Минамото-но Ёсицунэ: Битва в заливе Данноура и правда о «послании из Косигоэ»

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В 24 день третьей луны 4 года Дзюэй (1185) победа над войсками рода Тайра в битве в заливе Данноура стала кульминацией военной карьеры Минамото-но Ёсицунэ. А в пятую луну того же года его брат Ёритомо не позволил Ёсицунэ войти в Камакуру и ему пришлось ожидать в Косигоэ, после чего началась череда бедствий, приведших к смерти Ёсицунэ. Путь от славы к разочарованию занял всего два месяца. События в Данноура и Косигоэ породили разные легенды и домыслы – насколько же они соответствуют действительности?

Прилив не повлиял на ход битвы в заливе Данноура

В представлениях о битве в заливе Данноура смешаны легенды и исторические факты.

Среди легенд – и прыжки Ёсицунэ между восемью кораблями, и последние слова Тайра-но Токико, адресованные юному императору Антоку: «Есть там столица под волнами!». Факты состоят в том, что род Тайра в этой битве был уничтожен, меч, одно из «трёх божественных сокровищ», был утерян, а выжившие члены рода Тайра, в том числе Мунэмори, были захвачены в плен.

В отношении самого сражения существуют разные версии – что приливное течение в проливе Каммон переломило ход схватки, что Ёсицунэ нарушил правила ведения боевых действий, застрелив из лука нонкомбатантов – рулевых и гребцов.

Сразу стоит сказать, что невозможно в точности восстановить ход битвы, случившейся около 800 лет назад, но многие любители истории стремятся узнать правду, поскольку это сражение стало решающим в войне между родами Минамото и Тайра.

Давайте сначала посмотрим на условия битвы.

Куроита Кацуми, историк, живший с эпохи Мэйдзи до предвоенного периода, высказал мнение, что смена приливного течения переломила ход сражения.

Эта теория основана на «Повести о доме Тайра». В заливе Данноура на востоке стояли корабли армии Минамото во главе с Ёсицунэ и корабли армии Тайра на западе, а течение в Данноуре у заставы Акама было сильным и переменчивым.

В книге «Биография Ёсицунэ» (Ёсицунэ-дэн, 1939) Куроита пишет, что около 11 утра течение с запада на восток было наиболее сильным, что было на руку Тайра. Но постепенно оно замедлилось, повернуло на запад примерно в 15:00, и стало наиболее интенсивным около 15:40. Куроита высказал мнение, что Ёсицунэ знал это заранее и при перемене течения внезапно перешёл в контратаку.

Однако сейчас эту теорию отрицают почти все.

Хисинума Каздунори, профессор колледжа Тотиги Университета Кокугакуин, основываясь на оценочных данных, которые даёт Накамото Сидзуаки, исследователь из префектуры Ямагути, в книге «Морские течения в Данноуре в 24 день третьей луны 2 года Гэнряку», пишет:

«Активная фаза боя началась при медленном восточном течении (с запада на восток) со скоростью около 1 узла, а около 16 часов, когда бой закончился, сменилось на западное со скоростью около 1 узла (с востока на запад)» (из книги «Битвы и стратегии Минамото-но Ёсицунэ», изд-во «Кадокава сэнсё»).

Один узел – это скорость 1,852 км/ч. Течение со скоростью всего около 1,8 км в час нельзя назвать таким уж интенсивным, что бы ни говорил Куроита. Вряд ли оно оказало существенное влияние на изменение военной обстановки. О том же говорит морская и корабельная история.



Упрощённая схема боевой обстановки с полудня до 16:00 во время битвы при Данноуре. Приливное течение медленно двигалось с запада на восток, и предполагается, что оно было недостаточно быстрым, чтобы помешать движению кораблей Минамото (карта составлена «Аториэ пуран»)

Важно и время дня, когда произошло сражение. Существуют различные теории:

Дневник «Гёкуё» аристократа Кудзё Канэдзанэ говорит о времени «с середины часа Лошади (полдень) до «времени сумерек» (ходзи / также час Обезьяны, около 16:00)»;

«Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) указывает в качестве времени поражения Тайра только «час Лошади», то есть промежуток примерно между 11:00 и 13:00;

«Повесть о доме Тайра» практически не упоминает о времени.

