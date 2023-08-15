Три главных праздника в Японии: Гион в Киото, Тэндзин в Осаке и Канда в Токио как мероприятия, призванные умилостивить гневных духов

Три главных праздника Японии

Путеводительпо Японии

Праздники Гион, Тэндзи и Канда считаются важнейшими праздниками в Японии, но не все знают, что в своё время их начали проводить в связи с катастрофами национального масштаба, которые приписывали проявлениям гнева оскорблённых духов.

Угрозы бедствий привели к появлению грандиозных праздников

Тремя важнейшими праздниками в Японии считаются Гион, Тэндзин и Канда, проводящиеся соответственно в Киото, Осаке и Токио. Масштабы праздников, выражающиеся в количестве великолепных повозок даси или священных паланкинов микоси, в передвижении которых с энтузиазмом участвует множество людей, старинное традиционное исполнительское искусство, исторический контекст этих праздников, проводящихся в крупных городах, привлекают каждый раз от сотен тысяч до более чем миллиона зрителей.

Интересен тот факт, что изначальным смыслом всех трёх праздников было умиротворение мстительных духов (онрё). Мстительные духи – это души людей, погибших по чьей-то вине, они насылают бедствия, чтобы отомстить за нанесённые им при жизни обиды. Праздники Тэндзин и Канда посвящены почитанию в качестве богов душ Сугавара-но Митидзанэ и Тайра-но Масакадо, чтобы умилостивить этих могущественных гневных духов. На празднике Гион поклоняются свирепому Годзу тэнно – «Небесному царю с бычьей головой», который приносит ужасные моровые поветрия, но своим могуществом способен и защитить от них.

Почитание мстительных духов и свирепых богов – особый тип религиозных верований характерных для Японии. Они породили три грандиозных японских праздника, поражающих своим великолепием, однако за этими празднествами скрыта тёмная история многократных столкновений со стихийными бедствиями.

Праздник Гион в Киото

Праздник проводится в районах Хигасияма, Накагё и Симогё города Киото с 1 по 31 июля.



Цудзи-маваси – поворот повозки на перекрёстке. Под колёса подкладывают бамбук и поливают его водой, чтобы колёса скользили, позволяя изменить направление движения повозки

Одним из самых зрелищных мероприятий праздника Гион, длящегося целый месяц, является ямабоко дзюнко – шествие повозок яма и хоко по круговому маршруту через город. Тридцать четыре изящно украшенных повозки ведут по улицам Киото в разгар лета, сопровождая шествие традиционной музыкой, характерной именно для этого праздника.

Особенно ярким событием является Саки-но мацури («Первый праздник») 17 июля, когда 23 повозки из разных кварталов города выстраиваются в колонну возле перекрестка Сидзё Карасума в 9 часов утра. Маленький ребенок, стоящий на вершине ведущей повозки нагинатабоко, перерезает «ограждающую верёвку» симэнава мечом, и начинается шествие, сопровождаемое возгласами и аплодисментами. Особо зрелищными моментами являются цудзи-маваси, «повороты на перекрёстке», когда повозки весом 10 тонн и общей высотой 20 метров меняют направление движения на перекрёстке. На мероприятии Ато-мацури («Второй праздник») 24 июля проходит шествие 11 повозок, в том числе украшенные большими золотыми подношениями богами дайкимпэй, красивыми тканями и вышивкой повозки о-фуна-хоко.

Повозки ведут не только по главным улицам, но и по узким закоулкам с традиционными домами Киото кёматия. В старых домах на витринах и в комнатах с татами выставлены произведения искусства, ширмы и мебель, которыми владеют живущие там семьи, благодаря чему весь этот район города выглядит как художественный музей.



Ученицы гейш майко тоже смотрят парад

Это традиционное мероприятие, без которого невозможно представить лето в Японии, возникло более 1100 лет назад, чтобы умилостивить мстительных духов. В годы Дзёган (859-877), когда начали проводить этот праздник, произошли эпидемии, сильное землетрясение и извержения вулканов в разных местах, в том числе на горе Фудзи. Жители Киото, считавшие череду стихийных бедствий делом рук мстительных духов, в Синсэнъэн, «Саду божественного источника» в императорском дворце, установили копья – по числу 66 земель, на которые тогда делили Японию, и провели синтоистский ритуал гион горёэ для усмирения эпидемий и прекращения стихийных бедствий.



