого к нынешнему административного деления в эпоху Мэйдзи (1868-1912), она охватывала почти всю территорию Токио и Сайтамы, города Кавасаки, города Йокогама (районы Тоцука, Сэя и другие находились в земле Сагами). Кстати, если высоту Небесного дерева Токио, Tokyo Sky Tree (634 м) прочитать по правилам гороавасэ, когда цифре соответствует буква слоговой азбуки, то мы получим «Мусаси». В солнечные дни при хорошей видимости c обзорной площадки башни открывается вид на землю Мусаси.
Земля Сагами (相模) охватывала территорию префектуры Канагава, за исключением города Кавасаки и части Йокогамы. Может показаться, что большие города оказались в ведении Мусаси, однако Йокогама в истории страны начинает играть свою роль только после открытия порта в конце периода Эдо (1603-1868). В земле Сагами в средние века находился Камакурский сёгунат, а в период Сражающихся провинций (1467-1568) Одавара процветал как призамковый город рода Го-Ходзё.
Старые названия земель и нынешнее административное деление региона Канто
|Мусаси (武蔵)
|Префектура Сайтама, округ Токио, г. Кавасаки и часть г. Йокогама.
|Сагами (相模)
|Префектура Канагава (кроме территорий земли Мусаси)
|Симоса (下総)
|Северная часть преф. Тиба и юго-западная часть префектуры Ибараки
|Кадзуса (上総)
|Центр префектуры Тиба
|Ава (安房)
|Юг префектуры Тиба
|Хитати (常陸)
|Префектура Ибараки
|Симоцукэ (下野)
|Префектура Тотиги
|Кодзукэ (上野)
|Префектура Гумма
Полуостров Босо (房総), на котором расположена префектура Тиба, получил своё название по названиям находившихся там земель Ава, Кадзуса и Симоса. Фуса (房) – старинное слово со значением «конопля», и земля Ава называлась так потому, что приплывший по морскому течению Куросио род переселенцев из земли Ава (阿波, нынешняя преф. Токусима) разводил коноплю; землю также называли Фуса-но-куни, «земля Фуса».
Если посмотреть на карту, мы увидим, что земля Кадзуса (上総), в названии которой использован иероглиф «верх» (上), находится южнее, или «ниже» земли Симоса (下総) с иероглифом «низ» (下) – на самом деле названия были связаны не с расположением севернее или южнее, а с близостью к столице, то есть Киото – чем ближе, тем «выше». Раньше до полуострова Босо добирались морем из земли Сагами, поэтому южная часть полуострова, то есть земля Кадзуса, считалась находившейся ближе к столице.
То же правило относится и к названиям земель Кодзукэ и Симоцукэ (上野,下野). Первоначально эта область была одной «землёй Кэ» (毛野国, Кэну-но куни, Кэ-но куни), но впоследствии была разделена на Кодзукэ (上毛野国, Камицукэ-но куни) и Симоцукэ (下毛野国, Симоцукэ-но куни). Позднее названия стали писать без иероглифа кэ (毛, «волосы»), но он сохранился в названии Дзёмо-сандзан (上毛三山), как называют три горы – Акаги, Харуна и Мёги, железнодорожной линии Рёмосэн (両毛線), соединяющей Такасаки в префектуре Гумма и Ояма в префектуре Тотиги, и других топонимах, сохранивших связь с древней землёй Кэ.
В землеописании «Хитати фудоки» периода Нара земля Хитати (常陸) описывается как плодородная территория, богатая дарами моря и гор, напоминающая райскую землю Тоё-но куни (常世の国). Район Дзёбан (常磐), который включает земли Хитати и Иваки (磐城, район Хамадори, юг района Накадори преф. Фукусима), развивался как близкая к столичному району Токио зона добычи угля с эпохи Мэйдзи до времён Тихоокеанской войны.
Фотография к заголовку: PIXTA