При этом данные «Гёкуё» приводятся со слов гонца Ёсицунэ, с которым тот сообщил о битве экс-императору Го-Сиракаве. Хисинума считает, что это самая надёжная информация, поскольку сам Ёсицунэ передал её экс-императору, а тот рассказал Канэдзанэ.

Бой продолжался, вероятно, с полудня до 16 часов. Учитывая вышеупомянутую теорию Накамото, можно, пожалуй, сделать вывод, что приливное течение было постоянным с запада на восток. Это было в какой-то степени невыгодно для Минамото, но при скорости всего около узла оно не слишком повлияло на ход событий.

Военно-морские силы Минамото превосходили силы Тайра

Многие исследователи считают, что убийство гребцов и рулевых не играло большой роли в ходе боя, и сейчас это мнение становится всё более распространённым. Если бы Ёсицунэ прибегал действиям, считавшимся недопустимыми, род Тайра отреагировал бы точно так же, на что ещё в 1980 году указывал морской историк Канэдзаси Сёдзо.

Иначе говоря, это не могло быть решающим фактором, определившим победу или поражение. Вышеупомянутый Хисинума также поддерживает эту теорию. Мотоки Ясуо, почётный профессор Киотского университета, имеет несколько иное мнение: «Если военачальник Минамото перешёл на корабль Тайра и убил мешавшего ему члена экипажа, это не значит, что Ёсицунэ с самого начала планировал трусливую стратегию убийства мирных жителей» («Минамото-но Ёсицунэ», изд-во «Ёсикава кобункан»).

Так что причина победы Минамото кроется в простом перевесе в силах.

Для справки приведу данные о количестве кораблей в битве при Данноура с обеих сторон в одном списке, базирующемся на данных из разных источников.

Различные теории сил обеих армий в битве при Данноуре

Источники Корабли Минамото Корабли Тайра «Зерцало Восточных земель» Более 840 Более 500 «Повесть о доме Тайра» (список Энгёбон) Более 3000 Более 700 «Повесть о доме Тайра» (список Какуити) Более 3000 + более 350 кораблей Кумано Более 1000 «Гэмпэй дзёсуйки» Более 700 Более 500

Источник: создано автором на основе различных материалов (даны приблизительные цифры)

Ёсицунэ неуклонно укреплял свой флот, готовясь к решающей битве. В его флот входили корабли Кумано в земле Кии (ныне префектура Вакаяма), отряд Ватанабэ во Внутреннем море Сэто и флот Коно в земле Иё (ныне префектура Эхимэ).

Согласно легенде, военачальник флота Кумано не знал, к кому примкнуть, и потому устроил гадание с помощью петушиного боя между красными и белыми петухами (цвета флагов Тайра и Минамото соответственно, – прим. перев.). Все белые петухи оказались победителями и он объединился с Минамото. Однако на самом деле он координировал действия с Минамото-но Ёритомо, который выдвинул войска против Тайра в 8 луну 4 года Дзисё, выступил против Тайра и тоже выдвинул армию. Ещё до этого он не поддерживал дом Тайра и дистанцировался от него.

Кроме того, в «Повести о доме Тайра» и «Гэмпэй дзёсуйки» говорится, что глава ведомства народных дел (мимбу даю) Сигэнори из земли Ава (ныне префектура Токусима), который изначально был на стороне Тайра, внезапно перешёл к Минамото во время битвы, что сыграло важную роль в достижении победы. Однако, поскольку остров Сикоку, где находится Ава, уже находился под контролем Минамото после битвы при Ясиме, признаки измены в войске уже должны были обнаружиться к тому моменту.

