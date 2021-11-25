Водопад Кэгон в Никко: один из трёх знаменитых водопадов Японии, лифт у водопада и другие достопримечательности

Туризм

Водопад Кэгон – один из трёх наиболее знаменитых водопадов Японии и одна из важнейших природных достопримечательностей региона Никко. На лифте можно попасть на обзорную площадку, чтобы полюбоваться великолепным видом и радугой. В Оку-Никко есть также известные водопады Рюдзу и Юдаки.
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Город Никко в префектуре Тотиги известен своими осенними видами и прекрасными водопадами. Чистая вода, текущая с гор Никко, сталкивается с препятствиями, появившимися из-за вулканической активности, и образует серии водопадов, получившие названия «Сорок восемь водопадов Никко», «72 водопада» и т. п. Самый знаменитый из них – водопад Кэгон на берегу озера Тюдзэндзи, он считается одним из трёх лучших водопадов Японии, наряду с водопадом Нати в Кумано в префектуре Вакаяма и водопадом Фукурода в Окукудзи в префектуре Ибараки.

Озеро Тюдзэндзи, расположенное у въезда в Оку-Никко, образовано естественной запрудой, появившейся в результате извержения вулкана Нантай (2486 м). Оно находится на высоте 1269 метров над уровнем моря и является самым высоко расположенным озером в Японии. Поблизости есть много других достопримечательностей, таких как живописная долина Сэндзогахара и район термальных источников Оку-Никко юмото-онсэн; летом это популярный курорт, а осенью здесь любуются красотой осенней листвы. Окружность озера составляет 25 километров, и единственный сток озёрной воды – река Дайягава. В самом верхнем её течении и находится водопад Кэгон шириной около 7 метров и высотой 97 метров.

Вид с обзорной площадки Акэтидайра. Справа – гора Нантай, являющаяся «телом божества» святилища Никко-футарасан, а слева – озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон (предоставлено Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)
Вид с обзорной площадки Акэтидайра. Справа – гора Нантай, являющаяся «телом божества» святилища Никко-футарасан, а слева – озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон (предоставлено Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

Лифт у знаменитого водопада и обзорная площадка с прекрасным видом

Полюбоваться мощным водопадом Кэгон можно с двух обзорных площадок. С бесплатной площадки рядом с парковкой можно увидеть водопад сверху, а тем, кто хочет посмотреть на знаменитый водопад горизонтально и ближе к бассейну водопада, рекомендуем воспользоваться «Лифтом водопада Кэгон».

Вид на водопад Кэгон с обзорной площадки в задней части площади у лифта
Вид на водопад Кэгон с обзорной площадки в задней части площади у лифта

Верхней площадкой можно пользоваться бесплатно, отсюда тоже открывается впечатляющий вид
Верхней площадкой можно пользоваться бесплатно, отсюда тоже открывается впечатляющий вид

Здание лифта у водопада Кэгон рядом с обзорной площадкой. Стоимость билета составляет 570 йен для взрослых и 340 йен для учеников начальной школы
Здание лифта у водопада Кэгон рядом с обзорной площадкой. Стоимость билета составляет 570 йен для взрослых и 340 йен для учеников начальной школы

Лифт к водопаду Кэгон, открывшийся в 1930 году, спускается на 100 метров вдоль скалы к обзорной площадке почти на уровне бассейна водопада. Спуск занимает около одной минуты, после чего идёт длинный подземный переход. Даже в середине лета здесь прохладно, около 15 градусов, и потом вы выходите на трёхэтажную обзорную площадку с видами на водопад Кэгон и его бассейн, начинающуюся оттуда долину и крутые каменные стены.

