История и культура Киото (часть 1): эпидемии, войны, стихийные бедствия в древней столице Японии

Киото был культурным и политическим центром Японии более 1000 лет, со времени строительства столицы Хэйанкё в 794 году и до переноса столицы в Токио в 1867 году. Здесь мы рассмотрим историю Киото, одного из важнейших центров страны наряду с Токио и Осакой, и познакомим вас с очарованием этого древнего города.

Воспоминания о битвах с эпидемиями

В 2020 году новый коронавирус во всём мире привёл к снижению активности и остановил потоки людей. Исключением не стал и Киото, один из ведущих исторических и культурных центров Японии и мекка международного туризма. Начиная с весны и на протяжении всего лета поток как местных, так и иностранных туристов прекратился, знаменитые места и туристические достопримечательности опустели. С осени наконец город начал принимать японских путешественников, уделяя особое внимание борьбе с инфекционными заболеваниями. Однако распространение инфекции вряд ли прекратится и в 2021 году, и, похоже, восстановления прежнего количества приезжающих как из других регионов Японии, так и из-за рубежа можно ожидать не слишком скоро.

Однако это не первый случай эпидемии в Киото. Инфекционные болезни распространялись и в середине IX века, вызывая массовую смертность. В 5 году Дзёган (863) при императорском дворе в саду Синсэнъэн провели ритуал Горёэ. Тогда считали, что моровое поветрие было вызвано духами тех, кто умер, затаив обиду, поэтому для прекращения эпидемии молились буддийскому божеству-защитнику от эпидемий Годзу-тэнно, проявлению будды Якуси (Бхайшаджьягуру)

Однако бедствия всё равно продолжались в разных частях Японии. В 6 году Дзёган (864) произошло извержение горы Фудзи, а в 11 году Дзёган (869) у побережья Санрику случилось Землетрясение годов Дзёган, которое сравнивают с Великим восточно-японским землетрясением 2011 года, и вызванное им цунами привело к многочисленным жертвам. Помимо эпидемии в столице, люди были обеспокоены стихийными бедствиями на востоке страны. При императорском дворе совершили заключение злых духов каждой из провинций страны посредством 66 копий по числу провинций и вновь провели Горёэ, чтобы смыть зло. Этот ритуал позднее положил начало празднику Гион – ежегодному летнему празднику святилища Ясака, посвящённого Годзу-тэнно.



Традиционный летний праздник Гион: процессия повозок яма и хоко (р-н Симогё, Киото, 2018, Jiji Press)

В традиционных верованиях и праздниках запечатлелись воспоминания людей, более тысячи лет назад боровшихся с эпидемией. Узнав об истоках церемоний, на которые собирается такое множество людей, мы можем разделить опыт живших в прошлом людей, поразмыслить над их невзгодами и сопереживать им, несмотря на разделяющую нас бездну времени.

Город, восстававший из пепла после пожаров войны

Киото долгое время играл роль центра японской культуры, несмотря на все эпидемии и пожары. Давайте рассмотрим историю города с самого начала.

Император Камму издал указ о переносе столицы из Нагаокакё в 13 году Энряку (794). Новый город был спланирован по примеру китайских столичных городов Чанъань и Лоян. В центре с севера на юг проходил проспект Судзаку шириной около 84 метров, а сеть улиц в виде сетки квадратов располагалась симметрично по обеим сторонам от него. В северной части проспекта находился правительственный комплекс Дайдайри, включавший императорский дворец и государственные учреждения. Южный конец проспекта заканчивался воротами Радзёмон, а по сторонам от них были построены Тодзи, Восточный храм, и Сайдзи, Западный храм. Город состоял из кварталов тё – квадратов со стороной в 40 дзё (около 120 метров). Для движения товаров, поддерживающих повседневную жизнь, были созданы Восточный и Западный рынки.

Новый город получил название Хэйанкё, «столица мира и покоя». Согласно одной из теорий, город был построен на земле, охраняемой «четырьмя духами», согласно привезённой из Китая практике фэншуй. Гора Фунаока на севере уподоблялась мифическому созданию Гэмбу, река Камо, течение которой направили в восточную часть, символизировала Сэйрю, Синего дракона, идущий на запад тракт Санъиндо считался символом Бякко, Белого тигра, а пруд Огура-икэ на юге олицетворял птицу Судзаку.

В названии города проявилось пожелание мирной и спокойной жизни, однако, вопреки названию, он часто горел в ходе военных столкновений. Во время смуты годов Онин, которая длилась с 1467 года на протяжении 77 лет, город стал главным полем битвы. После этого в конце XVI века Тоётоми Хидэёси, который стремился к объединению страны, перестроил столицу, создав укреплённый город с центром в замке Дзюракудай, являвшимся его резиденцией, а также перестроил храмовый район. Его новая планировка города стала прототипом сегодняшнего Киото.



Найденная в 2012 году стена главного укрепления (Хоммару) замка Дзюракудай в р-не Камигё в Киото (Jiji Press)

В период Эдо (1603-1868) было много больших пожаров. Во время Великого пожара Тэммэй в 1788 году пламя в городских кварталах бушевало на протяжении двух дней и ночей. Во время инцидента у ворот Хамагури в 1864 году пожар, устроенный солдатами при вооружённом столкновении между представителями княжеств Тёсю и Айдзу, распространился по всему городу, сгорело 30 000 домов.

