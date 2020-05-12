«Источник бессмертия» в префектуре Аомори – незабываемые морские закаты из купальни под открытым небом

Путеводительпо Японии

Купальня под открытым небом с видом на бескрайние просторы Японского моря – изюминка термальных источников Фурофуси. Сюда мечтают попасть даже самые искушённые знатоки «скрытых» онсэнов.

Путешествие на курорт на линии Гоно

Горячие источники (онсэн) Фурофуси расположены в окрестностях мыса Коганэ посёлка Фукаура в западной части префектуры Аомори. Издавна эта местность славилась не только изумительными морскими пейзажами, но и минеральными источниками. Раньше местные жители делали в скалах углубления и использовали их в качестве ванн. Сейчас на берегу построена гостиница «Коганэсаки Фурофуси», предлагающая всем желающим насладиться панорамой Японского моря из ротэмбуро – купальни на открытом воздухе. Услугами онсэна могут воспользоваться не только постояльцы, но и те, кто приезжает на один день, без ночёвки. Слово фуро: (不老) в названии гостиницы обозначает «нестареющий», фуси (ふ死) – «бессмертный». По рекомендации каллиграфа отрицательная частица «фу» записана иероглифом только в первом слове, потому что его двухкратное использование может принести неудачу.



Гостиница на побережье Японского моря. Фото предоставлено «Коганэсаки Фурофуси Онсэн»

Чтобы добраться до «Фурофуси Онсэн», рекомендуем воспользоваться популярной среди туристов железнодорожной линией «Гоно». Она проходит по территории горного района Сираками Санти, зарегистрированного в качестве Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из окна поезда открываются великолепные пейзажи. Лучше всего сесть на поезд «Буна хэнсэй» («Поезд из бука») специального экспресса «Ридзото Сираками». Огромные окна и интерьер, богато отделанный растущей в префектуре Акита криптомерией, кипарисами из Аомори и другими местными видами древесины, производит незабываемое впечатление. В поезде звучит живая музыка цугару-дзямисэн и выступают актёры разговорного жанра на местном диалекте цугару-бэн. Если вы планируете пешую прогулку по озёрам Сираками-дзюнико и другим местным достопримечательностям, воспользуйтесь двухдневным абонементом «Гоно фури пасу» (3880 йен, при посадке в поезд с зарезервированными местами взимается дополнительная плата в 530 йен).



Поезд «Ридзото Сираками» на перегоне Фукаура-Хирото следует вдоль живописного побережья (фотография предоставлена JR Акита)

Вид на бескрайние просторы из общей ванны для мужчин и женщин

Красновато-коричневая хлоридно-натриевая вода онсэна Фурофуси насыщена железом. Она глубоко прогревает тело, предупреждая переохлаждение после ванны. Считается, что благодаря антибактериальному эффекту вода полезна для людей с кожными заболеваниями, а метасиликат натрия и ионы гидркарбоната придают коже красоту. Богатый минеральный состав полностью оправдывает использование слов «нестареющий и бессмертный» в названии гостиницы, поможет избавиться от повседневного стресса и накопившейся в путешествии усталости.



В купальне «Фурофуси-но ю» в новом корпусе имеется сауна, а также ванны с видом на бескрайнее Японское море (фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси онсэн»)

Самая знаменитая купальня «Умибэ-но ротэмбуро» расположена в непосредственной близости от моря. В большой ванне конъёку мужчины и женщины купаются вместе. Неподалёку имеется небольшая женская ванна. Стиль конъёку – это символ открытости и единения с морем. При посещении онсэна обматывать тело полотенцем или надевать купальник запрещается, однако в магазине имеется специальная одежда юамиги – сарафан из плотной полотенечной ткани, который можно приобрести или взять напрокат.

Большая ванна расположена настолько близко к воде, что бескрайний горизонт дарит иллюзию погружения в море, а шум разбивающихся о скалы белых волн подкрепляет это ощущение. Температура воды комфортная для длительного купания, поэтому вы сможете вволю насладиться уникальными морскими пейзажами.



Ванна для совместного купания конъёку. Зимой её иногда закрывают из-за высоких волн по соображениям безопасности (фотография предоставлена Туристической Ассоциацией префектуры Аомори)



В комнате отдыха есть массажные стулья, холодная вода и горячий чай (фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»)

Видом на морской закат из ванны могут насладиться только постояльцы

Ещё одна достопримечательность посёлка Фукаура – морские закаты, внесённые в перечень «100 лучших закатов Японии». Насладиться величественным зрелищем неспешно погружающегося в море солнца прямо из ванны могут только постояльцы гостиницы. Приезжие гости пользуются купальнями до 16:00.

Министерство окружающей среды официально зарегистрировало посёлок Фукаура как место с самым красивым в Японии звёздным небом. Для постояльцев «Коганэсаки Фурофуси-онсэн» купальни открыты до полуночи, поэтому вы сможете полюбоваться звёздным небом прямо из ванны.



Купальня конъёку в лучах закатного солнца (фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»)

Панорама на море и местные деликатесы

Здание гостиницы расположено на возвышении рядом с морем, поэтому вид на Японское море, морские закаты и звёздное небо доступен из каждого номера.

Что может быть лучше ужина из свежих морепродуктов после отдыха в ванне под открытым небом? В местную акваторию впадают реки с чистейшей водой, берущие своё начало в горах Сираками. Рыбалка здесь отменная. На необитаемом острове в 30 километрах от гостиницы добывают морское ушко и других моллюсков, тунца, морского карася и сезонную рыбу. Предлагаемые гостиницей аутентичные блюда из морепродуктов исцеляют душу и тело.



