[Видео] Водопад Убагатаки: один из 100 знаменитых водопадов Японии, который можно увидеть только пять месяцев в году

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Водопад Убагатаки находится в укромном уголке среди гор, сюда можно приехать только в период с июня до середины ноября по «Белой дороге» Хакусан Сиракаваго ховайто родо. Говорят, что такое название, «Водопад старухи», он получил из-за того, что множество потоков, составляющих водопад, напоминают седые волосы старухи. Он был включён в список «100 лучших водопадов Японии» в 1990 году.

Напротив этого водопада находится природный горячий источник Оядани-но ю, откуда можно любоваться прекрасными видами, принимая ванну с водой термального источника.

Гора Хакусан, являющаяся одним из символов префектуры Исикава, с древних времён почитается как священная гора, и тающий снег превращается в текущий с вершины поток, увлажняющий землю.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы

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