Праздник Тэндзин: знаменитый старинный праздник в Осаке
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Осакский праздник с древней историей
Праздник Тэндзин, в ходе которого молятся о росте и процветании Осаки и о защите города и его жителей от зла, проводится уже около тысячи лет. Центром праздничных ритуалов является святилище Тэммангу, посвящённое учёному и государственному деятелю Сугавара-но Митидзанэ. Праздник проводится ежегодно 24 и 25 июля.
Одни священные паланкины устанавливают на лодках, а другие проносят по центральным улицам Осаки. Флотилия из примерно 100 лодок с переносными святилищами, олицетворяющими различных божеств, курсирует по осакской реке Окава. На лодках проводятся особые церемонии, а также с них запускают фейерверки в честь божеств.
Праздник Тэндзин считается одним из «Трёх главных праздников Японии».
Фотография к заголовку: Священные паланкины на празднике Тэндзин (© Pixta)