«Копья-мечи» кэмбоко в саду Синсэнъэн. Копьё здесь выступает как ритуальный инструмент, прототип для появившихся позднее повозок ямахоко

В ходе церемонии гион горёэ священный паланкин микоси божества Годзу тэнно выносили из святилища Ясака (тогда оно называлось Гион) и совершали круговое шествие. Годзу тэнно – изначально индийский бог, распространяющий эпидемии, а позже его образ слился с образом Сусаноо-но микото, древним японским неистовым богом, благодаря чему связанные с ним верования широко укоренились в стране. По мере того, как поклонение этому божеству, защищающему от эпидемий, распространялось по разным регионам страны, летние праздники Гион стали проводить в разных местах.

Праздник Тэндзин в Осаке

Проводится в районе Кита города Осака 24-25 июля.



Центральное событие праздника – Моёоси тайко

В Японии насчитывается более 12 000 святилищ Тэммангу, Тэндзинся и Сугавара-дзиндзя, где в качестве божества почитается Сугавара-но Митидзанэ (845-903), поэт и государственный деятель периода Хэйан (794-1192). Святилище Осака Тэммангу имеет долгую историю, и уже более 1000 лет там в 24 день седьмой луны (сейчас – 24 июля), в годовщину смерти Митидзанэ, и на следующий день проводится праздник Тэндзин.

Праздник включает три главных церемонии. Утром 24 июля во время ритуала Хоконагаси синдзи, «Пускание копья по воде», «божественный ребёнок» на лодке выплывает на середину реки Додзима и пускает «божественное копьё» в воду. Место, где его выносит на берег, становится местом проведения ритуала и там встречают божество.

25 июля в ходе ритуала Рикутогё дух Митидзанэ усаживают в украшенный изображением феникса священный паланкин микоси Хорэн и проносят его по районам, где живут прихожане святилища. В тот же день проводится церемония Фунатогё, крупнейшее событие праздника Тэндзин, в котором участвуют около 100 лодок, без учёта лодок, перевозящих божеств. В кульминационный момент запускают 5000 фейерверков, которые раскрашивают ночное небо Осаки.



Огни на лодках и фейерверки в честь божества завершают праздник

Важной особенностью праздника Тэндзин также является и исполнительское искусство. В ходе представления Моёоси тайко прихожане святилища (удзико) в красных головных уборах, выступающие как молящиеся (гандзи), исступлённо бьют в барабаны на сильно раскачивающейся повозке яма. Обязательно стоит посмотреть и «Танец дракона» Рю-одори – благопожелательный танец, в котором изображён дракон, который поднимается в небо, извиваясь под ритмичную музыку дандзири-тёси.



Экзотическая атмосфера «Танца дракона»

Оживлённый праздник Тэндзин также призван усмирить мстительный дух Митидзанэ. Выходец из влиятельной аристократической учёной семьи, Митидзанэ с молодости служил на высоких государственных постах, дослужившись до должности Правого министра, одной из трёх высших должностей в политическом мире страны. Однако ему завидовали другие аристократы, и из-за навета Левого министра Фудзивара-но Токихиры он был понижен в должности до управляющего Дадзайфу – администрации Кюсю и других западных островов. Разочарованный в жизни Митидзанэ умер два года спустя, в 901 году.



Святилище Дадзайфу Тэммангу, построенный на месте захоронения Митидзанэ (город Дадзайфу, префектура Фукуока)

Позже Фудзивара-но Токихира умер от болезни в возрасте 39 лет. В императорский дворец ударила молния и убила семь человек, умер император Дайго. Кроме того, случились и другие бедствия – длительная засуха и эпидемия, и распространилось мнение, что это месть разгневанного духа Митидзанэ, умершего в изгнании без вины.

