Эдо-кирико – традиционное ремесло, передаваемое из поколения в поколение на протяжении более 200 лет. Сейчас оно изменяется, чтобы отвечать новым потребностям и современной эстетике.

Традиционное ремесло в современном мире

В мастерской «Хоригути кирико», расположенной в жилых кварталах токийского района Эдогава, мы видим белый интерьер и мебель, здесь раздаётся негромкий звук вращающихся дисков, режущих стекло. Она больше напоминает университетскую или исследовательскую лабораторию, чем традиционную ремесленную мастерскую.

Среди работников мастерской важную роль играют женщины, занимающиеся старинным ремеслом

При упоминании эдо кирико в первую очередь на ум приходят, пожалуй, традиционные бокалы ручной работы со сложными узорами на красном или синем стекле. Однако ассортимент «Хоригути кирико» включает в себя широкий выбор изделий, несколько отличающихся от типичных для привычного нам эдо кирико, таких как прозрачные бокалы, монохромные узоры с полосками и простая утварь, удобная для повседневного использования во время еды.

В годы Сёва (1926-1989) популярностью пользовались пепельницы и портсигары, украшенные гранёным стеклом, но с течением времени их производство сократилось, и возник спрос на другие вещи. Компания «Хоригути кирико» активно осваивает новые направления, сотрудничая с различными компаниями и производя такие изделия, как светильники для гостиничных холлов, детали для роскошных часов, серьги и аксессуары для волос.

«Хоригути кирико» производит широкий ассортимент товаров, которые не вписываются в привычный стереотип эдо кирико

«Сильная сторона эдо кирико – гибкость этой техники, которую можно адаптировать к меняющимся условиям и постоянно удовлетворять потребности покупателей. Именно “нетрадиционный” характер ремесла делает технику эдо кирико особенной», – говорит Хоригути Тоору, носитель титула мастера в третьем поколении.

Хоригути Тоору

Я хочу удивить людей, которые будут пользоваться стеклом

Для того чтобы изделие можно было называть «эдо кирико», существует всего четыре требования: оно должно быть сделано из стекла, изготовлено вручную, при изготовлении преимущественно используются вращающиеся инструменты, и оно должно быть изготовлено в регионе Канто – главным центром такого производства является токийский район Кото.

В годы Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926) кремнезём, используемый в стеклоделии, привозили кораблями из префектуры Фукусима, в связи с чем множество стекольных мастерских появилось у реки Аракава, где выгружали груз. Требование к местонахождению вокруг района Кото объясняется тем, что и в наши дни 60% из примерно 45 мастерских Ассоциации эдо-кирико расположены в районе Кото. Эта цифра возрастает почти до 90%, если включить близлежащие районы Сумида, Эдогава и Кацусика.

Хотя и существуют типичные традиционные узоры, такие как узоры в виде хризантем, шахматной доски и рыбьей чешуи, никакие правила не обязывают использовать именно эти узоры, это весьма свободное ремесло.

По мнению Хоригути, суть его в такой обработке стекла, которая бы удивляла и очаровывала пользователя.

В каком смысле это стекло удивляет?

Хоригути ставит на стол стакан, который выглядит простым и современным, с рядом крупных вертикальных овальных вырезов.

При взгляде сбоку мы видим простой и строгий дизайн

Когда Хоригути берёт стакан и поворачивает его так, что видно дно, трудно сдержать удивление – от центра, словно лепестки цветка, расходятся линии света, создавая сложные фигуры отражений внутри стакана, образующие великолепный узор.

Серия «Калейдоскопический узор» (мангэё) является визитной карточкой мастерской «Хоригути кирико». Как следует из названия, она характеризуется игрой света и удивительными переливами, напоминающими картинки в калейдоскопе.

Если наклонить стакан, становится видна замысловатая огранка

Нас ждёт очередной сюрприз, когда мы наливаем в него жидкость. Замысловатый узор на дне стакана как будто поднимается вместе с повышением уровня воды, и в каждом овальном срезе видно изображение, напоминающее фасад Кёльнского собора, считающегося вершиной готической архитектуры.

Внутри больших овальных вырезов появляется сложный узор

Мастер объясняет, что прототипы создаются исходя из накопленного опыта и с учётом таких факторов, как отражение света в зависимости от угла и типа среза, а также разницы во внешнем виде сбоку и сверху, чтобы добиться желаемого эффекта.

Хоригути подчёркивает, что решающее значение при создании произведений имеет «негативное пространство», не заполненное ничем.

По его словам, он стремится к тому, чтобы конечный продукт, созданный в мастерской, не просто соответствовал ожиданиям, а превосходил их, удивляя пользователя, когда он наливает воду или сакэ в стакан и наклоняет его, или расставляет в вазе цветы.

