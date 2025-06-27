Ротэмбуро: купание под открытым небом
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Ротэмбуро
Ротэмбуро – а это купальни под открытым небом, которые позволяют купающимся насладиться уникальным опытом погружения в воду среди природных стихий. Многие ротэмбуро используют преимущества потрясающих природных пейзажей, таких как вид на горы или море, или умиротворяющие звуки леса, освобождая купающихся от забот повседневного мира.
Отели и другие заведения обычно проектируют свои купальни под открытым небом таким образом, чтобы защитить приватность купающихся, обеспечивая невозможность наблюдения извне. Однако многие ротэмбуро, особенно в более отдаленных местах, не огорожены и являются смешанными, где купающиеся обоих полов делят одни и те же воды. Некоторые отели предлагают частные ротэмбуро.
Фотография к заголовку: © Pixta