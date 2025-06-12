Дзяномэ – зонты «змеиный глаз»: японская традиция бамбука и бумаги

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Дзяномэ, или «змеиный глаз» – это традиционный японский орнамент, состоящий из кругов, часто расположенных концентрически в виде «мишени». Этот узор характерен для бумажных зонтов.

Защита от дождя и злых сил

Зонты дзяномэ получили свое название от характерного узора – яркого белого круга на контрастном цветном фоне, таком как красный, синий или фиолетовый, который напоминает змеиный глаз (дзяномэ). Эти традиционные зонты изготавливаются из бамбукового каркаса с куполом из бумаги васи, пропитанной растительным маслом для придания водоотталкивающих свойств. В период Эдо (1603–1868), когда такие зонты были широко распространены, бумажное покрытие периодически заменяли, поскольку оно изнашивалось быстрее прочного бамбукового каркаса. По поверьям, эти зонты защищали владельца не только от непогоды – считалось, что змеиные глаза обладают силой отгонять несчастья и злых духов.

Фотография к заголовку: © Pixta