Мелкие стеклянные бусы завозили в Японию с континента примерно в III или IV веке до нашей эры, и потом был период, когда в Японии производили свои декоративные изделия, такие как бусины магатама. В сокровищнице Сёсоин хранится белая стеклянная чаша из гранёного стекла, привезённая из Сасанидской Персии (современный Иран) по Шёлковому пути примерно в VI веке, она имеет статус национального достояния. Однако начиная с периода Хэйан (794-1192) в Японии развилось керамическое производство, и производство стекла пришло в упадок. Ситуация изменилась только после начала торговли с Португалией в середине XVI века.

История эдо кирико начинается ещё позже, в 1830-е годы. Считается, что она началась с того, что Кагая Кюбэй, торговец стеклом из Эдо, начал обрабатывал стекло, используя природный абразивный минерал конгося, «алмазный песок», то есть гранатовый песок. Примерно 50 лет спустя из Англии пригласили инженера Эммануэля Хауптманна, который стал работать на государственном стекольном заводе, где была разработана технология огранки с помощью вращающегося диска.

Для японцев эпохи Эдо (1603-1868) стекло, вероятно, казалось чем-то новым и прекрасным.

Хоригути знает об истории ремесла эдо кирико, которое существовало в местной культурной среде. По его словам, он представляет, что Кагая Кюбэй, вероятно, стремился создать нечто, чего никто никогда раньше не видел, и удивить людей. На тот момент не было никаких традиций, которые нужно было бы сохранять. Он, должно быть, ломал голову, пытаясь придумать новый продукт, и именно это Хоригути считает важнейшей особенностью эдо кирико.

Создать собственный бизнес

После окончания университета Хоригути поступил на работу в компанию «Хоригути гарасу», основанную его дедом Итио, мастером кирико в первом поколении. Под руководством мастера во втором поколении и лучшего ученика Итио он оттачивал своё мастерство, а в 2008 году стал работать независимо и основал компанию «Хоригути кирико». Ему никогда не предлагали взять на себя управление семейным бизнесом, и он решил самостоятельно заняться огранкой стекла ещё в средней школе.

Никто из нынешних четырёх учеников Хоригути не является его кровным родственником; все они – молодые люди, которых привлекло искусство эдо кирико. Он спроектировал мастерскую, стремясь создать комфортные условия труда для тех, кто из всего множества вариантов выбрали традиционное ремесло.

Четверо учеников и Хоригути. Стильные рабочие халаты сшиты на заказ

Рабочие халаты сделаны по особому заказу Хоригути, они изготовлены из лёгкой и дышащей льняной ткани и имеют большие карманы. Сзади имеется большой разрез, чтобы было удобнее сидеть на стуле во время резки или полировки, а также складки, облегчающие работу в согнутом положении.

Учитывая, что эта одежда часто используется для работы, выполняемой в согнутом положении, на спине добавлена большая складка

Смысл существования продукта – в его использовании

Японская индустрия огранённого стекла находится в непростой ситуации, испытывая ценовую конкуренцию со стороны зарубежной продукции и сокращение числа японских стекольных заводов, но Хоригути стремится сохранить репутацию производителя.

Если индивидуальные работы каждого мастера выражают их собственное видение, то каждое изделие, выпущенное под брендом «Хоригути кирико», выполняется в соответствии с подробной инструкцией по изготовлению. Производственная документация охватывает более 30 этапов и точные чертежи для каждого изделия.

Производитель подчёркивает важность того, чтобы другие мастера, взяв в руки изделие, сразу видели, кто его изготовил. Гордость «Хоригути кирико» как производителя заключается в способности производить продукцию неизменно высокого качества независимо от того, какой из мастеров её изготовил.

Хоригути говорит, что в других производствах часто прекращают выпуск старых моделей, когда выпускают в продажу новый продукт, но в его компании это случается редко. Они стремятся удовлетворить пожелания пользователей, которые хотят снова приобрести тот же товар, например, когда любимая вещь разбилась, или образовался надкол на одной из парных вещей. По его словам, пик жизни изделия наступает тогда, когда им пользуются, поэтому он всегда учитывает потребности пользователя.

Подробное описание процессов и важных факторов, таких как угол и глубина разрезов. Это – общий ресурс для контроля качества продукции

Во время интервью Хоригути внимательно наблюдал за фотографом, который делал снимки многочисленных изделий из гранёного стекла. Он старательно передвигал витрины с экспонатами и смахивал со стола мелкие пылинки, практически как ассистент фотографа.

С ироничной улыбкой он говорит, что во время фотосессий с изделиями из стекла он ощущает моделью себя самого. Вероятно, дело в том, что он хочет в полной мере раскрыть очарование своих изделий.

Когда Хоригути рассматривал получившиеся фотографии, в его голосе был слышен восторг.

«Эти бокалы – я сам никогда не видел, что эдо кирико так играет!».