Лифт сквозь скалы; вместимость одной кабины – 30 человек
Лифт сквозь скалы; вместимость одной кабины – 30 человек

Длинный подземный переход, ведущий к водопаду; здесь и у водопада прохладно, так что стоит взять тёплую одежду
Длинный подземный переход, ведущий к водопаду; здесь и у водопада прохладно, так что стоит взять тёплую одежду

С трёхэтажной обзорной площадки можно увидеть водопад, его бассейн и окружающие каменные стены
С трёхэтажной обзорной площадки можно увидеть водопад, его бассейн и окружающие каменные стены

Радуга водопада Кэгон, базальтовые призмы и ущелье

На водопаде Кэгон каждую секунду падает в среднем около 3 тонн воды. Говорят, что весной, когда в горах сильно тает снег, а также летом в конце сезона дождей мощность потока увеличивается, и внешний вид становится ещё более динамичным. Глубина бассейна водопада составляет 4,5 метра, он окружён «Двенадцатью водопадами» меньшего размера. Водопад создаёт огромное количество брызг, в ветреную погоду они долетают до смотровой площадки, расположенной в 150 метрах от него, и когда их освещает солнце, появляется радуга. Водопад Кэгон обращён к востоку, поэтому лучше всего посетить его с утра в солнечный день, когда он выглядит наиболее живописно.

Водопад Кэгон и радуга над бассейном; снято до 9 утра в конце октября
Водопад Кэгон и радуга над бассейном; снято до 9 утра в конце октября

Кэгон окружает множество вторичных водопадов, и если увлечься разглядыванием, то можно забыть о времени
Кэгон окружает множество вторичных водопадов, и если увлечься разглядыванием, то можно забыть о времени

Дети на экскурсии радуются появлению радуги
Дети на экскурсии радуются появлению радуги

Возле водопада Кэгон есть огромная стена из лавовой породы, которая называется «столбчатая отдельность». Так называются пяти- или шестиугольные столбчатые структуры, которые появляются, когда лава, вытекающая из вулкана при извержении, охлаждается и затвердевает. Эта грубая каменная стена создаёт прекрасный фон для водопада.

Обычно считается, что название водопада Кэгон происходит от названия сутры Кэгон (санскр. Аватамсака-сутра, Цветочная гирлянда сутр), но при этом существует версия, что такое название было выбрано из-за обильных цветов азалии, украшающих скальную стену весной. Вода, которая попадает в бассейн водопада, стекает в ущелье Кэгон, и стоит посмотреть на течение и ниже, где находится 20-метровый водопад Нэхан, «Нирвана».

Мощная каменная стена, обращённая к водопаду
Мощная каменная стена, обращённая к водопаду

Каменные столбчатые образования, получившиеся при растрескивании из-за значительного сжатия при медленном охлаждении лавы
Каменные столбчатые образования, получившиеся при растрескивании из-за значительного сжатия при медленном охлаждении лавы

Узкое ущелье Кэгон – знаменитое место любования осенней листвой
Узкое ущелье Кэгон – знаменитое место любования осенней листвой

Водопады Рюдзу и Юдаки

Помимо Кэгон, здесь есть ещё водопады Рюдзу и Юдаки – все вместе они считаются тремя лучшими водопадами Оку-Никко. Эти два водопада расположены на реке Югава, которая течёт из озера Юноко (высота 1478 м) к озеру Тюдзэндзи. Водопад Рюдзу в низовьях реки представляет собой горный поток шириной около 10 метров, который спускается по ступенчатой скале. Общая его длина составляет 210 метров, вдоль него есть прогулочная дорожка.

К водопаду Юдаки, который расположен на южной оконечности озера Юноко, нужно проехать по трассе 120 через Сендзёгахара. Обзорная площадка расположена у бассейна водопада, так что его можно рассмотреть вблизи. Это мощный водопад, падающий с высоты 70 метров, но вместе с тем и очень изящный, поскольку поток скользит по поверхности скалы длиной 110 метров.

Вид на водопад Рюдзу, вдали виднеется озеро Тюдзэндзи
Вид на водопад Рюдзу, вдали виднеется озеро Тюдзэндзи

Прогулочная тропа проходит вдоль водопада; фотография сделана примерно с её середины
Прогулочная тропа проходит вдоль водопада; фотография сделана примерно с её середины

Водопад Юдаки раздваивается над бассейном
Водопад Юдаки раздваивается над бассейном

Пешеходный маршрут от Сэндзёгахара до Юдаки, сзади видна гора Нантай
Пешеходный маршрут от Сэндзёгахара до Юдаки, сзади видна гора Нантай

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