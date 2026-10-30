外表其貌不扬，味道没有存在感，但它却能饱吸高汤与调料的鲜香，变得美味可口。

出现在文学艺术作品中的食材

干瓢，是将葫芦的变种、葫芦科植物瓠子的果实削成又薄又长的带状后干燥制成的食材。

瓠子原产于非洲与亚洲热带地区，因到了傍晚便会绽放清丽的白色花朵，又得名“夜开花”，日语称“夕颜”。平安时代的才女清少纳言在《枕草子》中这样记述：花形酷似牵牛花，颇为风雅，果实却长得实在难看，甚是可惜。《源氏物语》里则有一位名叫“夕颜”的女子，是年轻的光源氏倾心爱恋的对象。由此可以推断，瓠子在平安时代已被广泛种植。

将瓠子干燥加工成“干瓢”（瓠子干）食用的习俗大约始于15世纪的大阪。直至明治时期，关西地区一直都是其主要产地。歌川广重的浮世绘《东海道五十三次 水口》（水口即今滋贺县甲贺市）中，就描绘了田园风光里，妇女们分工制作干瓢的悠然场景。

而如今，日本98%的干瓢都产自栃木县。相传这一产业，是因水口藩藩主调换领地转封壬生藩（今栃木县壬生町）时，把水口当地栽种的瓠子种子一并带到了此地而兴盛的。

瓠子的采收期为6至8月，在太阳下晾晒干瓢的场景，也成了栃木县夏日里的独特景象。

干瓢本身味道清淡，没有什么突出的风味。用水泡发后的干瓢变得柔软蓬松，它的最大特点就是极易充分吸收其他食材的味道。

寿司卷

把干瓢放入兑了酱油、白糖的高汤中，煮成甜咸适口的味道，就成了制作寿司卷的经典食材。关东地区常用干瓢当作卷芯制作细寿司卷；关西则大多把它作为配料之一，卷进粗卷寿司里。

可以吃的绳子？

干瓢质地柔韧、形状细长，常被当作可食用的“绳子”来捆扎食材。它除了被用在海带卷、年糕福袋外这类日料中外，很多人做西式卷心菜卷时，也会用干瓢来捆扎，然后再放入法式清汤或者番茄酱汤里炖煮。由于干瓢本身没什么味道，因而也适配很多西式菜肴。

调查/编辑：e-Craft

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