Ротэмбуро: купание под открытым небом

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В японской культуре горячих источников купание под открытым небом в ротэмбуро представляет собой особенно волшебный опыт.

Ротэмбуро

Ротэмбуро – а это купальни под открытым небом, которые позволяют купающимся насладиться уникальным опытом погружения в воду среди природных стихий. Многие ротэмбуро используют преимущества потрясающих природных пейзажей, таких как вид на горы или море, или умиротворяющие звуки леса, освобождая купающихся от забот повседневного мира.

Отели и другие заведения обычно проектируют свои купальни под открытым небом таким образом, чтобы защитить приватность купающихся, обеспечивая невозможность наблюдения извне. Однако многие ротэмбуро, особенно в более отдаленных местах, не огорожены и являются смешанными, где купающиеся обоих полов делят одни и те же воды. Некоторые отели предлагают частные ротэмбуро.

Фотография к заголовку: © Pixta