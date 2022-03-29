Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

Храм Мампукудзи и страдания Минамото-но Ёсицунэ

История

На железнодорожной линии Эносима дэнтэцу есть маленькая станция Косигоэ – платформа там короче поезда, и при остановке двери первого из четырёх вагонов не открываются. Когда-то здесь находилась застава на пути в Камакуру. Минамото-но Ёсицунэ, военачальник армии Минамото, уничтожившей род Тайра в битве в заливе Данноура, не смог здесь войти в Камакуру из-за гнева старшего брата, Минамото-но Ёритомо, правившего отсюда Японией.
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Автографы Ёсицунэ и Бэнкэя

Выйдя из станции Косигоэ и пройдя через железнодорожный переезд, примерно через 5 минут вы выйдете к небольшому храму Мампукудзи. Минамото-но Ёсицунэ, разгромивший войска рода Тайра в заливе Данноура в 1185 году, и его верный соратник Мусасибо Бэнкэй останавливались в этом храме, поскольку Ёсицунэ так и не получил разрешения войти в Камакуру. Здесь он написал знаменитое «Послание из Косигоэ» и через главу канцелярии бакуфу Ооэ Хиромото передал Ёритомо.

Черновик послания экспонируется в стеклянной витрине. Люди, связанные с этим храмом, говорят, что это послание, как считается, написано Бэнкэем и исправлено Ёсицунэ. Возможно, Бэнкэй действительно усаживался на «камень Бэнкэя» и брал воду для тушечницы из храмового пруда.

Храм Мампукудзи находится за железнодорожным переездом линии Энодэн (фото автора)
Храм Мампукудзи находится за железнодорожным переездом линии Энодэн (фото автора)

Черновик письма считается подлинником, не копией. Благодаря бережному хранению он находится в хорошем состоянии, и следы кисти сохраняют свою форму даже спустя примерно 800 лет. В письме очень откровенно говорится о грусти и отчаянии Ёсицунэ, которого не пропускают к брату. В книге «Повесть о храме Мампукудзи» (изд-во «Сюндзюся») смысл послания описан так:

«Меня избрали одним из представителей Камакурского правителя (Ёритомо), я сражался, выполняя волю императора, и отомстил за позор нашего отца (Ёситомо), потерпевшего поражение от Тайра. Я надеялся, что Камакурский правитель меня вознаградит, но, наоборот, из-за наветов на меня разгневались, и я в Косигоэ проливаю горькие слёзы, сочащиеся кровью. Меня назначили военачальником пятого ранга – высшего для военных, это большая честь для рода Минамото. Чем же я вызвал такой гнев?»

Говорят, что официальное письмо, переданное Ооэ Хиромото, исказили, или же оно вовсе не дошло до Ёритомо. Впрочем, вряд ли Ёсицунэ пропустили бы, даже если бы Ёритомо и получил письмо.

Камень «Сиденье Бэнкэя» на территории храма (справа), статуи Бэнкэя и Ёсицунэ (фото автора)
Камень «Сиденье Бэнкэя» на территории храма (справа), статуи Бэнкэя и Ёсицунэ (фото автора)

Возможно, гнев Ёритомо, не слишком преуспевшего в воинском искусстве, были вызваны успехами Ёсицунэ в ходе войны против Тайра – неожиданный удар по Тайра с крутого склона горы Хиёдори в битве при Итинотани, победы при Ясиме и в последней битве с Тайра в заливе Данноура. Наград за это от Ёритомо не дождался Ёсицунэ.

Для такого отношения к Ёсицунэ ключевым оказалось то, что он без разрешения Ёритомо принял от императора назначение младшим военачальником привратной охраны столицы (кэбииси саэмон сёдзё). В то время Ёритомо сам рекомендовал своих ближних вассалов (гокэнин) на должности императорскому двору, и получение должности без его позволения подрывало его авторитет. Кроме того, принятие двором рекомендаций Ёритомо показывало, что при дворе его признают главным среди самураев.

«Сочувствие к Ёритомо» (хоган-биики)

Однако Ёсицунэ совершенно не задумываясь, мимоходом нарушил это правило. В послании из Косигоэ назначение на воинскую должность охарактеризовано как «честь для Минамото», он совсем не осознаёт серьёзность ситуации. Писатель Сайто Сакаэ в «Путешествии по загадкам Камакуры» (Камакура мисутэри кико) пишет: «Ёритомо был братом Ёсицунэ, и поэтому тот считал, что ему простят почти всё, и не понимал всей значимости (запрета)».

За назначением Ёсицунэ на должность чувствуется и тайный замысел экс-императора Го-Сиракавы поссорить Ёритомо и Ёсицунэ, чтобы их ослабить. Кое-кто считает, что Ёсицунэ сам навлёк на себя гнев, совершенно не разбираясь в политике, однако он завоевал симпатии многих людей, из-за чего появилось выражение хо:ган-биики, «сочувствие к Ёсицунэ» (здесь он назван по своей должности хо:ган, служащий полицейского ведомства).

Ёсицунэ, которому было отказано во въезде в Камакуру, пришлось бежать от преследования в Киото, потом в землю Осю, и в конце концов он погиб. В 1189 году, через четыре года после того, как он писал послание из Косигоэ, он «вернулся» в храм Манпукудзи, где провели осмотр его головы. В «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), летописи периода Камакура, говорится: «Все кто видели, утирали слёзы, и у них были мокры оба рукава».

Когда поезд линии Энодэн минует мыс Коюруги в Косигоэ, перед окнами открывается морской пейзаж (фото автора)
Когда поезд линии Энодэн минует мыс Коюруги в Косигоэ, перед окнами открывается морской пейзаж (фото автора)

Вернёмся в наше время. Поезд линии Энодэн по пути в Камакуру петляет среди частных домов в Косигоэ, а потом сразу взгляду открывается море у побережья Нанаригахама и множество сёрферов. Это впечатляющий момент для пассажиров поезда. Трудно представить, что около 800 лет назад здесь разыгралась такая трагедия. Однако Ёсицунэ популярен здесь и поныне, о чём говорит оживление, царящее во время праздника Ёсицунэ, проводящегося ежегодно в третью субботу апреля.

Мужественный облик участников праздника Ёсицунэ (предоставлено храмом Мампукудзи)
Мужественный облик участников праздника Ёсицунэ (предоставлено храмом Мампукудзи)

Духовой оркестр младших и старших классов местных школ проходит парадом вдоль железнодорожных путей Энодэн, его выступления пользуются успехом (предоставлено храмом Мампукудзи)
Духовой оркестр младших и старших классов местных школ проходит парадом вдоль железнодорожных путей Энодэн, его выступления пользуются успехом (предоставлено храмом Мампукудзи)

Фотография к заголовку: «Послание из Косигоэ», экспонирующееся в храме Мампукудзи (фото автора)

● Как добраться

Храм Мампукудзи (сайт на японском языке, возможен автоматический перевод на ряд других языков): 5 минут от станции Косигоэ линии Эносима дэнтэцу.

● Мероприятия

Праздник Ёсицунэ (сайт на японском языке): проводится ежегодно в третью субботу апреля. После поминальной службы в храме Мампукудзи от храма Такигутидзи до святилища Коюруги проходит процессия воинов и парад духовых оркестров. В 2020 и 2021 годах праздник отменяли из-за распространения инфекции, последнюю информацию за 2022 год следует уточнить.

Камакура Минамото-но Ёсицунэ Минамото-но Ёритомо Тайра