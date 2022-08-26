Японские замки

100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуока, префектура Фукуока

История Туризм

Замок Фукуока был построен на территории, которую военачальник Курода Нагамаса, участвовавший в битве при Сэкигахара в 1600 году, получил в награду от Токугавы Иэясу. Здесь мало сохранившихся построек, но фундаменты и каменные стены зданий остались такими, какими они были при строительстве замка.
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Замок Фукуока, префектура Фукуока

Замок рода Курода, построившего крупнейший город на Кюсю

Курода Камбэй, отец Нагамасы, первого правителя замка, был военачальником периода Сражающихся провинций (1467-1568), известным своими стратегическими умениями. Иногда его изображают в исторических сериалах. Он также был знаменит как мастер строительства замков, Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси привлекали его к строительству многих замков. Последний созданный им замок – Фукуока, который он строил вместе с Нагамасой после того, как передал ему полномочия.

В замке Фукуока есть остатки трёх башен – большой, средней и малой, но на карте, составленной в 1643 году, главная башня не была показана, поэтому в течение многих лет считалось, что род Курода долго не строил башню из страха перед сёгунатом Токугава. Однако в последние годы были обнаружены документы, свидетельствующие о существовании главной замковой башни, и тогда вновь заговорили о загадке башни. На территории руин замка находится музей Корокан, где можно узнать об истории по старым картам и моделям-реконструкциям.

Руины башни Тэнсюдай (PIXTA)
Руины башни Тэнсюдай (PIXTA)

Замки в префектуре Фукуока

  • Замок Ооно, префектура Фукуока

Фотография к заголовку: Ворота Симонохаси и башня Сиоми замка Фукуока (PIXTA)

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