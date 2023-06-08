Демоны «они» и дискриминация в японской культуре

Демоны «они» стали привычными в японском фольклоре сверхъестественными существами и появляются во многих популярных произведениях. Однако исторически японское общество ассоциировало их с «чужаками» и объектами предубеждений, в том числе с женщинами и врагами, с которыми воевали.

Профессор литературного факультета Университета Нисёгакуся. Родилась в 1976 году. Специализируется на истории религий Японии. В 2003 году закончила докторантуру Института истории и антропологии Университета Цукуба. Основные публикации включают «История обретения спасения в Японии: как люди встречали смерть» (изд-во «Сюндзюся», 2019), «История одержимости в Японии: 1000 лет духов, призраков и ёкай» (изд-во «Тюко синсё», 2020). Соавтор и соредактор «Исследования истории и культуры призраков» (изд-во «Сибункаку сюппан», 2019).

Обычно демонов они в Японии сейчас изображают в виде свирепых красных или синих существ с двумя рогами и выпученными глазами, вооружёнными металлическими дубинками. Такими мы их видим, например, на иллюстрациях к классической сказке Момотаро.

Однако на протяжении веков значение исходного японского слова изменилось, и если многие исследователи в Японии изучали древние и средневековые материалы, чтобы написать об они с точки зрения литературы или фольклора, то исследовательница Кояма Сатоко впервые проследила образ они и его социальное происхождение с исторической точки зрения.

«Они влияли на сердца и умы японцев с древних времён и до наших дней, – говорит Кояма. – Как люди вступают в контакт с этими существами и рассказывают о своих мыслях о них? Если проследить происхождение они, то можно заглянуть в психику японцев».

Появление они в официальных исторических документах

Более 2000 лет назад в Китае считалось, что после смерти люди становятся духами гуй (записывается иероглифом 鬼, который впоследствии использовался для обозначения они в японском языке) и живут в подземном мире. Гуй упоминаются как элемент мира народных религий, конфуцианства и даосизма, они также претерпели влияние со стороны буддизма после его распространения в Китае. Отличие гуй от шэнь (神, «божества») было неопределённым; некоторые гуй могли стать объектом поклонения, в то время как другие из них можно было контролировать при помощи магии. Считалось также, что гуй распространяют болезни.

Эта концепция в более простом для понимания виде распространилась не позднее VII века и в Японии.

«С самого начала образ они в Японии был многогранным. В период Хэйан (794-1185) словом они иногда называли одержимость мононокэ, причиной которой были духи неизвестных людей, но китайская идея использовать это слово для обозначения всех духов умерших прижилась лишь частично. Если в Китае гуй мог быть добрым или злым, то слово они в Японии стало использоваться только в отношении злых существ. Имело место также сильное влияние эзотерического буддизма, в котором имелась концепция они, напоминающих божеств».

Описания деяний они можно найти в древнейших японских исторических сводах, подготовленных по императорскому приказу. В «Анналах Японии» (Нихон сёки), составление которых завершилось в 720 году, упоминается, как в 544 году люди, называемые мисихасэ из северной части Японии (некоторые учёные предполагают, что речь идёт об айну или тунгусах) высадились на острове Садо. Островитяне боялись к ним приближаться, предполагая, что это демоны они, и пока они пребывали в растерянности, некоторых из них похитили.

В «Продолжении Анналов Японии» (Сёку нихонги, 797), в записи за 699 год, упоминается колдун дзюдзюцуси на горе Ямато Кацураги, который мог управлять напоминающими божеств они, заставляя их носить воду и собирать дрова, а в случае неподчинения он обездвиживал их с помощью связывающего заклинания. В более поздней летописи «Подлинные записи о трёх царствованиях в Японии» (Нихон сандай дзицуроку, 901) записан рассказ о том, как в 887 году в Хэйанкё (совр. Киото) они ночью съел женщину, и также отмечено, что в том же месяце было 36 других подобных инцидентов.

В период Хэйан существовало основанное на традиционной эзотерической космологии оммёдо поверье, что в определённые ночи существовала опасность подвергнуться нападению они, которые устраивали шествия. Многие аристократы в такие времена опасались выходить на улицу. В книге «Сокращённые записи о стране Фусан» (Фусо рякки, XII в.), описывающей буддийский взгляд на историю Японии, сообщается, что в 929 году в императорском дворце был обнаружен след они. Его описывают как большой отпечаток ноги с двумя или тремя копытами – в то время считалось, что у они на каждой ноге по два или по три пальца.

Кояма говорит: «Важно отметить, что, как показывает рассказ в “Анналах Японии”, они воспринимались в качестве высадившиеся на берег существа из других мест. И даже если это были только слухи, такие рассказы о появлении они сообщали императорскому двору, и эти истории считались настолько ужасными, что их стоило упомянуть в официальных историях».

Были ли у они рога?

