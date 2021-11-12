[Видео] Знаменитый водопад Нати в Вакаяме

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Вытекающая из первобытного леса река Нати превращается в поток, отвесно падающий с вертикальной скалы, и брызги мощного водопада создают мистическую атмосферу. Согласно древним историческим текстам, водопад Нати – место поклонения божеству Ооанамути-но микото.

Мифический первый император Японии Дзимму, когда собирался покорить страну Ямато, согласно преданию, неожиданно увидел водопад Нати, и возникло поверье, что тот, кого омочат брызги водопада, будет иметь хорошее здоровье и долгую жизнь. Перед водопадом стоят белые ворота тории, а над ним – «ограждающая верёвка» симэнава, сделанная из рисовой соломы и украшенная бумажными лентами – это означает, что здесь священное место, но нет святилища. На самом деле здание, связанное с водопадом, расположено на территории святилища Нати Кумано-тайся, примерно в 750 метрах к югу, и считается местом зарождения святилищ Кумано.

Водопад Нати – популярная достопримечательность среди посетителей префектуры Вакаяма, он считается «местом силы», обладающим мистическими свойствами. Водопад и святилище Кумано-тайся входят в список мест паломничества и паломнических маршрутов горного хребта Кии (преф. Нара, Вакаяма и Миэ), внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году, благодаря чему он привлекает и иностранных посетителей.

Водопад Нати шириной в 13 метров – один из трёх наиболее знаменитых водопадов Японии, он делится на три потока, отвесно падающие с высоты 133 метра, это рекордная для водопадов Японии высота непрерывного падения. Мощность потока составляет 1 тонну в секунду, он выглядит достаточно мощным, чтобы разрушить скалистую поверхность утеса. Многие посетители за небольшую плату могут совершить поклонение на площадке, прилегающей к водопаду.

Статья создана при сотрудничестве с ZTV

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