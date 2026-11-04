大虾用来做天妇罗、寿司固然美味，但纤小的正樱虾，则以其美妙的姿态与淡淡的鲜甜，格外令人心动。

夜海中熠熠生辉的小小宝石

正樱虾身形娇小却风味浓郁，通体呈浅粉色。它的体长只有4至5厘米，分布在静冈县骏河湾、神奈川县相模湾以及东京湾，但商业捕捞仅在骏河湾开展。白天，正樱虾栖息在200至350米的深海；从傍晚到夜间，它会上浮至20至60米的浅水区。渔民正是利用这一习性，在夜间出海捕捞。正樱虾全身长有约160个发光器官，在夜色笼罩的大海里点点闪烁，“海中宝石”的美名便由此而来。

正樱虾的产卵期集中在每年的6月至11月，为此，6月11日至9月30日这段时间被设为禁渔期。一年有两季渔汛，即3月中旬至6月上旬的春渔期和10至12月的秋渔期。弹嫩鲜甜的正樱虾，是只有在产地才能享用的独有美味。在沸水中快速焯熟的正樱虾口感软嫩，吃法多样，既可撒在沙拉、日式凉拌菜上做顶料，也可以放在高汤卷蛋里。

正樱虾极易变质，先人摸索出日晒风干的办法来延长保存时间。每到渔季，富士川河滩会铺满晾晒的正樱虾，仿佛铺了一张巨大的樱粉色地毯。远处耸立着日本第一高峰富士山，这般绝美景致，也是在此地才得一见的视觉盛宴。

近年来，正樱虾正遭遇史无前例的渔荒。从前，年捕捞量可达3000至5000吨，2018年暴跌至约312吨，2019年更是跌破100吨。业界认为多重因素共同造成这一局面，包括富士川水系水体浑浊、黑潮大弯曲导致幼虾被洋流裹挟流出骏河湾等。

为此，当地渔业协会实施了自主保护管控措施，例如暂停秋渔、限制作业渔船数量、压缩拖网作业时长等。2023年之后捕捞量虽略有回升，但相较鼎盛时期，差距依旧巨大。也正是这份稀缺，更是让“海中宝石”之称实至名归。

军舰卷/双色盖饭

只有捕捞当天才能吃到的鲜活正樱虾，风味最是特别。通透的樱粉色看着就让人心动，入口一瞬间迸发的鲜甜格外绝妙。随着冷冻技术的进步，如今东京不少高级日料店也能见到它的身影了，但最地道的滋味终究还是要到产地品尝！

什锦炸虾饼

提起正樱虾，绕不开这款什锦炸虾饼。无论是搭配天妇罗盖饭还是天妇罗荞麦面，都是不错的选择；而简简单单地撒上些许盐后直接享用，酥脆的口感和扑鼻的香气，同样让人欲罢不能。

正樱虾焖饭

焖好的米饭晕染出淡淡的樱粉色，捏成饭团也是美观又美味。

正樱虾蒜油香辣意面

只把正樱虾用于日料未免太过可惜。搭配鲜绿的蔬菜做成蒜香橄榄油辣椒意面，整桌餐食瞬间变得鲜活亮眼。

调查/编辑：e‑Craft

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