После поражения при Итинотани и Ясиме загнанный в Данноура род Тайра уже чувствовал последствия измены части своих бывших сторонников. Оружие и другие предметы должны были доставляться морем и запасов могло не хватать, поэтому в день битвы при Данноуре на стороне Тайра могли быстро закончиться стрелы.

С другой стороны, Ёсицунэ собирал флот и дожидался внутреннего краха армии Тайра, не пренебрегая при этом тщательными приготовлениями. Ёсицунэ, как гениальный военачальник, ведомый вдохновением – это всего лишь поэтический образ, и я думаю, что он тщательно прорабатывал свою стратегию. Можно утверждать, что поражение Тайра было предрешено ещё до начала сражения.

Является ли послание из Косигоэ подделкой?

Ёсицунэ, уничтоживший Тайра и триумфально вернувшийся в Киото, поехал в Камакуру, чтобы передать пленного Тайра-но Мунэмори. Однако перед самым въездом в Камакуру ему сообщили о недовольстве Ёритомо, и он написал письмо в свою защиту, «послание из Косигоэ».

Причины недовольства Ёритомо, по разным источникам, были таковы:

Клевета Кадзивары Кагэтоки на Ёсицунэ, обвинявшего его в самовольстве;

Получение от экс-императора Го-Сиракава должности в столичной службе охраны (кэбииси) без разрешения Ёритомо;

Потеря священного меча, одного из «Трёх божественных сокровищ», регалий императоров.



Сцена, в которой Ёсицунэ и Кадзивара Кагэтоки собираются сразиться друг с другом в борьбе за лидерство перед битвой в Данноура. Четвёртый справа воин в красных доспехах – Ёсицунэ, его удерживает Миура Ёсидзуми. Кагэтоки – четвёртый слева, обращён к зрителю спиной. Лицом к нему расположен Дои Санэхира. Гравюра из «Иллюстрированной Повести о доме Тайра из Нара» (Нара эхон хэйкэ моногатари, св. 11, собрание библиотеки Университета Мэйсэй)



Ёсицунэ направился в Камакуру, отослав туда пленников, отца и сына Тайра-но Мунэмори и Киёмунэ, но войско, посланное из Камакуры в Косигоэ, не позволило ему двинуться дальше. После этого Ёсицунэ отправляет письмо Ёритомо. Гравюра из «Иллюстрированной Повести о доме Тайра из Нара» (Нара эхон хэйкэ моногатари, св. 11, собрание библиотеки Университета Мэйсэй)

Однако «послание из Косигоэ» только распалило гнев Ёритомо, и Ёсицунэ был вынужден вернуться в Киото. В «Зерцале Восточных земель» написано, что напоследок он бросил: «Каждый, кто ненавидит Канто, может присоединиться к Ёсицунэ».

Само «послание из Косигоэ» проблематично. Достоверность этого письма сомнительна, а Мотоки Ясуо отстаивает теорию поддельности письма. Дело в том, что в послании вообще не упоминается о гневе Ёритомо, оно просто излагает его предысторию и тяготы войны, оно не содержит никаких откровений и «написано слишком легкомысленно» («Минамото-но Ёсицунэ», изд-во «Ёсикава кобункан»).

Также важно отметить, что в «Зерцале Восточных земель» послание упоминается особо, в том числе приводится такая его часть:

«Если дашь мне прощение, накопленное добро распространится на твой дом, и приведёт к процветанию твоих потомков».

Иными словами, «если ты не простишь меня, то твои потомки не будут в безопасности». Мотоки говорит, что эти слова звучат как предзнаменование того, что род Ёритомо пресёкся на третьем сёгуне. «Зерцало» создавалось под редакцией рода Ходзё, правившего Камакурой после исчезновения Минамото. Написано так, будто бы из-за безжалостности Ёритомо погибли Минамото и к власти пришёл род Ходзё.



