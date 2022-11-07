100 знаменитых замков Японии ®: замок Ооно, префектура Фукуока
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Замок Ооно, префектура Фукуока
- Год постройки: 665
- Первый владелец замка: неизвестен (императорский двор Ямато)
- Основные достопримечательности: земляные укрепления, каменные стены, руины замковых ворот и зданий
- Плата за вход:бесплатно
- Адрес: Fukuoka-ken Umi-cho Shioji
- Вебсайты: Особый исторический памятник: руины замка Ооно (город Онодзё), Руины замка Оно (город Дадзайфу), Руины замка Оно (пос. Уми)
Самый древний горный замок в Японии
Руины замка Оно – это остатки огромного древнего горного замка, расположенного на территории трёх муниципалитетов – городов Оонодзё и Дадзайфу, а также посёлка Уми. В 663 году императорский двор Ямато, правивший Японией, направил войска на Корейский полуостров в помощь государству Пэкче (яп. Кудара), и в битве при Хакусукиноэ они потерпели поражение от союзных сил китайской империи Тан и корейского государства Силла (яп. Сираги), после чего вернулись в Японию. Опасаясь вторжения этих государств в Японию, императорский двор устроил в Дадзайфу оборонительную базу и построил в разных местах замки со стражей. Замок Ооно был построен в 665 году в ходе этих работ.
В отличие от современных замков с замковыми башнями, замок Оно представляет собой горный замок в древнем стиле, когда гору окружали земляными валами и каменными стенами, общая длина окружности этих укреплений составляет 8 километров. Гора, на которой был построен замок, упоминается в созданной в конце VIII века поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю) как гора Ооно, но позже она стала называться горой Сиодзияма, поскольку там поклонялись буддийским божествам-защитникам Ситэнно (Четыре небесных царя).
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Фотография к заголовку: Руины замка Ооно, камни, служившие опорами построек (PIXTA)