100 знаменитых замков Японии ®: замок Ооно, префектура Фукуока

Японские замки

Путеводительпо Японии

Руины огромного горного замка Ооно расположены на горе Сиодзияма на территории сразу трёх муниципалитетов – городов Оонодзё и Дадзайфу, а также посёлка Уми. Замок был построен в 665 году в ходе подготовки к возможному вторжению с Корейского полуострова, и там была размещена стража (сакимори).

Замок Ооно, префектура Фукуока

Самый древний горный замок в Японии

Руины замка Оно – это остатки огромного древнего горного замка, расположенного на территории трёх муниципалитетов – городов Оонодзё и Дадзайфу, а также посёлка Уми. В 663 году императорский двор Ямато, правивший Японией, направил войска на Корейский полуостров в помощь государству Пэкче (яп. Кудара), и в битве при Хакусукиноэ они потерпели поражение от союзных сил китайской империи Тан и корейского государства Силла (яп. Сираги), после чего вернулись в Японию. Опасаясь вторжения этих государств в Японию, императорский двор устроил в Дадзайфу оборонительную базу и построил в разных местах замки со стражей. Замок Ооно был построен в 665 году в ходе этих работ.

В отличие от современных замков с замковыми башнями, замок Оно представляет собой горный замок в древнем стиле, когда гору окружали земляными валами и каменными стенами, общая длина окружности этих укреплений составляет 8 километров. Гора, на которой был построен замок, упоминается в созданной в конце VIII века поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю) как гора Ооно, но позже она стала называться горой Сиодзияма, поскольку там поклонялись буддийским божествам-защитникам Ситэнно (Четыре небесных царя).

Достопримечательности поблизости

Замки в префектуре Фукуока

Фотография к заголовку: Руины замка Ооно, камни, служившие опорами построек (PIXTA)