Японская фраза о-цукарэ-сама дэсу – это важное приветствие, которое постоянно используют при общении с коллегами.

Общение и электронная почта

О-цукарэ-сама дэсу – это важное японское приветствие на рабочем месте, которое можно использовать с любым сотрудником в организации, где вы работаете. Цукарэру означает «уставать», поэтому фраза о-цукарэ-сама дэсу ассоциируется с благодарностью другим за их усилия, которые «явно их утомляют». Однако это лишь буквальное значение, на практике же это просто стандартный способ приветствия, когда вы проходите мимо коллеги в коридоре или обращаетесь по какому-то делу с электронным письмом.

Когда ваш коллега уходит в конце рабочего дня, используют эту же фразу в прошедшем времени: о-цукарэ-сама дэсита. Однако сам уходящий прощается с теми, кто ещё остаётся на работе, фразой о-саки ни сицурэй симасу – «извините, что ухожу раньше (вас)», а остающиеся отвечают о-цукарэ-сама дэсита – или, в более неформальной обстановке, просто о-цукарэ.