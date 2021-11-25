Водопад Кэгон в Никко: один из трёх знаменитых водопадов Японии, лифт у водопада и другие достопримечательности

Путеводительпо Японии

Водопад Кэгон – один из трёх наиболее знаменитых водопадов Японии и одна из важнейших природных достопримечательностей региона Никко. На лифте можно попасть на обзорную площадку, чтобы полюбоваться великолепным видом и радугой. В Оку-Никко есть также известные водопады Рюдзу и Юдаки.

Город Никко в префектуре Тотиги известен своими осенними видами и прекрасными водопадами. Чистая вода, текущая с гор Никко, сталкивается с препятствиями, появившимися из-за вулканической активности, и образует серии водопадов, получившие названия «Сорок восемь водопадов Никко», «72 водопада» и т. п. Самый знаменитый из них – водопад Кэгон на берегу озера Тюдзэндзи, он считается одним из трёх лучших водопадов Японии, наряду с водопадом Нати в Кумано в префектуре Вакаяма и водопадом Фукурода в Окукудзи в префектуре Ибараки.

Озеро Тюдзэндзи, расположенное у въезда в Оку-Никко, образовано естественной запрудой, появившейся в результате извержения вулкана Нантай (2486 м). Оно находится на высоте 1269 метров над уровнем моря и является самым высоко расположенным озером в Японии. Поблизости есть много других достопримечательностей, таких как живописная долина Сэндзогахара и район термальных источников Оку-Никко юмото-онсэн; летом это популярный курорт, а осенью здесь любуются красотой осенней листвы. Окружность озера составляет 25 километров, и единственный сток озёрной воды – река Дайягава. В самом верхнем её течении и находится водопад Кэгон шириной около 7 метров и высотой 97 метров.



Вид с обзорной площадки Акэтидайра. Справа – гора Нантай, являющаяся «телом божества» святилища Никко-футарасан, а слева – озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон (предоставлено Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

Лифт у знаменитого водопада и обзорная площадка с прекрасным видом

Полюбоваться мощным водопадом Кэгон можно с двух обзорных площадок. С бесплатной площадки рядом с парковкой можно увидеть водопад сверху, а тем, кто хочет посмотреть на знаменитый водопад горизонтально и ближе к бассейну водопада, рекомендуем воспользоваться «Лифтом водопада Кэгон».



Вид на водопад Кэгон с обзорной площадки в задней части площади у лифта



Верхней площадкой можно пользоваться бесплатно, отсюда тоже открывается впечатляющий вид



Здание лифта у водопада Кэгон рядом с обзорной площадкой. Стоимость билета составляет 570 йен для взрослых и 340 йен для учеников начальной школы

Лифт к водопаду Кэгон, открывшийся в 1930 году, спускается на 100 метров вдоль скалы к обзорной площадке почти на уровне бассейна водопада. Спуск занимает около одной минуты, после чего идёт длинный подземный переход. Даже в середине лета здесь прохладно, около 15 градусов, и потом вы выходите на трёхэтажную обзорную площадку с видами на водопад Кэгон и его бассейн, начинающуюся оттуда долину и крутые каменные стены.



Лифт сквозь скалы; вместимость одной кабины – 30 человек



Длинный подземный переход, ведущий к водопаду; здесь и у водопада прохладно, так что стоит взять тёплую одежду



С трёхэтажной обзорной площадки можно увидеть водопад, его бассейн и окружающие каменные стены

Радуга водопада Кэгон, базальтовые призмы и ущелье

На водопаде Кэгон каждую секунду падает в среднем около 3 тонн воды. Говорят, что весной, когда в горах сильно тает снег, а также летом в конце сезона дождей мощность потока увеличивается, и внешний вид становится ещё более динамичным. Глубина бассейна водопада составляет 4,5 метра, он окружён «Двенадцатью водопадами» меньшего размера. Водопад создаёт огромное количество брызг, в ветреную погоду они долетают до смотровой площадки, расположенной в 150 метрах от него, и когда их освещает солнце, появляется радуга. Водопад Кэгон обращён к востоку, поэтому лучше всего посетить его с утра в солнечный день, когда он выглядит наиболее живописно.



Водопад Кэгон и радуга над бассейном; снято до 9 утра в конце октября



Кэгон окружает множество вторичных водопадов, и если увлечься разглядыванием, то можно забыть о времени



Дети на экскурсии радуются появлению радуги

Возле водопада Кэгон есть огромная стена из лавовой породы, которая называется «столбчатая отдельность». Так называются пяти- или шестиугольные столбчатые структуры, которые появляются, когда лава, вытекающая из вулкана при извержении, охлаждается и затвердевает. Эта грубая каменная стена создаёт прекрасный фон для водопада.

Обычно считается, что название водопада Кэгон происходит от названия сутры Кэгон (санскр. Аватамсака-сутра, Цветочная гирлянда сутр), но при этом существует версия, что такое название было выбрано из-за обильных цветов азалии, украшающих скальную стену весной. Вода, которая попадает в бассейн водопада, стекает в ущелье Кэгон, и стоит посмотреть на течение и ниже, где находится 20-метровый водопад Нэхан, «Нирвана».



Мощная каменная стена, обращённая к водопаду



Каменные столбчатые образования, получившиеся при растрескивании из-за значительного сжатия при медленном охлаждении лавы



Узкое ущелье Кэгон – знаменитое место любования осенней листвой

Водопады Рюдзу и Юдаки

Помимо Кэгон, здесь есть ещё водопады Рюдзу и Юдаки – все вместе они считаются тремя лучшими водопадами Оку-Никко. Эти два водопада расположены на реке Югава, которая течёт из озера Юноко (высота 1478 м) к озеру Тюдзэндзи. Водопад Рюдзу в низовьях реки представляет собой горный поток шириной около 10 метров, который спускается по ступенчатой скале. Общая его длина составляет 210 метров, вдоль него есть прогулочная дорожка.

К водопаду Юдаки, который расположен на южной оконечности озера Юноко, нужно проехать по трассе 120 через Сендзёгахара. Обзорная площадка расположена у бассейна водопада, так что его можно рассмотреть вблизи. Это мощный водопад, падающий с высоты 70 метров, но вместе с тем и очень изящный, поскольку поток скользит по поверхности скалы длиной 110 метров.



Вид на водопад Рюдзу, вдали виднеется озеро Тюдзэндзи



Прогулочная тропа проходит вдоль водопада; фотография сделана примерно с её середины



Водопад Юдаки раздваивается над бассейном



Пешеходный маршрут от Сэндзёгахара до Юдаки, сзади видна гора Нантай

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