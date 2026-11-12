Les dépenses consacrées à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et aux soins préventifs au Japon ont augmenté de 2,3 % au cours de l’exercice budgétaire 2025, atteignant un montant record de 12 200 milliards de yens (68,6 milliards d’euros).

Des dépenses en constante augmentation

Selon les statistiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales pour l’exercice budgétaire 2025 (avril 2025-mars 2026), les dépenses liées à la prise en charge des personnes reconnues comme dépendantes, comprenant les prestations couvertes par l’assurance et les frais restant à la charge des bénéficiaires, ont progressé de 262,7 milliards de yens (1,47 milliard d’euros) sur un an, pour atteindre 11 900 milliards de yens (68,8 milliards d’euros).

Les dépenses consacrées aux soins préventifs destinés aux personnes présentant une perte d’autonomie moins importante ont, quant à elles, augmenté de 19,9 milliards de yens, pour s’établir à 340,1 milliards. Au total, les dépenses ont ainsi progressé de 282,6 milliards de yens en un an, atteignant un niveau record de 12 200 milliards de yens (68,6 milliards d’euros).

En avril 2026, le coût mensuel moyen par bénéficiaire s'élevait à 208 400 yens (1 170 euros) pour les soins de longue durée et à 28 600 yens pour les soins préventifs (160 euros).

Le ministère réalise cette enquête depuis l’exercice budgétaire 2001, à la suite de la mise en place du système public d’assurance dépendance. En 2025, les dépenses totales étaient près de trois fois supérieures aux 4 400 milliards de yens enregistrés lors de la première enquête.

À l’échelle des préfectures, Tottori affichait le coût moyen par bénéficiaire le plus élevé (233 600 yens), devant Fukui (222 400 yens) et Niigata (221 900 yens).

Le nombre de bénéficiaires continue lui aussi d’augmenter

Au cours de l’exercice budgétaire 2025, le nombre de personnes bénéficiant de services de prise en charge de la dépendance a progressé de 48 400 sur un an (+0,8 %), pour atteindre 5 779 500 bénéficiaires. Celui des personnes ayant recours aux soins préventifs a augmenté de 57 300 (+4,4 %), s’établissant à 1 361 200.

En avril 2026, le Japon comptait 7,6 millions de personnes officiellement reconnues comme ayant besoin de soins ou d’une assistance dans leur vie quotidienne. Parmi elles, 5,9 millions bénéficiaient effectivement de services de prise en charge.

Les femmes représentaient une large majorité des bénéficiaires, avec 4 millions de personnes, contre 1,8 million d’hommes.