После каждой войны и каждого пожара город восстанавливали, и он преображался, оставаясь столицей Японии в течение 1100 лет, до переноса столицы в Токио в 1869 году. Даже во времена сёгуната, когда бакуфу, правительство военного сословия, находилось далеко, в Камакуре или в Эдо, императорский дворец оставался в этом городе, обеспечивая ему звание политического центра Японии.

С какого-то времени название Хэйанкё (平安京, «столица мира и покоя»), стали записывать одним иероглифом 京, читая его по-японски как мияко, «столица». Статус города как единственного политического и культурного центра страны никто не подвергал сомнению.

Сокровищница исторических и культурных ценностей

В столичном городе родилось множество разных культурных веяний. По богатству, разнообразию и изощрённости культуры, берущей своё начало в ритуалах аристократов и самурайских семей, а также повседневной культуры простых горожан мало какой город в мире может сравниться с Киото.

Центр города много раз уничтожали пожары, так что лучшие из сохранившихся шедевров, порождённых его культурой, можно найти чаще в пригородах Киото. Загородные виллы аристократов, построенные правителями разных эпох, императорские резиденции, храмы разбросаны по периферии вокруг города, и до наших дней не только прекрасные образцы архитектуры, садово-паркового искусства, буддийской скульптуры и настенных росписей, но и искусство чайной церемонии и икэбаны напоминают нам о временах расцвета разных периодов истории Киото.

В Удзумаса, где в древности работали люди, приехавшие в Японию с материка, есть храм Корюдзи с его знаменитой статуей бодхисаттвы Майтрейи, в Сагано есть храм Дайкакудзи, который когда-то был виллой императора Сага. Район Окадзаки сейчас известен множеством культурных объектов группы храмов, в том числе Хоссёдзи, который построил император Сиракава.

В Удзи есть Павильон Феникса, Хоодо, часть храмового комплекса Бёдоин. Он является символом «культуры в национальном стиле», появившейся, когда пришедшая из Китая культура трансформировалась в особую культуру, характерную только для Японии. Аристократы в конце периода Хэйан (794-1192) истово поклонялись будде Амида в связи с распространением представлений о наступлении эпохи маппо, Конца Закона, надеясь на спасение с его помощью, что и отражает этот павильон, а также ещё один – выполненный в элегантном архитектурном стиле Амидадо, Павильон будды Амида в храме Хокайдзи, который также известен как Хино Якуси, Будда Якуси из Хино.



Павильон Феникса Хоодо в монастыре Бёдоин, типичный образец «павильонов Амиды» Амидадо, строившихся в период Хэйан (г. Удзи преф. Киото, 2006, Jiji Press)

В период Муромати (1336-1573) третий сёгун, Асикага Ёсимицу, стремился объединить самурайскую и аристократическую культуры, что привело к расцвету «культуры Китаяма». Знаменитый Золотой павильон в храме Рокуондзи, красиво отражающийся в пруду перед ним, являет собой эклектичное смешение традиционного стиля жилых усадеб синдэн-дзукури и незадолго до того появившейся в Японии храмовой архитектуры дзэн-буддизма.



Кинкакудзи, Золотой павильон – вилла, которую Асикага Ёсимицу унаследовал от семьи Сайондзи, и после его смерти преобразованная в храм (р-н Кита, Киото, 2014, Jiji Press)

Серебряный павильон Гинкакудзи в храме Дзисёдзи – символ «культуры Хигасияма», расцвету которой способствовал 8-й сёгун, Асикага Ёсимаса. В саду в стиле кайюсики, «сада с круговыми прогулочными дорожками», есть павильон Тогудо, ставший прототипом архитектурного стиля сёин-дзукури. На окраинах Киото сохранились и многие образцы архитектурного стиля сукия, такие как храм Мандзюин, императорские виллы Кацура и Сугакуин.



Гинкакудзи, Серебряный павильон, в храме Дзисёдзи, который Асикага Ёсимаса построил как виллу и завещал превратить в храм после его смерти (р-н Сакё, Киото, 1998, Jiji Press)

Жители Киото называли внутренний район города, который Хидэёси превратил в крепость, словом ракутю, «внутри Ло(яна)» в честь Лояна (по-японски Ракуё), который когда-то стал образцом для Хэйанкё, а сельскую местность и горы за городом – ракугай, «вне Ло(яна)». Таким образом, сочетание из четырёх иероглифов ракутю-ракугай (洛中洛外) представляет полную географическую картину Киото с его скоплениями домов в городских кварталах и плодородными полями вокруг.

В любой период истории древние жители Киото знали, как приспособить пришедшую из-за границы культуру под себя и превратить её в нечто чисто японское. Смесь разных культур и их синкретизм породили новые явления, которые со временем стали частью традиционной культуры Киото. Таким образом, ракутю-ракугай – это физическое и временное пространство, заключающее в себе историю и культуру многих эпох. (продолжение читайте во второй части).

Фотография к заголовку: Изображение знаменитых мест Киото и его окрестностей с высоты птичьего полёта на «Картинах в столице и вне её» (Ракутю ракугай дзу, Aflo) периода Муромати