Есть несколько копий «послания из Косигоэ», эта опубликована в книге «Хранилище десяти тысяч сокровищ: сборник старых документов для начинающих обучение» в 1870 году. Самый известный список послания хранится в храме Мампукудзи (Косигоэ, город Камакура, префектура Канагава) и, как считается, был составлен Бэнкэем (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Плохая идея – совмещать должности правителя земли Иё и военачальника столичной охраны

Тем временем, Хисинума Кадзунори пишет о вступлении Ёсицунэ в должность офицера столичной стражи (кэбииси): «Велика вероятность того, что это было сделано с согласия Ёритомо или в соответствии с его намерениями» («Битвы и стратегии Минамото-но Ёсицунэ», изд-во «Кадокава сэнсё»). Историк Годза Юити также пишет: «(При назначении на должность) подтверждается сотрудничество помощника Ёритомо, Ооэ Хиромото» («Заговоры в средневековой истории Японии», изд-во «Какугава синсё»).

Дальнейшие исследования показывают, что Ёритомо не особенно беспокоился о том, что Ёсицунэ примет эту должность.

Также следует отметить, что Ёритомо сам рекомендовал Ёсицунэ на должность правителя земли Иё после того как тот получил должность в столичной страже. Мотоки Ясуо указывает, что в то время правитель Иё получал один из самых высоких доходов, наряду с правителем земли Харима. Ёритомо ценил достижения Ёсицунэ и поощрял его к получению высоких наград.

Однако условием получения должности правителя Иё был уход с поста в столичной страже. По сложившимся правилам, должности правителя земли и военачальника столичной стражи нельзя было занимать одновременно.

Ёритомо наверняка ожидал, что Ёсицунэ уйдёт с поста в страже, но тот нарушил эти правила. Единственным возможным объяснением этому может быть, что экс-император Го-Сиракава дал ему на это разрешение.

Мотоки пишет, что Ёритомо видел проблему не в принятии должности в столичной страже, а в сохранении её. Ёсицунэ погнался за двумя зайцами, хотя ему пожаловали более высокую официальную должность, чем военачальника кэбииси. Пускай даже так сложилось из-за близости с экс-императором, это произвело неблагоприятное впечатление.

Осталась проблема потери драгоценного меча. Возможно, она была неожиданной для Ёритомо, но решающим фактором всё же было сохранение должности кэбииси, и если так, то «послание из Косигоэ» представляет собой нагромождение не имеющих отношения к делу вопросов.

Послание, похоже, было создано гораздо позже, чтобы вызвать у читателей чувство хоган-биики, «сочувствие к Ёсицунэ».

Обычно считают, что Ёсицунэ был остановлен в Косигоэ и не смог встретиться с Ёритомо. Впрочем, список Энгёбон, считающийся старейшим списком «Повести о доме Тайра», утверждает, что они встречались, однако Ёритомо принял его холодно, и разочарованный Ёсицунэ вернулся в Киото.

В любом случае конфликт был неизбежен.

Напоследок я хотел бы затронуть одну теорию о том, почему Ёритомо отдалился от Ёсицунэ.

Во время сражений с Тайра Ёсицунэ укрепил связь с западными провинциями страны, особенно с теми, которые имели флот. С их помощью в качестве основных военных сил Ёсицунэ уничтожил род Тайра. Вассалы-гокэнин Восточных земель могли посчитать, что их недооценивают и из-за этого почувствовать опасность и неудовлетворённость своим положением. Возможно, это не укрылось и от Ёритомо.

Изображение к заголовку: Полихромная гравюра нисики-э, предположительно созданная в годы Тэмпо (1830-1844), изображающая битву в заливе Данноура. В правой верхней части — изображение легендарных прыжков Ёсицунэ по восьми кораблям (Гэмпэй данноура дайкассэн-но дзу, коллекция специального хранилища документов столичной центральной библиотеки Токио)