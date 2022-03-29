Храм Мампукудзи и страдания Минамото-но Ёсицунэ

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

На железнодорожной линии Эносима дэнтэцу есть маленькая станция Косигоэ – платформа там короче поезда, и при остановке двери первого из четырёх вагонов не открываются. Когда-то здесь находилась застава на пути в Камакуру. Минамото-но Ёсицунэ, военачальник армии Минамото, уничтожившей род Тайра в битве в заливе Данноура, не смог здесь войти в Камакуру из-за гнева старшего брата, Минамото-но Ёритомо, правившего отсюда Японией.

Автографы Ёсицунэ и Бэнкэя

Выйдя из станции Косигоэ и пройдя через железнодорожный переезд, примерно через 5 минут вы выйдете к небольшому храму Мампукудзи. Минамото-но Ёсицунэ, разгромивший войска рода Тайра в заливе Данноура в 1185 году, и его верный соратник Мусасибо Бэнкэй останавливались в этом храме, поскольку Ёсицунэ так и не получил разрешения войти в Камакуру. Здесь он написал знаменитое «Послание из Косигоэ» и через главу канцелярии бакуфу Ооэ Хиромото передал Ёритомо.

Черновик послания экспонируется в стеклянной витрине. Люди, связанные с этим храмом, говорят, что это послание, как считается, написано Бэнкэем и исправлено Ёсицунэ. Возможно, Бэнкэй действительно усаживался на «камень Бэнкэя» и брал воду для тушечницы из храмового пруда.



Храм Мампукудзи находится за железнодорожным переездом линии Энодэн (фото автора)

Черновик письма считается подлинником, не копией. Благодаря бережному хранению он находится в хорошем состоянии, и следы кисти сохраняют свою форму даже спустя примерно 800 лет. В письме очень откровенно говорится о грусти и отчаянии Ёсицунэ, которого не пропускают к брату. В книге «Повесть о храме Мампукудзи» (изд-во «Сюндзюся») смысл послания описан так:

«Меня избрали одним из представителей Камакурского правителя (Ёритомо), я сражался, выполняя волю императора, и отомстил за позор нашего отца (Ёситомо), потерпевшего поражение от Тайра. Я надеялся, что Камакурский правитель меня вознаградит, но, наоборот, из-за наветов на меня разгневались, и я в Косигоэ проливаю горькие слёзы, сочащиеся кровью. Меня назначили военачальником пятого ранга – высшего для военных, это большая честь для рода Минамото. Чем же я вызвал такой гнев?»

Говорят, что официальное письмо, переданное Ооэ Хиромото, исказили, или же оно вовсе не дошло до Ёритомо. Впрочем, вряд ли Ёсицунэ пропустили бы, даже если бы Ёритомо и получил письмо.



Камень «Сиденье Бэнкэя» на территории храма (справа), статуи Бэнкэя и Ёсицунэ (фото автора)

Возможно, гнев Ёритомо, не слишком преуспевшего в воинском искусстве, были вызваны успехами Ёсицунэ в ходе войны против Тайра – неожиданный удар по Тайра с крутого склона горы Хиёдори в битве при Итинотани, победы при Ясиме и в последней битве с Тайра в заливе Данноура. Наград за это от Ёритомо не дождался Ёсицунэ.

Для такого отношения к Ёсицунэ ключевым оказалось то, что он без разрешения Ёритомо принял от императора назначение младшим военачальником привратной охраны столицы (кэбииси саэмон сёдзё). В то время Ёритомо сам рекомендовал своих ближних вассалов (гокэнин) на должности императорскому двору, и получение должности без его позволения подрывало его авторитет. Кроме того, принятие двором рекомендаций Ёритомо показывало, что при дворе его признают главным среди самураев.

«Сочувствие к Ёритомо» (хоган-биики)

Однако Ёсицунэ совершенно не задумываясь, мимоходом нарушил это правило. В послании из Косигоэ назначение на воинскую должность охарактеризовано как «честь для Минамото», он совсем не осознаёт серьёзность ситуации. Писатель Сайто Сакаэ в «Путешествии по загадкам Камакуры» (Камакура мисутэри кико) пишет: «Ёритомо был братом Ёсицунэ, и поэтому тот считал, что ему простят почти всё, и не понимал всей значимости (запрета)».

За назначением Ёсицунэ на должность чувствуется и тайный замысел экс-императора Го-Сиракавы поссорить Ёритомо и Ёсицунэ, чтобы их ослабить. Кое-кто считает, что Ёсицунэ сам навлёк на себя гнев, совершенно не разбираясь в политике, однако он завоевал симпатии многих людей, из-за чего появилось выражение хо:ган-биики, «сочувствие к Ёсицунэ» (здесь он назван по своей должности хо:ган, служащий полицейского ведомства).

Ёсицунэ, которому было отказано во въезде в Камакуру, пришлось бежать от преследования в Киото, потом в землю Осю, и в конце концов он погиб. В 1189 году, через четыре года после того, как он писал послание из Косигоэ, он «вернулся» в храм Манпукудзи, где провели осмотр его головы. В «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), летописи периода Камакура, говорится: «Все кто видели, утирали слёзы, и у них были мокры оба рукава».



Когда поезд линии Энодэн минует мыс Коюруги в Косигоэ, перед окнами открывается морской пейзаж (фото автора)

Вернёмся в наше время. Поезд линии Энодэн по пути в Камакуру петляет среди частных домов в Косигоэ, а потом сразу взгляду открывается море у побережья Нанаригахама и множество сёрферов. Это впечатляющий момент для пассажиров поезда. Трудно представить, что около 800 лет назад здесь разыгралась такая трагедия. Однако Ёсицунэ популярен здесь и поныне, о чём говорит оживление, царящее во время праздника Ёсицунэ, проводящегося ежегодно в третью субботу апреля.



Мужественный облик участников праздника Ёсицунэ (предоставлено храмом Мампукудзи)



Духовой оркестр младших и старших классов местных школ проходит парадом вдоль железнодорожных путей Энодэн, его выступления пользуются успехом (предоставлено храмом Мампукудзи)

Фотография к заголовку: «Послание из Косигоэ», экспонирующееся в храме Мампукудзи (фото автора)

● Как добраться

Храм Мампукудзи (сайт на японском языке, возможен автоматический перевод на ряд других языков): 5 минут от станции Косигоэ линии Эносима дэнтэцу.

● Мероприятия

Праздник Ёсицунэ (сайт на японском языке): проводится ежегодно в третью субботу апреля. После поминальной службы в храме Мампукудзи от храма Такигутидзи до святилища Коюруги проходит процессия воинов и парад духовых оркестров. В 2020 и 2021 годах праздник отменяли из-за распространения инфекции, последнюю информацию за 2022 год следует уточнить.