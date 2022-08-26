100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуока, префектура Фукуока

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Фукуока был построен на территории, которую военачальник Курода Нагамаса, участвовавший в битве при Сэкигахара в 1600 году, получил в награду от Токугавы Иэясу. Здесь мало сохранившихся построек, но фундаменты и каменные стены зданий остались такими, какими они были при строительстве замка.

Замок Фукуока, префектура Фукуока

Год постройки: 1601

1601 Первый владелец замка: Курода Нагамаса

Курода Нагамаса Основные достопримечательности: руины главной башни Тэнсюдай, башен Тамон (важное культурное достояние национального значения) и Сиоми, ворота Симонохаси

руины главной башни Тэнсюдай, башен Тамон (важное культурное достояние национального значения) и Сиоми, ворота Симонохаси Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Fukuoka-shi Chuo-ku Yonai

Fukuoka-shi Chuo-ku Yonai Исторический памятник национального значения замок Фукуока, музей Корокан (на японском языке)

Замок рода Курода, построившего крупнейший город на Кюсю

Курода Камбэй, отец Нагамасы, первого правителя замка, был военачальником периода Сражающихся провинций (1467-1568), известным своими стратегическими умениями. Иногда его изображают в исторических сериалах. Он также был знаменит как мастер строительства замков, Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси привлекали его к строительству многих замков. Последний созданный им замок – Фукуока, который он строил вместе с Нагамасой после того, как передал ему полномочия.

В замке Фукуока есть остатки трёх башен – большой, средней и малой, но на карте, составленной в 1643 году, главная башня не была показана, поэтому в течение многих лет считалось, что род Курода долго не строил башню из страха перед сёгунатом Токугава. Однако в последние годы были обнаружены документы, свидетельствующие о существовании главной замковой башни, и тогда вновь заговорили о загадке башни. На территории руин замка находится музей Корокан, где можно узнать об истории по старым картам и моделям-реконструкциям.



Руины башни Тэнсюдай (PIXTA)

Замки в префектуре Фукуока

Замок Ооно, префектура Фукуока

Фотография к заголовку: Ворота Симонохаси и башня Сиоми замка Фукуока (PIXTA)