Чтобы умилостивить мстительный дух, по распоряжению императорского двора в Киото было построено святилище Китано Тэммангу, где почитали Митидзанэ. Одновременно с этим перестроили святилище, которое Митидзанэ посетил по пути в Дадзайфу, и оно стало называться Осака Тэммангу. Со временем Тэндзин (Митидзанэ как божества), которого боялись как мстительного духа, стал известен как бог карьерного роста, учёности, исполнительского искусства и предотвращения бедствий. В наше время в период экзаменов учащиеся молятся Тэндзину об успехе в разных святилищах по всей стране.

Праздник Канда в Токио

Проводится в районе Тиёда г. Токио в субботу и воскресенье в середине мая в нечётные годы



«Повозки феникса», предназначенные для божеств, в том числе Тайра-но Масакадо. Лучший вид на шествие открывается у выхода с территории святилища на дорогу общего пользования

Грандиозный праздник Канда мёдзин проводится раз в два года попеременно с праздником Санно святилища Хиэ (район Тиёда). В период Эдо оба праздника назывались тэнка мацури, «праздники Поднебесной», поскольку процессия проходила через замок Эдо и за ней наблюдал сам сёгун.

В первый день праздника Канда проводится ритуал Синкосай, во время которого проводят шествие священных повозок для трёх почитаемых в святилище божеств. Это большая процессия с участием больших повозок яма, в том числе с изображениями сома и монстра Сютэн-додзи. Прихожане святилища живут на обширной территории, и общая длина кругового маршрута шествия достигает 20 километров. Поскольку шествие продолжается весь день, рекомендуется передвигаться, сверяясь с картой-путеводителем, если вы хотите на него посмотреть.

Во второй день, в воскресенье, около 200 больших и малых переносных святилищ из окрестных 108 городских кварталов с утра до вечера вносят в святилище Канда, и вы можете окунуться в шумную атмосферу праздника Канда мёдзин, каким он был в период Эдо (1603-1868). Онна-микоси, священный паланкин божества квартала Канда Суда, пользуется особой популярностью благодаря обаянию и силе несущих его женщин. В конце в святилище вносят самый большой священный паланкин Эдо дзиндзя Сэнган микоси, что знаменует окончание праздника.



Священный паланкин микоси общины кварталов Суда и Тюбу, который считается прототипом «женских микоси» (онна-микоси) в Японии

В качестве одного из трёх божеств в святилище под именем Санномия почитается Тайра-но Масакадо (903-940), выходец из местной аристократии региона Канто в период Хэйан (794-1192). Масакадо называл себя «новым императором» (синно) и добивался независимости района Канто. Хотя императорский двор объявил его мятежником, говорят, что он был популярен среди простого народа, страдавшего от высоких налогов, поскольку изгнал мздоимцев-чиновников, присланных из столицы. Однако вскоре после восстания он был ранен стрелой в лоб и погиб в бою.

Голова Масакадо была выставлена ​​в Киото у реки, но, согласно легенде, она улетела в восточные земли Японии, стремясь воссоединиться с телом, от которого была отрублена. Существуют различные версии насчёт места прибытия головы, но самая известная из них называет холм Кубидзука, «могильный холм головы», который сохранился в Отэмати, одном из ведущих деловых районов Токио. Когда в XIV веке в этом районе распространилась эпидемия, возникли опасения, что это проклятие Масакадо, поэтому в святилище Канда мёдзин стали почитать его как божество и провели поминальную службу.

«Проклятие Масакадо» стало современной городской легендой. В начале периода Сёва (1926-1989) 14 человек погибли, когда пытались снести холм Кубидзука и построить там временное здание Министерства финансов. После Второй мировой войны дислоцированные в Токио силы США попытались выровнять участок, но произошла авария со смертельным исходом. Даже сейчас во время праздника Канда процессия Синкосай останавливается возле холма Кубидзука, и священник возносит молитвы.

Все «три главных японских праздника» являются также тремя крупнейшими праздничными мероприятиями, призванными умилостивить мстительных духов. Зная историю почитания гневных духов, вы можете лучше понять суть японских праздников.



Церемония на могиле головы Масакадо (Кубидзука)

Фотографии: Библиотека Хага