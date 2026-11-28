В 2025 финансовом году расходы по системе страхования долгосрочного ухода составили 12,2208 триллиона йен, установив новый рекорд. Это на 282,7 миллиарда йен больше, чем в предыдущем году, рост составил 2,4%.

Согласно опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения данным «Статистики фактического состояния выплат по долгосрочному уходу и т. д.» за 2025 финансовый год, расходы на долгосрочный уход, включая страховые выплаты по долгосрочному уходу и личные расходы, увеличились на 262,8 млрд йен по сравнению с предыдущим годом и составили 11 880,6 млрд йен для услуг долгосрочного ухода, используемых лицами, получившими соответствующее свидетельство, и на 19,9 млрд йен до 340,2 млрд йен для услуг профилактического ухода, используемых в основном лицами с более лёгкими заболеваниями, получившими свидетельство о поддержке. Общая сумма по обоим видам услуг увеличилась примерно на 282,7 млрд йен и составила 12 220,8 млрд йен.

Средняя стоимость на одного пользователя (на основе оценок, проведенных в апреле 2025 года) составила 208 400 йен для услуг долгосрочного ухода и 28 600 йен для услуг профилактического ухода.

Исследование проводится с 2001 финансового года – годом ранее была введена система страхования долгосрочного ухода. Общая сумма почти утроилась с 2001 финансового года, когда она составляла 4378,3 миллиарда йен. Если рассматривать среднюю стоимость услуг долгосрочного ухода по префектурам, то самая высокая цена была в Тоттори – 233 600 йен. За ней следуют Фукуи (222 400 йен) и Ниигата (221 900 йен).

Число получателей пособий по долгосрочному уходу увеличилось на 40 000 и составило 5,77 миллиона человек

В 2025 финансовом году годовое число получателей (пользователей) услуг долгосрочного ухода увеличилось на 48 400 человек (0,8%) по сравнению с предыдущим годом и составило 5 779 500 человек, а услуги профилактического ухода получали на 57 300 человек больше (4,4%), их число составило 1 361 200 человек.

В апреле 2026 года 7,61 миллиона человек были признаны нуждающимися в долгосрочном уходе или поддержке. Из них 5,85 миллиона получали пособия, при этом 1,82 миллиона были мужчинами и 4,03 миллиона – женщинами, то есть среди получателей пособий женщин гораздо больше, чем мужчин.