В «Описании обычаев земли Идзумо» (Идзумо фудоки), сборнике отчётов об этой земле на территории нынешней префектуры Симанэ, составленном в 733 году, сообщается, что одноглазый они сожрал крестьянина, возделывавшего рисовое поле. Китайский текст по географии «Каталог гор и морей» (Шань хай цзин) описывает землю, населённую одноглазыми они с растрёпанными волосами. Этот текст, первоначально составленный в период IV-III веков до нашей эры, возможно, попал в Японию до периода Хэйан и оказал влияние на историю из земли Идзумо.

Кояма говорит, что по крайней мере к тому времени, когда в XII веке был завершён сборник буддийских историй сэцува «Собрание стародавних повестей» (Кондзяку моногатари), демонов они представляли рогатыми. В иллюстрированных «Записках об адах» (Дзигоку дзоси) конца того же века изображены различные они – красные, синие, с бычьими или лошадиными головами. Их яркие цвета, яростные выражения лиц и набедренные повязки фундоси происходят от образов голодных духов гаки, демонов якша и других персонажей эзотерического буддизма.

Кояма отмечает, что не у всех они на картинках есть рога, некоторые изображены без них. Кроме того, в древних или средневековых историях они, нападавшие на людей, использовали молоты, а привычные сейчас железные дубины появляются лишь в период Эдо (1603–1868).

Остров они

В Японии переняли китайскую церемонию изгнания они, распространяющих болезни, и проводили аналогичный ритуал цуйна в столице Хэйанкё, чтобы изгнать болезни из страны. От этого ритуала происходит праздник Сэцубун, который отмечают до сих пор. В документе о церемонии второй половины IX века записано молитвословие, которое читал маг оммёси в ходе обряда. Он приказывал демонам уйти за пределы страны, которые в то время были указаны как остров Садо на севере, земля Тоса (Сикоку) на юге, земля Осю (регион Тохоку) на востоке и острова Тиканосима (острова Гото префектуры Нагасаки) на западе.

В «Гёкуё», дневнике канцлера кампаку Фудзивара-но Канэдзанэ есть запись о том, что в седьмую луну 1172 года некие существа, напоминающие они, прибыли на корабле в землю Идзу. Как он пишет, в отчёте, который управляющий этой землёй представил императорскому двору, говорилось, что языка они не понимали, начался конфликт с жителями острова, которым был нанесён серьёзный ущерб, и в конце концов они отплыли на корабле. Сам Канэдзанэ придерживался мнения, что эти они на самом деле были банъи, «варварами», то есть иностранцами. На этом примере видно, насколько сильно японцы боялись иностранцев и воспринимали как демонов людей, которые говорили на другом языке и выглядели иначе.

От Средневековья до раннего Нового времени на японских картах на юге изображали «Страну ракшасов» (яп. Расэцукоку), название которой связано с ракшасами, индийскими демонами, от которых произошли представления об они – это был ныне широко известный «Остров они», Онигасима. Одним из источников легенд о том, как Момотаро изгнал демонов они, которые передавались в разных регионах страны, стала история, приведённая в «Повести о смуте годов Хогэн» (Хогэн моногатари), созданная в 1219-1222 гг. Там описаны подвиги воина Минамото-но Тамэтомо, который высадился на неизвестном острове и починил себе ооварава, или додзи, потомков они ростом более трёх метров, с мечами в правой руке и длинными растрёпанными волосами.

До средневековья даже взрослых мужчин, которые не носили головных уборов и не завязывали волосы, называли ооварава, или додзи, что означает «ребёнок». С одной стороны, они подвергались презрению из-за их низкого общественного статуса, а с другой – их опасались из-за оккультных способностей, которые им приписывали. Яркими примерами являются Усикаи-варава, который мог усмирить свирепого быка, и Дододзи, хранитель ключа от зала, где находились важные буддийские статуи. В «Повести о смуте годов Хогэн» и в «Сютэн-додзи», о которой мы расскажем ниже, додзи со сверхъестественными способностями связаны с демонами они.



Сютэн-додзи (второй справа) днём ​​является гигантским додзи, а ночью превращается в они. Иллюстрированный свиток эмакимоно «Сютэн-додзи с Ооэямы» (Оэяма сютэн додзи, предоставлено цифровой коллекцией Национальной парламентской библиотеки)

Дискриминация женщин и людей с ограниченными способностями

Во многих записях можно видеть упоминания того, что у людей рождались они. Рождение ребёнка с аномальным физическим обликом считалось мистическим проявлением, и таких детей называли ониго, «ребёнок они». Подобные рождения считались дурным предзнаменованием, требовавшим каких-то действий от государственных властей по защите от зла. Таких детей нередко бросали.

Кояма говорит: «Используя страх перед они, родители могли бросать детей, которых, по их мнению, было бы трудно вырастить, и не чувствовать угрызений совести. Они могли утверждать, что эти дети несут опасность не только им самим, но и государству».

