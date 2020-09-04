Лечебные свойства ванн: продолжительность жизни в Японии и традиции купания в термальных источниках

Говорят, что только в Японии сложился обычай принимать ванну практически каждый день. Известно, что японцы – нация долгожителей, и исследования показывают, что одним из факторов, способствующих увеличению продолжительности жизни, являются банные обычаи. Врач, исследовавший влияние ванн на здоровье в течение 20 лет, делится своими знаниями.

Ванна – чтобы согреться и расслабиться

Практически все японцы принимают ванну почти каждый день. В западных странах «купание» – это скорее мытьё под душем, однако в Японии так не говорят, «купание» здесь предполагает пребывание в ванне. В западных странах около 10% людей используют ванну, в Японии же, как показывают исследования – 70-80%, а в семьях, где есть маленькие дети – более 90%. Менее 10% обходятся только душем в течение всего года, то есть почти все жители Японии принимают ванны.

В японской ванной комнате рядом с глубокой ванной предусмотрено пространство, достаточное для того, чтобы помыться, а туалет совсем в другом помещении. Многие японцы сначала тщательно моют тело и волосы с мылом и шампунем, и уже тогда садятся в ванну. Поскольку её используют после мытья, вода в ванне не загрязняется, и воду не меняют, пока ванну не примут все члены семьи. За рубежом могут усомниться в гигиеничности такого купания, однако напрасно – ванна не является местом, где моются, она служит для того, чтобы согреться и расслабиться. Маленькие дети купаются вместе с родителями, и ванна для них ещё и место тактильного общения.

Насколько мне известно, кроме Японии, нет другой страны, где существовал бы обычай ежедневных ванн. Более двадцати лет я собираю данные и изучаю купание в ванне как повседневный обычай с медицинской точки зрения. Исследователи во всём мире каждый год публикуют множество статей о физических упражнениях, диете и сне, однако о влиянии обычая принимать ванну на здоровье говорят нечасто – в первую очередь из-за отсутствия такого обычая.

Япония – страна онсэнов

В Японии купание в ванне принято называть словом о-фуро. Японцы принимают ванну практически каждый день, и по данным «Опроса общественного мнения о купании», проведённого агентством «Дзидзи цусин» в 2004 году, от 80 до 90% людей ответили, что им нравится принимать ванны. Причина, по которой в Японии предпочитают ванны, заключается благоприятных природных условиях – здесь много термальных источников (онсэнов), дающих возможность использовать для купания большое количество горячей воды.

В Японии на её небольшой территории расположено около 27 000 источников термальных вод. В Европе и США максимальное количество таких источников в одной стране порядка 200 – по сравнению с Японией разница на два порядка. Поэтому здесь с древних времён было несложно получить горячую воду в больших количествах, и это, вероятно, обусловило популярность купания в ваннах. В мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки), написанном около 1300 лет назад, есть записи о том, что уже тогда императоры посещали онсэны. В наши дни нагреватели позволяют получить горячую воду, просто открыв кран, однако такие устройства используются всего несколько десятков лет. Когда не было водонагревателей, во многих странах было трудно получить большое количество горячей воды без горячих источников, и обычные люди не могли отдыхать в горячей воде.

Любовь японцев к ваннам обусловлена в том числе и религиозным фактором. В Японии распространился буддизм, а в нём предоставление возможности «купания» (施浴, сэяку) считается одним из благих дел, которые можно оказать другим. Самая древняя ванна в Японии находится в храме Тодайдзи в г. Нара, который известен благодаря статуе Великого Будды. Существуют сутры, разъясняющие заслуги от принятия ванны, благодаря чему распространилось представление о купании как одном из «благих дел», который, похоже, и выразился в имеющем долгую историю обычае купаний в ванне.

Медицинские аспекты ванн: снижение риска заболеваний мозга и сердца

В недавнее время выяснились медицинские преимущества для здоровья этой укоренившейся в жизни японцев привычке к частым ваннам. В 2018 году я проводил исследование совместно с Университетом Тиба, и наблюдение 14 000 пожилых людей в течение трёх лет показало, что у принимающих ванну каждый день по сравнению с людьми, использующими ванну дважды в неделю и реже, риск впасть в состояние, когда необходим особый уход, на 30% меньше. Таким образом, даже не выполняя тяжелых мышечных тренировок можно избежать риска, просто с удовольствием принимая ванну каждый день. Выявленная в исследовании польза ванн для здоровья оказалась даже больше ожидаемой.

В 2020 году опубликовали результаты исследований группы из Осакского университета, которая наблюдала 30 000 взрослых людей на протяжении почти 20 лет. Результаты важны для эпидемиологии неинфекционных заболеваний – оказалось, что у тех, кто принимал ванны ежедневно, риск инсульта или инфаркта миокарда оказался почти на 30% ниже, чем у людей, принимавших ванны два и менее раз в неделю, что повышает вероятность связи ванн с высокой продолжительностью жизни японцев.

Ванны улучшают кровообращение и способствуют физическому и психическому расслаблению

Основные лечебные эффекты ванны – это разогрев, плавучесть тела и гидростатические эффекты. Само собой разумеется, происходит и очищение тела, но то же применимо и к душу, а упомянутые выше эффекты недостижимы без погружения в ванну.

Эффект разогрева наблюдается, когда тело нагревается в ванне. Он происходит только при температуре воды в 38 градусов и выше, то есть выше температуры тела. Пребывание в горячей воде разогревает тело, кровеносные сосуды расширяются и улучшается кровообращение. Кровь переносит кислород и питательные вещества клеткам по всему телу, которых насчитывается около 37 триллионов, уносит ненужный углекислый газ и продукты распада. После ванны вы чувствуете себя отдохнувшими, уходит усталость – это считается результатом улучшения кровообращения.

Разогрев также обладает болеутоляющим эффектом. При умеренном разогреве тела подавляется чувствительность нервов, он может уменьшить хронические боли, такие ​​как боль в пояснице и плечах. Кроме того, охватывающие суставы связки, состоящие из коллагена и других белков, при нагревании становятся эластичнее, увеличивая подвижность суставов. В результате повышается пластичность тела и уменьшаются суставные боли. Много сообщали о том, что ванна за один-два часа до сна помогает лучше спать.

Всё это не значит, что чем выше температура воды, тем лучше. Согласно многим экспериментальным результатам, полученным при изучении японцев, разогрев водой с температурой в 42 градуса и выше сильно стимулирует симпатическую нервную систему, а возбуждение симпатических нервов вызывает учащение сердцебиения, повышение кровяного давления и напряжение мышц. Часто ванну принимают для того, чтобы расслабиться и снять усталость, поэтому такие эффекты скорее нежелательны. Погружение в ванну с температурой до 40 градусов, наоборот, стимулирует парасимпатические нервы, а их стимуляция даёт эффект расслабления, снижая напряжение мышц, поэтому рекомендуется принимать ванны с температурой около 40 градусов. При этом стоит отметить, что ощущение температуры горячей воды у японцев и жителей западных стран отличается на 2-3 градуса, и приятная для японцев вода при 40 градусах может им показаться немного чрезмерно горячей.

Эффект плавучести – это буквально всплывание тела. При погружении до плеч вес тела уменьшается в десять раз, и человек, весящий 60 килограммов, в ванне должен удерживать всего лишь вес в 6 килограммов. Благодаря этому мышцы отдыхают, наблюдается расслабляющий эффект.

Гидростатический эффект обусловлен тем, что тело подвергается давлению воды, благодаря чему, например, под влиянием этого давления из ног уходит застоявшаяся венозная кровь, возвращается в сердце, спадают отёки и улучшается кровообращение.

Какой метод купания лучше помогает сохранить здоровье? Основной способ – набрать в ванну воды с температурой 40 градусов, погрузиться по плечи и провести там десять минут. Появление испарины на лбу говорит о том, что ваше тело достаточно разогрелось. Здесь не нужно придумывать ничего особенного, рекомендуем набрать побольше горячей воды и как следует расслабиться в ванне – это особенно актуально в наше время, когда распространяется коронавирус и вообще есть немало поводов для стресса.

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