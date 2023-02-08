100 знаменитых замков Японии ®: замок Оби, префектура Миядзаки

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Замок Оби, расположенный вблизи границы земли Сацума (нынешняя префектура Кагосима), в течение многих лет был предметом спора между родами Симадзу и Ито, двумя выдающимися домами военачальников, существовавшими с периода Камакура (1192-1333). Впоследствии Тоётоми Хидэёси назначил род Ито управлять замком, вокруг которого развивался призамковый город, и его городской пейзаж сохранился до наших дней.

Замок Оби, префектура Миядзаки

Годы постройки: XIV век, 1686 год

XIV век, 1686 год Первые владельцы замка: неизвестен (род Цутимоти); Ито Сукэдзанэ

неизвестен (род Цутимоти); Ито Сукэдзанэ Основные достопримечательности: ворота Отэмон (реконструкция), площадка замка Мацуо-но мару, исторический музей, руины главной площадки Хоммару и др.

ворота Отэмон (реконструкция), площадка замка Мацуо-но мару, исторический музей, руины главной площадки Хоммару и др. Плата за вход: 620 йен, общий билет на 7 объектов в замке Оби

620 йен, общий билет на 7 объектов в замке Оби Адрес: Miyazaki-ken Nichinan-shi Obi 10-chome

Miyazaki-ken Nichinan-shi Obi 10-chome Вебсайт: Общество сохранения призамкового города Оби (на японском языке)

Замок, за который долгое время сражались род Симадзу и род Ито

Считается, что замок Оби построил род Цутимоти в XIV веке. Он располагался в южной части земли Хюга (нынешняя префектура Миядзаки) недалеко от границы с землёй Сацума, и с XV века за него долгое время сражались род Симадзу из Сацума и род Ито из Хюга. Впоследствии Ито Сукэтака, потерпевший поражение от рода Симадзу и поступивший на службу к Тоётоми Хидэёси, за выдающиеся заслуги в подчинении Кюсю в 1587 году получил замок Оби от Хидэёси. Замок был повреждён землетрясением в 1660-х годах, и в 1686 году правнук Сукэтаки, Ито Сукэдзанэ, по разрешению сёгуната провёл масштабную реконструкцию, превратив его в современный по стандартам того времени замок с каменными стенами.

Род Ито существовал около 800 лет, начиная с периода Камакура (1192-1333), и в Музее истории замка Оби на территории замка хранятся и экспонируются многие из их доспехов, мечей, прочего оружия, старых документов и одежды. Кроме того, в городе Оби остались самурайские усадьбы и традиционные дома торговцев, благодаря чему он стал первым на Кюсю национальным заповедником важных традиционных зданий.

Фотография к заголовку: Ворота Отэмон замка Оби (PIXTA)