Традиционная японская система чтения и письма по вертикали постепенно сдаёт позиции.

Смена поколений

Традиционно в Японии было принято писать вертикальными строками, такой стиль текста можно увидеть в печатных книгах и газетах. В этом формате татэгаки, «вертикального письма», строки текста идут сверху вниз и читаются последовательно справа налево. Однако переход к цифровым технологиям сделал горизонтальный текст гораздо более распространённым, в результате чего вертикальное письмо становится всё менее привычным для молодых поколений.

Согласно опросу общественного мнения о японском языке, проведенному Агентством по делам культуры в начале 2026 года, 67,3% респондентов указали, что у них есть возможность читать и писать тексты в стиле татэгаки либо «часто», либо «иногда». Однако 31,7% ответили, что делают это «нечасто» или «никогда».

По возрастным группам наибольшее количество людей, сталкивающихся с вертикальным письмом, было в возрасте от 16 до 19 лет – 79,5% по сумме ответов «часто» и «иногда». Вероятно, это объясняется не столько личными предпочтениями, сколько тем, что вертикальный текст встречается в учебниках, которые они читают в учебных заведениях. Среди респондентов в возрасте от 20 до 29 лет этот показатель резко снижается до 54,8%, а затем снова растёт с возрастом.

При сопоставлении с ответами на другие вопросы более 70% тех, кто интересуется родным языком или пишет от руки в повседневной жизни, заявили, что у них есть возможность регулярно видеть и использовать вертикальный текст, в то время как среди тех, кто не интересуется или не пишет от руки, этот показатель остался на уровне около 40%.

Респондентам, указавшим, что они часто или иногда читают и пишут вертикально, задавали вопрос о том, при каких обстоятельствах они сталкиваются с такими текстами, при этом можно было выбрать несколько вариантов ответа. Чаще всего люди указывали печатные книги и словари (69,6% ), за которыми следовали различные другие виды бумажных носителей, включая газеты (58,7%) и журналы (45,5%).

В отношении бумажных газет выявляется значительный разрыв между поколениями: их читают лишь 14,6% людей в возрасте от 16 до 19 лет и 20,0% людей в возрасте от 20 до 29 лет, тогда как среди людей от 70 лет газеты читает 81,6%. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении печатных журналов. Поскольку со сменой поколений всё больше людей подписываются на цифровые версии газет и журналов, похоже, что культура вертикального текста будет и дальше угасать.

Опросы общественного мнения о японском языке проводятся ежегодно с 1995 года. Последний опрос, проведенный в 2025 финансовом году, был проведен по почте, охватил 6000 человек в возрасте от 16 лет, было получено 3777 релевантных ответов.