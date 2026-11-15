Япония – один из лидеров по росту продолжительности жизни. Количество людей в возрасте старше 100 лет впервые превысило 100 000 человек.
Рекордное число долгожителей
В Японии сейчас проживает более 100 000 человек в возрасте от 100 лет. Согласно данным регистрации населения, предоставленным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число долгожителей увеличилось на 7914 человек по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 1 сентября 2026 года составило 107 677 человек. Это самый высокий показатель с момента начала сбора статистических данных в 1963 году, и эта цифра растет уже 56 лет подряд. Женщины составляют подавляющее большинство – 94 298 человек, или 87,6%, мужчины – 13 379 человек.
Самой старой женщиной в Японии является 114-летняя Кисимото Фуё, проживающая в Киото. Она – последняя из ныне живущих японок, родившихся в период Мэйдзи (1868-1912). Самым старым мужчиной в Японии является Като Хикару, которому 112 лет, и он проживает в префектуре Кумамото.
В 1963 году, когда правительство приняло Закон о социальном обеспечении пожилых людей, по всей стране насчитывалось 153 человека, достигших столетнего возраста. Эта цифра превысила 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году, и с тех пор неуклонно растёт.
Префектура с самым высоким показателем долгожителей на 100 000 человек – Симанэ, где он составляет 186,7, что более чем в три раза превышает показатель Сайтамы, где он самый низкий – 51,3. В Западной Японии этот показатель, как правило, выше, чем на востоке страны, а в регионе Канто, центром которого является Токийская агломерация, он особенно низок.
Количество долгожителей на 100 000 населения в японских префектурах
Первая пятёрка префектур по показателю количества долгожителей
|Симанэ
|186,7
|Коти
|169,5
|Тоттори
|152,5
|Кагосима
|148,3
|Нагано
|146,9
Последняя пятёрка префектур по показателю количества долгожителей
|Тиба
|62,9
|Токио
|62,4
|Осака
|60,1
|Айти
|57,8
|Сайтама
|51,3
Составлено Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
- Данные о долгожителях от Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (на японском языке)