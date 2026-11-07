随着越来越多的人改用电脑或手机来查看新闻、收集资料、阅读漫画，以“竖排文字”阅读的机会或将进一步减少。

教科书在支撑“竖排”文化？

日本文化厅在2025年度实施的《国语相关舆论调查》显示，“经常”或“有时”有机会以竖排格式阅读和书写的人，合计仅占67.3%，而回答“很少”或“没有”的人占比达31.7%。

从年龄段来看，有竖排读写机会的人群合计占比最高的是16-19岁群体，达到79.5%。这被认为是由于该群体不受自身意愿影响，在国语、古文等教科书中会频繁接触竖排文字。进入20岁年龄段后，该占比骤降至54.8%，之后整体呈现随年龄增长而上升的趋势。

从与其他设问的交叉统计分析来看，对国语“感兴趣”的人、日常生活中“会手写文字”的人中，七成以上都有接触竖排文字的机会；而对国语“没兴趣”“从不手写文字”的人群中，该占比仅停留在四成多。

对回答“有竖排读写机会”的人群，调查以多选形式向他们询问了竖排读写的场景。结果显示，“纸质书籍/辞典”以69.6%的比例位居首位，之后依次是“纸质报纸”58.7%、“纸质杂志”45.4%等纸质媒体。

“纸质报纸”的竖排接触率在16-19岁群体中仅为14.6%，20岁群体也只有20.0%，而70岁以上群体则高达81.6%，代际差距极大，并且“纸质杂志”也呈现出相同的趋势。随着代际更替的推进，订阅数字报纸、杂志的人群不断增加，竖排文化似乎会进一步走向式微。

《国语相关舆论调查》从1995年度起每年实施一次。2025年度的调查，通过向随机抽取的16岁以上6000名对象邮寄了问卷，回收了3777份有效回答。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。