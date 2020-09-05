[Видео] Ното Сика корогаки: вкуснейшая сушёная хурма с полуострова Ното

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Каждый год в начале ноября жители фермерского посёлка Сика на полуострове Ното в префектуре Исикава начинают готовить сушеную хурму. Ярко-оранжевые фрукты, висящие подобно занавескам на окнах домов, напоминают о приближении зимы. По-японски они называются корогаки; гаки происходит от каки (хурма), а коро – это сокращение от корокоро, звукоподражательного слова, обозначающего катящийся предмет, оно указывает на способ, которым фрукты мнут, чтобы их размягчить. Здесь готовят хурму традиционным способом, применяя окуривание серой. Для приготовления корогаки используется самая терпкая разновидность хурмы. Сочетание солнечного света и морского бриза устраняет терпкость и подчёркивает сладость фруктов, в результате получается яркое лакомство леденцового цвета.

Сельскохозяйственный кооператив Сика закрепил за продуктом название марки «Ното Сика корогаки», и в 2016 году он удостоился национального сертификата качества местных продуктов (GI). Посёлок Сика известен живописными скалами побережья Ното-Конго, но и корогаки также стали одной из местных достопримечательностей.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы