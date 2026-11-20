Знак китайского зодиака на 2027 год, согласно традиционному календарю животных – хиното-хицудзи, «младшего брата огня» и Овцы. Китайский календарный цикл в современной Японии используется в основном в виде двенадцати знаков, связанных с животными, которые часто используются для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. В связи с приближением года Овцы мы вкратце расскажем об этом знаке.

Время и направление Овцы

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и часть круга, относящаяся к Овце (未, хицудзи), будет восьмой по счёту. Час Овцы (未の刻, хицудзи-но коку) приходится на время примерно от 13 до 15 часов (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 14 часов).

Направление Овцы – юго-юго-запад.

Животное, которого в Японии практически не видели до XIX века

Овец впервые завезли в Японию в 599 году нашей эры. В «Анналах Японии» (Нихон сёки) есть запись о том, что корейское королевство Пэкче преподнесло Японии в качестве дани одного верблюда, одного осла, двух овец и одного белого фазана.

Хотя и потом овец иногда импортировали или привозили в качестве подарков с континента, они так и не прижились в японском хозяйстве, поскольку их нельзя было использовать для земледелия или перевозки грузов, как крупный рогатый скот или лошадей, и не существовало технологий для обработки их шерсти.

Хотя о существовании овец многие знали, овца даже является одним из двенадцати животных китайского зодиака, но вживую очень немногие их видели. На иллюстрированном свитке периода Муромати (1336-1573), где показаны животные китайского зодиака, овца изображена как животное с длинной бородой, неотличимое от козы, в изысканном кимоно. Иллюстрации в статье об овцах в энциклопедии «Японско-китайский иллюстрированный сборник трёх миров» (Вакан сансай дзуэ), составленной в период Эдо, также явно срисованы с козы.

Слева направо: «Живописный свиток птиц и зверей: двенадцать поэтических состязаний» (Тёдзю эмаки дзюни руй утаавасэ), хранящийся в Национальном институте японской литературы (источник: База данных Национальной библиотеки); «Двенадцать свитков» (Дзюни руй макимоно), Национальная парламентская библиотека; «Японско-китайский иллюстрированный сборник трёх миров» (Вакан сансай дзуэ), хранящийся в Национальной парламентской библиотеке; «Иллюстрированная энциклопедия для образования молодёжи» (Киммо дзуи), хранящаяся в Национальной парламентской библиотеке

После Реставрации Мэйдзи Япония начала импортировать овец в больших масштабах. Овцеводство поощрялось в связи с потребностью в военных припасах и снаряжении во время японско-китайской войны, русско-японской войны и начала Первой мировой войны. После Второй мировой войны овцеводство снова получило импульс к развитию из-за нехватки продовольствия и одежды, но по мере послевоенного восстановления Японии и наступления периода экономического роста стало дешевле импортировать более качественную шерсть, что привело к резкому сокращению внутреннего производства шерсти и неуклонному уменьшению поголовья овец.

Таким образом, с древних времён и до наших дней овцы никогда не занимали в Японии ведущего положения среди одомашненных животных. В отличие от лошадей и крупного рогатого скота, в Японии практически нет топонимов, фамилий или идиом, содержащих слово «овца», что косвенно говорит о том, что в Японии их почти не знали.

Ёкан, «суп с бараниной» – сладкое бобовое желе

Это типичное японское лакомство, приготовленное путем замешивания пасты из красной фасоли, которую формуют с агаром. Почему оно так называется? Говорят, что рецепт привезли в Японию дзэнские монахи, учившиеся в Китае в периоды Камакура (1192-1333) и Муромати (1336-1573). В буддизме употребление мяса запрещено, и считается, что «баранина» здесь обозначает красную фасоль.

Дзингисукан («чингисхан», жареная баранина)

После Первой мировой войны овцеводство на Хоккайдо процветало, поддерживаемое государственной политикой, однако его продукция не могла конкурировать по цене с импортной шерстью и синтетическими волокнами, что привело к переходу от производства шерсти к развитию индустрии мяса. Блюдо дзингисукан прижилось, способствуя расширению потребления баранины, и настолько прочно вошел в местную кухню Хоккайдо, что его без преувеличения можно назвать важным местным деликатесом. С весны до лета повсюду проводятся вечеринки дзингисукан (сокр. дзимпа), где люди наслаждаются жареным мясом на открытом воздухе и укрепляют дружеские отношения.

Гора Ётэй (Ётэйдзан)

Этот хорошо сбалансированный конический стратовулкан, известный как «Эдзо Фудзи», то есть «Фудзи Хоккайдо», высотой 1898 метров, является символической достопримечательностью района Нисэко. По оценкам, в Японии насчитывается от 300 до 400 гор, которые называют «местными Фудзи», но эта считается наиболее похожей на гору Фудзи по внешнему виду.

Первоначально на языке айну она называлась Масинсири, Женская гора. Японцы назвали её Сирибэсияма, но из-за сложности чтения название упростили, и она стала называться Ётэйдзан.

С тех пор как подполковник Теодор фон Лерх, который познакомил Японию с горнолыжным спортом, покорил вершину этой горы в 1912 году, она привлекает любителей внетрассового катания на лыжах зимой и альпинистов со всего мира летом.