Жизнь Японии в фотографиях

Удон: толстая и упругая японская лапша

Еда и напитки

Удон – это толстая лапша из пшеничной муки. Она особенно популярна на западе Японии.
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Множество способов приготовления

Удон – один из самых популярных видов лапши в Японии. Толстая и упругая, в самом простом виде она подается в бульоне на основе даси как какеудон. Другие базовые разновидности – это кицунэ-удон, который подается с жареным во фритюре тофу (абураагэ), и цукими-удон с сырым или вареным яйцом-пашот – цукими означает «любование луной», где яйцо символизирует луну. К более сытным блюдам относятся карри-удон с умеренно острым супом карри и якиудон – жареное блюдо, обычно сочетающее эту сытную лапшу с мясом, овощами и пикантным соусом.

Сануки-удон из префектуры Кагава на острове Сикоку – самая знаменитая из многих региональных разновидностей, отличающаяся квадратной формой лапши. В целом удон более популярен в западной части Японии, чем в восточной.

Кицунэ-удон (© Pixta)
Кицунэ-удон (© Pixta)

Фотография к заголовку: Какэудон (© Pixta)

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