Залив Данноура: место последней битвы между Тайра и Минамото и начало сёгуната
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Залив Данноура – неспокойное море с сильными приливами
Залив Данноура известен как место последней битвы войны между родами Тайра и Минамото. Это название сохранилось как имя посёлка Данноура-тё в городе Симоносэки, префектура Ямагути, с северной стороны моста Каммон, соединяющего Хонсю и Кюсю. Посёлок соседствует с Хаятомоносэто, самой узкой частью пролива Каммон.
Место битвы в Данноура расположено в парке Мимосусогава в городе Мимосусогава, который примыкает к посёлку Данноура. Ориентирами являются статуи Минамото-но Ёсицунэ, совершающего знаменитый прыжок между кораблями, и побеждённого Тайра-но Томомори, держащего якорь, с которым он утонул. Рядом с ним стоит каменный памятник, отмечающий место, где в воду прыгнул император Антоку со своей бабушкой Нии-но ама (Тайра-но Токико), здесь выгравировано её предсмертное стихотворение.
Течение, протекающее через пролив Каммон, меняет направление четыре раза в день и считается особенно опасным в Хаятомоносэто. Война Тайра и Минамото шла шесть лет до битвы при Данноура в 1185 году, но род Тайра потерпел главное поражение годом ранее в битве при Итинотани. Несмотря на безвыходную ситуацию, Тайра использовали прилив в Данноуре в свою пользу, однако войска Минамото выдержали натиск и выиграли битву. В конце концов, Тайра потеряли свое преимущество, когда течение переменилось. Когда поражение было уже очевидным, многие члены рода Тайра решили утопиться.
Говорят, что Тайра-но Норицунэ пытался утащить с собой в море военачальника Минамото-но Ёсицунэ, но тот сбежал, прыгнув на расстояние в шесть метров на судно флота Минамото. В «Повести о доме Тайра» (Хэйкэ моногатари), эпическом повествовании о борьбе между двумя родами, составленном в период Камакура (1192–1333), упоминается только один прыжок Ёсицунэ, но в более поздних записях он превратился в восемь прыжков с судна на судно..
Гибель рода Тайра и предсмертное стихотворение Тайра-но Токико
Нии-но ама (Тайра-но Токико) была женой Тайра-но Киёмори и бабушкой императора Антоку. Считается, что она взяла на руки восьмилетнего императора Антоку и прыгнула в море, перед смертью сложив стихотворение: «Знаю сейчас, // Что под волнами // Бурно воды несущей // реки Мимосусогава // Есть столица» (Има дзо сиру // Мимосусогава-но // Он-нагарэ // Нами-но сита ни // Мияко ари то ва ). Мимосусогава, давшая название посёлку, сейчас известна как река Исудзу, протекающая через Внутреннее святилище, Найку, в святилище Исэ-дзингу. Сказав малолетнему императору, потомку ветви Исэ рода Тайра и императорского рода, для которого Исэ-дзингу является главным родовым святилищем, что на дне моря есть столица, она унесла его с собой в морскую пучину.
Известны также последние слова Томомори. Увидев, как его мать, племянник, младшая сестра Токуко (вдовствующая императрица и мать императора Антоку) и многие вассалы прыгают в море, он тоже покончил с собой, произнеся: «Я видел все, что должен был увидеть». В «Повести о доме Тайра» рассказывается, что Томомори надел два комплекта тяжёлых доспехов, чтобы его труп не всплыл на поверхность и не был осквернён. Позднее в драмах театров Но и Кабуки его изображают держащим якорь, с которым он бросается в море.
Огромные пушки княжества Тёсю выстроились в ряд в парке Мимосусогава. В конце правления сёгуната Токугава в этом районе была устроена «батарея Данноура», здесь проходила начавшаяся в 1863 году битва в проливе при Симоносэки с голландским флотом. Княжество Тёсю выступало за то, чтобы Япония «изгнала варваров», но, увидев мощь западных сил, они изменили свою позицию, настаивая на открытии Японии и заключили союз с княжеством Сацума, что привело к Реставрации Мэйдзи (1868). Данноура, место, откуда началось господство самураев в Японии, таким образом, сыграло ключевую роль и в его упадке.
Достопримечательности возле Данноуры
От поля битвы Данноура в километре на запад по автотрассе № 9 находится святилище Акама (пос. Амидайдзи, город Симоносэки), посвящённое императору Антоку. Ворота Суйтэнмон, похожие на мифический дворец царя-дракона Рюгудзё, напоминают о «столице на дне моря», о которой говорила Нии-но ама перед гибелью. На территории святилища расположена гробница Нанаморизука – памятник роду Тайра. Рядом со святилищем Акама находится Амидадзи, гробница императора Антоку, единственная подобная гробница в регионе Тюгоку.
К востоку от места поля битвы у национальной автотрассы № 9 стоит каменный памятник «Хайкэ-но иппаймидзу». Если спуститься оттуда к побережью, вы увидите небольшие ворота тории и святилище. Говорят, что спасшиеся воины Тайра, сумевшие добраться до берега, нашли в этом месте родниковую воду. Первый глоток был восхитительным, но со второго вода стала солёной.
На второй обзорной площадке парка Мэкари, популярного места любования видом на мост Каммон, есть огромная фреска «Живописный свиток битвы Тайра и Минамото в Данноура». Ночью его подсвечивают, и мы рекомендуем прийти сюда вечером и посмотреть на прекрасный ночной вид на пролив Каммон.
Текст и фотографии: редакция Nippon.com
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