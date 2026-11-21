После включения в 2013 году японской кухни в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО она стала невероятно популярной во всем мире, и из всех блюд японцы чаще всего рекомендуют людям за границей попробовать суси – желательно того же качества, что и в Японии.

Компания «Судзумо кико» (район Накано, Токио), производящая и продающая роботов для обработки готового риса, в середине сентября провела опрос о японской кухне и суси, получив ответы от 600 человек в возрасте 20 лет и старше по всей стране.

На вопрос о том, какие блюда им приходят в голову первыми при упоминании японской кухни, на первом месте с подавляющим преимуществом оказались суси (80,0%), затем тэмпура (57,2%) и суп мисо (44,3%). Суси также были самым популярным выбором среди всех возрастных групп, и почти 90% людей в возрасте 60 лет и старше выбрали именно их (88,3%).

На вопрос о том, какие блюда японской кухни они бы порекомендовали иностранцам, на первых местах снова оказались суси (68,2%) и тэмпура (42,0%). В пятёрку лидеров вошли также сябу-сябу/сукияки (26,0%), рамэн (24,0%) и о-нигири (23,7%). Суп мисо, занявший третье место в ответах на предыдущий вопрос, оказался на восьмом месте с результатом всего 21,3%.

Был также задан вопрос о том, что они хотели бы, чтобы люди испытали или узнали о японской кухне. Чаще всего, в 48,8% случаев, люди выбирали ответ «попробовать блюда с таким же вкусом и качеством, как в Японии». Частота таких ответов увеличивается с возрастом: от 30,0% для людей в возрасте 20-29 лет до 65,0% для людей в возрасте 60 лет и старше.

На вопрос о том, как расширять продажи суси за рубежом, если сложно одновременно достичь того же качества и вкуса, что и в Японии, по доступной цене, примерно 70% респондентов отдают приоритет либо качеству и вкусу, даже если это означает более высокую цену (35,3%), либо качеству и вкусу в некоторой степени (34,5%), и только 15,8% считают, что приоритетом должна быть «доступность».