Женщин тоже всё чаще связывали с они по мере понижения их социального статуса. Кояма объясняет: «С самого начала в буддизме бытовала дискриминация женщин. Когда буддизм был впервые представлен в Японии, этот аспект не прижился, но со второй половины IX века с распространением патриархальной системы постепенно укреплялось и предубеждение против женщин».

Женщин считали неспособными к буддийской практике, утверждали также, что они похотливы и чрезвычайно ревнивы.

«С периода Камакура (1185-1333) до периода Муромати (1333-1568) женщин всё чаще ассоциировали с они, – говорит Кояма. – В драмах театра Но, достигших своего расцвета в творчестве Дзэами, часто появляются женщины, сходящие с ума от ревности и превращающиеся в они. Женщины были аутсайдерами в обществе, управляемом взрослыми мужчинами. В то же время роль женщин была крайне важной, поскольку все рождаются от женщин, и именно поэтому в этом обществе требовалось их подавить. С самого начала слабые создания не считались бы демонами они, точно так же и страх перед детьми-инвалидами и иностранцами приводил к тому, что их считали демонами».

Они как образ врага

В древний и раннесредневековый период они действительно очень боялись, но в период Муромати вырос скептицизм в отношении реальности их существования, и к ним стали относиться как к другим сверхъестественным существам, таким как духи мёртвых юрэй и монстры ёкай. Создавалось множество свитков с шутливыми картинами «ночного шествия ста духов» хякки ягё. Самая известная история битвы с они того времени описывала Сютэн-додзи на горе Ооэяма на территории современной префектуры Киото (по другой версии, это была гора Ибуки в префектуре Сига). Известный своим безудержным пьянством Сютэн-додзи в дневное время был человеком (додзи), а ночью превращался в устрашающего рогатого они. Эта история была изложена на живописных свитках эмаки, где слуги-они с их причудливым внешним видом были показаны в абсурдно-комическом ключе.



«Иллюстрированная история Ооэяма» (Ооэяма экотоба) – старейшее из сохранившихся произведений, посвящённых легенде о Сютэн-додзи, оно датируется XIV веком (предоставлено Художественным музеем Ицуо)

В период Эдо существовало массовое увлечение «шоу уродов», и особенно популярным экспонатом была женщина, которую описывали как они мусумэ, у которой на голове была роговая шишка.



Иллюстрация из иллюстрированной книги кибёси («жёлтый переплёт») периода Эдо, изображающая царя загробного мира Эмма, восседающего в центре, и они мусумэ, «девушка-они», справа, на выставке в районе Рёгоку в Эдо (нынешний Токио) (предоставлено цифровой коллекцией Национальной парламентской библиотеки)

С эпохи Мэйдзи (1868-1912) демоны они стали ассоциироваться с войной. Во время Русско-японской войны издавались книжки с картинками, изображающие Момотаро, усмиряющего росуки (露西鬼), то есть русских, а во время Второй мировой войны в облике они были представлены американские и британские солдаты. В первом полнометражном японском мультфильме «Божественные морские воины Момотаро» (Момотаро: уми-но симпэй), выпущенном в апреле 1945 года, они на Онигасиме изображены как жители стран Запада с одним рогом.

Появились и газетные комиксы манга, изображающие персонажа Фуку-тян, который сражается с они. Кояма говорит: «Если юные читатели видели, как озорной мальчик Фуку-тян пинает они, и никто на него не сердится, то они делают вывод, что эти существа (представляющие западных врагов) должны быть на самом деле плохими. Так умело использовали образ они, чтобы сплотить народ, побуждая стремиться победить врага сообща».



Пропагандистские листки военного времени «Еженедельный фотобюллетень» (Сясин сюхо) с изображением борьбы с иностранными солдатами в виде демонов они (предоставлено Национальным архивом Японии)

Историческая память

В наши дни демоны они известны как своего рода ёкай, они появляются в играх и рассказах. В играх «Часы ёкай» (Ёкай уотти) присутствуют щабавные красные и синие они, тогда как популярный социальный феномен «Клинок, рассекающий демонов» (Кимэцу-но яйба) представляет они как существ с разной внешностью и характером, они сильно отличаются от своих собратьев из народных сказок.

Воспринимать они как забавных персонажей совершенно нормально, но Кояма напоминает, что мы не должны забывать и их негативную историю: «С древних времён японцы описывали тех, кого дискриминировали или исключали из общества, в виде они, обвиняя их в любом национальном кризисе. Использование ярлыка они характеризовало людей как существ определённого типа, отсекая мысли о многогранности других людей или обстоятельств. Вероятно, в нынешней ситуации, когда мы не знаем, куда движется мир, нам следует изучить историю они и проверять свою точку зрения на предвзятость».

Текст: Итакура Кимиэ, Nippon com

Фотография к заголовку: Покорение они в «Иллюстрированной истории Ооэяма» (Ооэяма экотоба) (предоставлено Художественным музеем Ицуо)