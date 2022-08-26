100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуока, префектура Фукуока
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Замок Фукуока, префектура Фукуока
- Год постройки: 1601
- Первый владелец замка: Курода Нагамаса
- Основные достопримечательности: руины главной башни Тэнсюдай, башен Тамон (важное культурное достояние национального значения) и Сиоми, ворота Симонохаси
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Fukuoka-shi Chuo-ku Yonai
- Исторический памятник национального значения замок Фукуока, музей Корокан (на японском языке)
Замок рода Курода, построившего крупнейший город на Кюсю
Курода Камбэй, отец Нагамасы, первого правителя замка, был военачальником периода Сражающихся провинций (1467-1568), известным своими стратегическими умениями. Иногда его изображают в исторических сериалах. Он также был знаменит как мастер строительства замков, Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси привлекали его к строительству многих замков. Последний созданный им замок – Фукуока, который он строил вместе с Нагамасой после того, как передал ему полномочия.
В замке Фукуока есть остатки трёх башен – большой, средней и малой, но на карте, составленной в 1643 году, главная башня не была показана, поэтому в течение многих лет считалось, что род Курода долго не строил башню из страха перед сёгунатом Токугава. Однако в последние годы были обнаружены документы, свидетельствующие о существовании главной замковой башни, и тогда вновь заговорили о загадке башни. На территории руин замка находится музей Корокан, где можно узнать об истории по старым картам и моделям-реконструкциям.
Замки в префектуре Фукуока
- Замок Ооно, префектура Фукуока
Фотография к заголовку: Ворота Симонохаси и башня Сиоми замка Фукуока (PIXTA)