В комнате с видом на море слышен шум прибоя. Простой интерьер в японском стиле поможет забыть об усталости и расслабиться (фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»)



Ужин из морепродуктов (сезонное меню, фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»)



Просторный холл с высоким потолком. По субботам здесь проходят концерты на цугару-дзямисэн (фотография предоставлена «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»)

Гостиница «Коганэсаки Фурофуси-онсэн»

Адрес: Aomori-ken Nishitsugaru-gun Fukaura-machi Henashishimokiyotaki 15-1

Aomori-ken Nishitsugaru-gun Fukaura-machi Henashishimokiyotaki 15-1 Как добраться: 5 минут на такси от станции «Вэспа Цубакияма» линии Гоно JR (автобус до гостиницы для пассажиров экспресса «Ридзото Сираками» предоставляется без предварительных заявок. При прибытии местной электричкой закажите проезд по телефону)

5 минут на такси от станции «Вэспа Цубакияма» линии Гоно JR (автобус до гостиницы для пассажиров экспресса «Ридзото Сираками» предоставляется без предварительных заявок. При прибытии местной электричкой закажите проезд по телефону) Телефон: (+81) 173-74-3500

(+81) 173-74-3500 Стоимость проживания: 2 дня/1 ночь с двухразовым питанием – от 12 570 йен

2 дня/1 ночь с двухразовым питанием – от 12 570 йен Расписание купален для постояльцев: Ванна под открытым небом на побережье «Умибэ-но ротэмбуро»: от рассвета до заката, купальня «Коганэ-но ю» в главном корпусе: 08:00-21:00, купальня «Фурофуси но ю» в новом корпусе: 04:00-09:00, 10:30-24:00

Ванна под открытым небом на побережье «Умибэ-но ротэмбуро»: от рассвета до заката, купальня «Коганэ-но ю» в главном корпусе: 08:00-21:00, купальня «Фурофуси но ю» в новом корпусе: 04:00-09:00, 10:30-24:00 Для приходящих гостей:

Стоимость входного билета: взрослые 600 йен, дети 300 йен

Ванна под открытым небом на побережье «Умибэ-но ротэмбуро»: 08:00-16:00

Купальня «Коганэ-но ю» в главном корпусе: 08:00-20:00

Купальня «Фурофуси-но ю» в новом корпусе: 10:30-14:00

Стоимость входного билета: взрослые 600 йен, дети 300 йен Ванна под открытым небом на побережье «Умибэ-но ротэмбуро»: 08:00-16:00 Купальня «Коганэ-но ю» в главном корпусе: 08:00-20:00 Купальня «Фурофуси-но ю» в новом корпусе: 10:30-14:00 Иностранные языки: Интернет-сайт и таблички в зданиях на английском языке; обслуживающий персонал владеет английским и китайским языками

Достопримечательности поблизости

Пруд Аоикэ в Сираками-дзюнико

В горной местности на стыке префектур Аомори и Акита расположен крупнейший в мире буковый лес и местность Сираками Санти – первый в Японии объект природного наследия ЮНЕСКО. В национальном парке Цугару, раскинувшемся у подножия западной части гор, находится популярная достопримечательность – группа озёр Дзюнико (двенадцать озёр). Наиболее известен пруд Аоикэ, по цвету напоминающий синюю тушь. Вода настолько прозрачная, что можно разглядеть упавшие деревья, лежащие на глубине 9 метров. Для желающих познакомиться с природным наследием ЮНЕСКО в буковом лесу проложен удобный пешеходный маршрут.



Вид на пруд Аоикэ с обзорной площадки (фотография предоставлена отделом по туризму администрации посёлка Фукаура)

Природное наследие

Пруд Аоикэ и пешеходный маршрут «Дзюнико сансаку косу»

Адрес: Aomori-ken Nishitsugaru-gun Fukaura-machi National forrest Matsukami

Aomori-ken Nishitsugaru-gun Fukaura-machi National forrest Matsukami Как добраться: выйти на железнодорожной станции Дзюнико линии JR, сесть на автобус «Конан», следующий по маршруту «Окудзюнико тюсядзё-юки», проезд до конечной станции (15 минут). Пешеходный маршрут начинается от здания «Мори-но буссанкан Кёроро», расположенном рядом с конечной станцией. Время в пути до пруда Аоикэ – 10 минут.

выйти на железнодорожной станции Дзюнико линии JR, сесть на автобус «Конан», следующий по маршруту «Окудзюнико тюсядзё-юки», проезд до конечной станции (15 минут). Пешеходный маршрут начинается от здания «Мори-но буссанкан Кёроро», расположенном рядом с конечной станцией. Время в пути до пруда Аоикэ – 10 минут. Сезон: первая декада апреля – третья декада ноября

первая декада апреля – третья декада ноября Время: прогулка по круговому маршруту (1,8 км) – около 1 часа

прогулка по круговому маршруту (1,8 км) – около 1 часа Иностранные языки: имеются таблички на английском языке

имеются таблички на английском языке Телефон: (+81) 173-74-4412 (отдел по туризму администрации посёлка Фукаура)

Автор репортажа и текста статьи: JB Press

Фотография к заголовку: Ротэмбуро с видом на морской закат в гостинице «Фурофуси Онсэн» (предоставлена Туристической Ассоциацией префектуры Аомори)

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