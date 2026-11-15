Япония – один из лидеров по росту продолжительности жизни. Количество людей в возрасте старше 100 лет впервые превысило 100 000 человек.

Рекордное число долгожителей

В Японии сейчас проживает более 100 000 человек в возрасте от 100 лет. Согласно данным регистрации населения, предоставленным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число долгожителей увеличилось на 7914 человек по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 1 сентября 2026 года составило 107 677 человек. Это самый высокий показатель с момента начала сбора статистических данных в 1963 году, и эта цифра растет уже 56 лет подряд. Женщины составляют подавляющее большинство – 94 298 человек, или 87,6%, мужчины – 13 379 человек.

Самой старой женщиной в Японии является 114-летняя Кисимото Фуё, проживающая в Киото. Она – последняя из ныне живущих японок, родившихся в период Мэйдзи (1868-1912). Самым старым мужчиной в Японии является Като Хикару, которому 112 лет, и он проживает в префектуре Кумамото.

В 1963 году, когда правительство приняло Закон о социальном обеспечении пожилых людей, по всей стране насчитывалось 153 человека, достигших столетнего возраста. Эта цифра превысила 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году, и с тех пор неуклонно растёт.

Префектура с самым высоким показателем долгожителей на 100 000 человек – Симанэ, где он составляет 186,7, что более чем в три раза превышает показатель Сайтамы, где он самый низкий – 51,3. В Западной Японии этот показатель, как правило, выше, чем на востоке страны, а в регионе Канто, центром которого является Токийская агломерация, он особенно низок.

Количество долгожителей на 100 000 населения в японских префектурах

Первая пятёрка префектур по показателю количества долгожителей

Симанэ 186,7 Коти 169,5 Тоттори 152,5 Кагосима 148,3 Нагано 146,9

Последняя пятёрка префектур по показателю количества долгожителей

Тиба 62,9 Токио 62,4 Осака 60,1 Айти 57,8 Сайтама 51,3

Составлено Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии